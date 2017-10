Capello đâu cần lợi ích của bóng đá Anh

Vì sao nước Đức tôn vinh HLV Joachim Loew, khi mà nhìn lại lịch sử thì thành tích hạng 3 World Cup đối với nền bóng đá Đức thật sự chẳng là gì cả? Vẫn biết, hạng 3 cũng hay, so với điều kiện chuyên môn cụ thể của thầy trò Loew, nhưng đấy không bao giờ là loại thành tích đáng để tổng thống phải trao huân chương. Uruguay còn khó khăn gấp vạn lần so với Đức, nhưng họ cũng vào bán kết World Cup. Hà Lan chẳng hơn gì Đức, nhưng họ vào tận chung kết và suýt vô địch.

Chỉ có thể lý giải rằng HLV Loew được tôn vinh ở Đức chủ yếu là vì khía cạnh xã hội. Mannschaft phản chiếu một xã hội đa chủng tộc, và đấy chính là thứ mà tổng thống Christian Wulff cũng như thủ tướng Angela Merkel muốn thấy. Loew cũng muốn thấy đội Đức của ông thể hiện rõ giá trị ấy, qua những gương mặt ưu tú như Ozil, Khedira, Cacau, Podolski, Klose, Boateng, Aogo… Loew dĩ nhiên phải yêu nước Đức, yêu bóng đá Đức, trước khi yêu đội tuyển Đức mà ông chắc chắn là không gắn bó lâu dài.

HLV danh tiếng người Ý Fabio Capello có yêu nước Anh, yêu bóng đá Anh hơn đội tuyển Anh? Không khó có câu trả lời.

Vấn đề là ở chỗ: khi người ta đặt câu hỏi vì sao ông Capello cứ phải tính đến Rio Ferdinand cho đội tuyển Anh, ai cũng quên mất một điều: Capello đâu có trách nhiệm gì với bóng đá Anh nói chung, ngoài những chuyện gói gọn trong đội tuyển Anh mà Capello đang dẫn dắt với mức lương cao nhất thế giới.

Từ tháng 12.2008 đến nay, Ferdinand chỉ tham gia vào 44 trong số 105 trận đấu của CLB M.U. Một người hâm mộ đích thực của M.U nói riêng hoặc bóng đá Anh nói chung có thể giật mình trước con số này. Đã đến lúc để Ferdinand suy nghĩ nghiêm túc về việc rút khỏi đội Anh để kéo dài sự nghiệp ở CLB. Vẫn biết, Ferdinand thi đấu ít như vậy vì anh chấn thương quá nhiều, nhưng thực tế là tình trạng chấn thương không chừa bất cứ ngoại lệ nào. Paul Scholes và Ryan Giggs giữ mãi được sự nghiệp đỉnh cao ở M.U là bởi họ không phải phục vụ ĐTQG.

Mà trên thực tế, chẳng còn nhiệm vụ nào đáng gọi là quan trọng ở đội tuyển Anh từ nay đến khi vòng loại Euro 2012 kết thúc. Đối thủ đáng gờm nhất là Thụy Sỹ, giờ đã “chết” hẳn khi cuộc đua chỉ vừa “nóng máy”. Bulgaria không đáng tính đến nữa, sau khi đã bị đội Anh đè bẹp 4-0. Montenegro ư? Đồng ý là họ đang tạm dẫn đầu sau 3 trận thắng tuyệt đối. Nhưng cỡ Montenegro thì…

Vấn đề là ở chỗ ấy. Dù là trước một Montenegro non trẻ, trước một Thụy Sỹ đã sa sút hẳn so với cách đây vài tháng hay trước Bulgaria bạc nhược, Capello vẫn phải tính hết các nẻo sao cho công việc của ông an toàn cái đã. Đội Anh của ông phải luôn hoàn thành nhiệm vụ, trước khi Capello nghĩ đến cái lợi chung của bóng đá Anh hoặc tương lai của Ferdinand. Không bao giờ có chuyện một HLV người Ý như Capello lại đặt quyền lợi chung của bóng đá Anh lên trên quyền lợi riêng của mình. Nếu như Ferdinand bị vắt kiệt sức và điều đó làm cho sự nghiệp trong tương lai của ngôi sao này bị cắt ngắn, thì đấy đâu bao giờ là vấn đề của Capello.

Ngũ Viên