(TNO) Sau khi biết tin tiền vệ Hoàng Thịnh bị chấn thương gãy hai xương sườn ở trận giao hữu với U.23 Hàn Quốc, ông Miura đã gặp trực tiếp xin lỗi học trò.

Hoàng Thịnh dính chấn thương nặng và phải chia tay SEA Games sớm - Ảnh: Minh Tú Hoàng Thịnh dính chấn thương nặng và phải chia tay SEA Games sớm - Ảnh: Minh Tú

Cầu thủ của Sông Lam Nghệ An năm ngoái từng khoác áo Olympic Việt Nam và đội tuyển chơi rất hay tại ASIAD lẫn AFF Cup 2014. Vắng tiền vệ phòng ngự có lối chơi mạnh mẽ ở trục giữa, ông Miura có nhiều thứ để lo lắng hơn vì trong số 4 tiền vệ trung tâm ông có trong tay, không ai chắc chắn hơn Hoàng Thịnh.



Thế nhưng việc ông thầy người Nhật gặp gỡ an ủi rồi gửi lời xin lỗi Hoàng Thịnh là một sự lạ, bởi rủi ro ngoài ý muốn và trong bóng đá, va chạm dẫn đến chấn thương là chuyện thường tình.



Ai cũng tiếc cho sự vắng mặt của Hoàng Thịnh và bản thân cầu thủ này chấp nhận cái sự không may mắn của mình mà không trách móc ai cả.



Riêng việc ông Miura xin lỗi học trò xuất phát từ việc ông áy náy vì luôn bắt buộc tất cả cầu thủ mỗi lần ra sân, bất kể tập luyện hay thi đấu đều phải chơi máu lửa và nỗ lực hết sức. Ông cho rằng đấy là một phần nguyên nhân dẫn đến chấn thương của Hoàng Thịnh và người trong cuộc không oán thán, nhưng dư luận thì có ý trách ông Miura có nhất thiết phải để học trò đá “máu” quá ở một trận giao hữu.



Thực tế trong vài ngày qua, ông Miura đã gia giảm cường độ tập luyện cho các học trò sau khi bất đắc dĩ trả ba cầu thủ do chấn thương về nhà, ông không mong muốn có thêm một trường hợp nào phải ngồi ngoài nữa.



Nhưng nếu đỗ lỗi cho HLV trưởng bắt cầu thủ đá vắt sức và không ngại va chạm cả trong một trận đấu tập mà dẫn đến chấn thương thì tội cho ông Miura lắm!

HLV Miura (áo đỏ, bên phải) luôn chú trọng việc tăng cường thể lực cho cầu thủ Việt Nam - Ảnh: Minh Tú HLV Miura (áo đỏ, bên phải) luôn chú trọng việc tăng cường thể lực cho cầu thủ Việt Nam - Ảnh: Minh Tú Cần sòng phẳng với ông Miura mỗi lần tập trung các đội tuyển đều luôn đặt ý thức kỷ luật lên hàng đầu, từ tập luyện cho đến các trận đá chơi như đá thật. Bản thân ông thầy đã 52 tuổi vẫn cùng các học trò thực hiện các bài nhồi thể lực do chính ông soạn ra thế mà cũng có nhiều người trẻ còn hụt hơi với ông.



Việc HLV Miura chăm chút nâng cao sức bền và tinh thần chiến đấu máu lửa cho học trò bắt nguồn từ suy nghĩ từ những ngày đầu ông gắn bó với bóng đá Việt Nam qua kênh V-League. Ông đã từng thẳng thắn chỉ rõ nhiều điểm yếu của cầu thủ, nổi bật là lười chạy nên thường đuối sức ở nửa cuối hiệp hai.



Cho nên mỗi lần đội tuyển hội quân, ông Miura luôn phải bắt tay làm lại từ đầu và làm thay cho công việc ở CLB là tăng cường thể lực lẫn khát vọng chiến đấu cho học trò.



Cường độ vận động lớn với những cuộc sát hạch kỹ lưỡng của ông Miura buộc cầu thủ phải từ bỏ thói quen từ CLB và mỗi lần ra sân đều cháy hết mình khiến cho các ca chấn thương liên tục không mời mà tới.



HLV Miura lên tiếng xin lỗi học trò nhưng ai cũng thấy rõ không phải lỗi do ông, bởi hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam và thực tại ở các CLB buộc ông phải có những phương án thay đổi.



Ông thầy người Nhật va vấp những khó khăn ban đầu với nhiều ca chấn thương ngoài ý muốn nhưng hiệu quả từ cách nhồi thể lực và nâng cao ý chí chiến đấu không ngại bất kỳ đối thủ nào thì đã được kiểm chứng qua các giải đấu của các đội tuyển Việt Nam. Cần sòng phẳng với ông Miura mỗi lần tập trung các đội tuyển đều luôn đặt ý thức kỷ luật lên hàng đầu, từ tập luyện cho đến các trận đá chơi như đá thật. Bản thân ông thầy đã 52 tuổi vẫn cùng các học trò thực hiện các bài nhồi thể lực do chính ông soạn ra thế mà cũng có nhiều người trẻ còn hụt hơi với ông.Việc HLV Miura chăm chút nâng cao sức bền và tinh thần chiến đấu máu lửa cho học trò bắt nguồn từ suy nghĩ từ những ngày đầu ông gắn bó với bóng đá Việt Nam qua kênh V-League. Ông đã từng thẳng thắn chỉ rõ nhiều điểm yếu của cầu thủ, nổi bật là lười chạy nên thường đuối sức ở nửa cuối hiệp hai.Cho nên mỗi lần đội tuyển hội quân, ông Miura luôn phải bắt tay làm lại từ đầu và làm thay cho công việc ở CLB là tăng cường thể lực lẫn khát vọng chiến đấu cho học trò.Cường độ vận động lớn với những cuộc sát hạch kỹ lưỡng của ông Miura buộc cầu thủ phải từ bỏ thói quen từ CLB và mỗi lần ra sân đều cháy hết mình khiến cho các ca chấn thương liên tục không mời mà tới.HLV Miura lên tiếng xin lỗi học trò nhưng ai cũng thấy rõ không phải lỗi do ông, bởi hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam và thực tại ở các CLB buộc ông phải có những phương án thay đổi.Ông thầy người Nhật va vấp những khó khăn ban đầu với nhiều ca chấn thương ngoài ý muốn nhưng hiệu quả từ cách nhồi thể lực và nâng cao ý chí chiến đấu không ngại bất kỳ đối thủ nào thì đã được kiểm chứng qua các giải đấu của các đội tuyển Việt Nam.

Thiên Thanh