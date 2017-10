Champions League: Cơ hội quá tốt cho Guardiola!

(TNO) Nếu như Bayern Munich không thể lật ngược tình thế trước Porto ở trận tứ kết lượt về Champions League thì đấy sẽ là sự khẳng định về một mùa bóng thất bại? Chưa chắc. Bayern sẽ vô địch Bundesliga, và chẳng ai nói một nhà VĐQG là đội thất bại. Chưa kể, Bayern vẫn còn trận địa cúp Quốc gia để tìm kiếm thêm vinh quang (họ đã lọt vào bán kết).

Bayern Munich đã thua Porto 1-3 ở lượt đi vòng tứ kết Champions League - Ảnh: AFP Bayern Munich đã thua Porto 1-3 ở lượt đi vòng tứ kết Champions League - Ảnh: AFP

Và nếu không thể cho rằng Bayern thất bại, càng không có lý do gì để ban lãnh đạo Bayern "xử" HLV Pep Guardiola. Một mặt, Guardiola bình thản tuyên bố: "Tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt Bayern đến hết hợp đồng (năm 2016)".



Mặt khác, thực tế có đúng như vậy hay không cũng chẳng phải là việc của ông. Nếu Bayern muốn sa thải, họ cứ nộp đủ tiền bồi thường hợp đồng, và Guardiola chắc chắn không thiếu lời mời từ những đội khác. HLV trưởng trong bóng đá đỉnh cao là nghề "sướng" nhất, chứ đấy không phải là nghề làm cho người ta tổn thọ như sự than vãn quen thuộc của các quý ông com lê cà vạt.



Vậy đâu là điều đáng chờ đợi khi Bayern bước vào thử thách nghiệt ngã trước Porto? Dĩ nhiên, trước tiên vẫn là chờ đợi sự xuất hiện của cái tỷ số 2-0 "rất gần mà cũng rất xa". Bayern mà mở được tỷ số trong hiệp 1 thì bất cứ lúc nào nhiệm vụ khó khăn của họ cũng có thể được hoàn thành một cách mỹ mãn. Nhưng, bóng đá lại không đơn giản như người ta nghĩ.

HLV Guardiola đang tìm cách lật ngược tình thế - Ảnh: AFP HLV Guardiola đang tìm cách lật ngược tình thế - Ảnh: AFP Việc thắng 2-0 trong "hoàn cảnh ngẫu nhiên" khác hẳn việc thắng 2-0 trong hoàn cảnh đối phương đã biết trước rằng họ sẽ bị loại bởi tỷ số ấy và đã chuẩn bị sẵn sàng. Thống kê cho thấy, 2-0 là tỷ số phổ biến nhất trong môn bóng đá, nhưng thắng 2-0 sau khi đã thua 1-3 là điều cực kỳ hiếm thấy. Đấy chính là chỗ "rất gần mà cũng rất xa" đang chờ đợi và thách thức Bayern.



Sẽ có một "bữa tiệc bóng đá" hấp dẫn cho giới hâm mộ, khi đội chủ nhà vào cuộc với nhiệm vụ phải ghi nhiều hơn 1 bàn. Trận đấu sẽ càng hay bởi Guardiola chỉ được chứ chẳng mất gì. Lội ngược dòng thành công, ông sẽ trở thành huyền thoại nhờ sự bổ sung điều kỳ lạ này vào những kỳ tích mà ông đã có trong sự nghiệp cầm quân vốn chưa phải là quá lâu. Còn nếu thất bại, đấy sẽ là thất bại của nhân vật đã từ chức: bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt.



