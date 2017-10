Chán ngấy chuyện báo động... giả

Hơn 80% số nợ thuộc về các đội ở Championship tức giải hạng Nhì của Anh. Cũng cần nói thêm: hệ thống Football League bao gồm 72 CLB chuyên nghiệp bên dưới đẳng cấp Premier League.

Cách giảm nợ đơn giản nhất là giảm chi. Các đội thuộc League Two tức giải hạng Tư (đẳng cấp chuyên nghiệp thấp nhất trên quê hương bóng đá) đã có quy định khống chế mức lương: không đội nào được phép chi lương nhiều hơn 60% doanh thu. Bây giờ, chủ tịch Clarke hy vọng: League One (giải hạng Ba) cũng sẽ xem xét và áp dụng biện pháp ấy. Nhưng League One có chịu khống chế mức lương hay không, cũng khó nói.

Từ League Two lên League One đã có khác biệt đáng kể như vậy. Championship càng khác biệt so với League One. Hãy cứ hình dung: 80% số nợ của cả 3 hạng thuộc về Championship. Cứ thế, chúng ta lại hình dung tiếp: chi phí ở Premier League cao hơn Championship đến cỡ nào, và sự lỗ lã cũng như tổng số nợ của các đội ở Premier League cũng cao đến cỡ nào!

Lạ ở chỗ: người ta vẫn cứ công bố Chelsea lỗ đến 70,9 triệu bảng trong mùa bóng gần đây nhất có thể tính được; Liverpool lỗ 19,9 triệu bảng; Manchester City lỗ 121 triệu bảng; Manchester United lỗ 83,6 triệu bảng… Và người ta cũng đã công bố số nợ 700 triệu bảng như trên (trong đó, các đội hạng Nhì nợ khoảng 560 triệu bảng). Nhưng đâu ai phủ định được lý lẽ đơn giản nhất: nền bóng đá Anh vẫn luôn là nền bóng đá số 1 trên thế giới này!

Cứ như, người ta càng nổi tiếng, càng ăn nên làm ra thì càng lỗ nhiều, nợ nhiều. Football League vẫn cứ kêu gọi các đội giảm chi, như một nỗ lực để cùng nhau tồn tại. UEFA vẫn hùng hổ đe dọa áp dụng quy định fair-play tài chính để cứu bóng đá châu Âu thoát khỏi sụp đổ.

Hơn trăm năm qua, chỉ thấy bóng đá Anh ngày càng phát triển đến mức không thể tưởng tượng, chứ đâu thấy có sự sụp đổ, tan vỡ nào! Thi thoảng cũng có vài đội (rất ít) phá sản. Thật ra, ở đâu cũng có những kẻ phá sản, chứ có riêng gì bóng đá nhà nghề.

Vấn đề là ở chỗ: người ta nói về hàng trăm triệu bảng tiền nợ, hàng chục triệu bảng tiền lỗ, nhưng rất ít người hiểu được những con số ấy. Không hiểu mà cứ “báo động”, thành ra rỗng tuếch (ngay cả UEFA cũng vậy). Giới hâm mộ chỉ cần lý lẽ đơn giản: quá khó hiểu, thì… cần gì phải hiểu. Tại sao người ta không thể thưởng thức bóng đá theo một cách đơn giản nhất, mà cứ băn khoăn với những món nợ hàng trăm triệu?

Ngũ Viên