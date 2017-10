Chờ xem "án điểm"

Bin Hammam đã bị tạm thời cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá suốt từ khi scandal bùng nổ. Nhưng đây mới là “phiên tòa” mang tính quyết định.

Truyền thống đầy tai tiếng của FIFA cho thấy: khối vụ đình đám rút cuộc cũng đã chìm xuồng, hoặc dù FIFA có đưa ra hình phạt nặng nề thì họ cũng cố tình nhắm mắt làm ngơ, không mấy quan tâm đến khâu “thi hành án”.

Amadou Diakite (Mali) và Slim Aloulou (Tunisia) đều đã bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá, từ 1-2 năm, với lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 11 năm ngoái. Nhưng chỉ đến khi một cây bút Nigeria bình luận về chuyện FIFA “có mắt như mù”, đăng rõ danh sách thành viên ban chấp hành của CAF nhiệm kỳ 2011-2013 với sự góp mặt của 2 nhân vật nêu trên, FIFA mới tuyên bố… sẽ hỏi CAF xem sao!

Bây giờ, Bin Hammam sẽ bị xử như thế nào trước cáo trạng rành rành, với sự tham gia của một cựu giám đốc FBI vào quá trình điều tra? Một mặt, không ai không biết Bin Hammam vốn là “chiến hữu” của Sepp Blatter, thậm chí là người đứng đầu bộ phận “kinh tài” không chính thức của FIFA. Mặt khác, bản thân Blatter đang rất cần “lấy điểm” để cứu vãn danh dự trong nhiệm kỳ cuối cùng. FIFA đang cần một vụ “án điểm”, và Bin Hammam với chức danh chủ tịch AFC kiêm phó chủ tịch FIFA là quan chức quá thích hợp cho cái gọi là “án điểm” ấy.

Vẫn biết, ủy ban đạo đức trên danh nghĩa là một ủy ban độc lập. Nhưng trên thực tế, ủy ban độc lập ấy suy cho cùng cũng là do FIFA, hoặc cụ thể hơn là do Blatter lựa chọn. Chỉ thiếu điều Blatter tự ngồi vào ghế “quan tòa” mà thôi. Người ta biết rõ những chuyện nội bộ như thế là do cựu chủ tịch CONCACAF Jack Warner nói huỵch toẹt.

Bản thân Warner cũng đã bị FIFA xử án “chung thân”, tức cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn. Nhưng nhân vật này lại quá khôn ngoan, nhanh chóng từ chức ở mọi cương vị trong thế giới bóng đá. Đến khi FIFA muốn xử cũng chẳng xử được, bởi Warner có còn là người của bóng đá nữa đâu. Có nghĩa lý gì khi cấm một ông tướng đã về hưu tham gia quân đội?

Bin Hammam “chết” ở chỗ ấy. FIFA không xử được Warner để lấy tiếng, thì rất có thể họ sẽ xử nặng một nhân vật có trọng lượng khác. Nhân vật ấy còn là ai nữa?

Ngũ Viên