Ông này bị quy trách nhiệm cho tình trạng chấn thương của hàng loạt hảo thủ, từ đó dẫn đến trận thua 1-3 trước Porto ở lượt đi. Ông nói thẳng nguyên nhân từ chức: không chấp nhận việc đội bóng cho rằng bác sĩ là nguyên nhân thất bại. Việc thắng 2-0 trong "hoàn cảnh ngẫu nhiên" khác hẳn việc thắng 2-0 trong hoàn cảnh đối phương đã biết trước rằng họ sẽ bị loại bởi tỷ số ấy và đã chuẩn bị sẵn sàng. Thống kê cho thấy, 2-0 là tỷ số phổ biến nhất trong môn bóng đá, nhưng thắng 2-0 sau khi đã thua 1-3 là điều cực kỳ hiếm thấy. Đấy chính là chỗ "rất gần mà cũng rất xa" đang chờ đợi và thách thức Bayern.Sẽ có một "bữa tiệc bóng đá" hấp dẫn cho giới hâm mộ, khi đội chủ nhà vào cuộc với nhiệm vụ phải ghi nhiều hơn 1 bàn. Trận đấu sẽ càng hay bởi Guardiola chỉ được chứ chẳng mất gì. Lội ngược dòng thành công, ông sẽ trở thành huyền thoại nhờ sự bổ sung điều kỳ lạ này vào những kỳ tích mà ông đã có trong sự nghiệp cầm quân vốn chưa phải là quá lâu. Còn nếu thất bại, đấy sẽ là thất bại của nhân vật đã từ chức: bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt.Ông này bị quy trách nhiệm cho tình trạng chấn thương của hàng loạt hảo thủ, từ đó dẫn đến trận thua 1-3 trước Porto ở lượt đi. Ông nói thẳng nguyên nhân từ chức: không chấp nhận việc đội bóng cho rằng bác sĩ là nguyên nhân thất bại.

Bác sĩ Muller-Wohlfahrt đã từ chức - Ảnh: AFP Bác sĩ Muller-Wohlfahrt đã từ chức - Ảnh: AFP Được xem là bác sĩ thể thao nổi tiếng nhất thế giới, Muller-Wohlfahrt đã gắn bó với Bayern gần 40 năm. Ông từng hợp tác với 17 HLV khác nhau, gồm cả những người khả kính như Trapattoni, Hitzfeld, Heynckes đến những nhân vật góc cạnh như Van Gaal, Magath. Ngay cả "hoàng đế" Beckenbauer cũng phải nhún nhường trước bác sĩ Muller-Wohlfahrt.



Vậy mà bây giờ, một Guardiola "non choẹt" lại ngang nhiên chỉ trích ông bác sĩ đáng tuổi bố mình, bình thản khước từ phương pháp chữa trị của Muller-Wohfahrt, đưa cầu thủ chấn thương sang Tây Ban Nha điều trị. Và khi Mueller-Wohlfahrt đưa đơn từ chức, Bayern lập tức tuyên bố "tôn trọng quyết định" của ông.



Đã có nơi để đổ trách nhiệm, Guardiola còn sợ gì nữa. Nhiệm vụ trước mắt càng khó thì lại càng tốt, vì ông không có gì để mất. Chiến thắng huy hoàng liệu sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh thuận lợi như thế? Được xem là bác sĩ thể thao nổi tiếng nhất thế giới, Muller-Wohlfahrt đã gắn bó với Bayern gần 40 năm. Ông từng hợp tác với 17 HLV khác nhau, gồm cả những người khả kính như Trapattoni, Hitzfeld, Heynckes đến những nhân vật góc cạnh như Van Gaal, Magath. Ngay cả "hoàng đế" Beckenbauer cũng phải nhún nhường trước bác sĩ Muller-Wohlfahrt.Vậy mà bây giờ, một Guardiola "non choẹt" lại ngang nhiên chỉ trích ông bác sĩ đáng tuổi bố mình, bình thản khước từ phương pháp chữa trị của Muller-Wohfahrt, đưa cầu thủ chấn thương sang Tây Ban Nha điều trị. Và khi Mueller-Wohlfahrt đưa đơn từ chức, Bayern lập tức tuyên bố "tôn trọng quyết định" của ông.Đã có nơi để đổ trách nhiệm, Guardiola còn sợ gì nữa. Nhiệm vụ trước mắt càng khó thì lại càng tốt, vì ông không có gì để mất. Chiến thắng huy hoàng liệu sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh thuận lợi như thế?

Ngũ Viên