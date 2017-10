Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từ chức, thế giới... khoan vội mừng

(TNO) Vì sao Sepp Blatter tuyên bố rằng ông sẽ từ chức chủ tịch FIFA - chỉ vài ngày sau khi đã đắc cử nhiệm kỳ thứ 5? Tất nhiên là vì những cuộc điều tra ầm ĩ mà mọi người đã biết trong vài ngày gần đây. Nhưng nếu chỉ vì những chuyện như thế, Blatter còn tranh cử làm gì nữa?

Có hai chi tiết quan trọng cần lưu ý. Thứ nhất, Blatter chỉ nói ông "sẽ từ chức". FIFA có "duyệt" hay không là một chuyện. Ai sẽ thay Blatter, cách thức ra sao, lại là chuyện khác.

Cần nhớ: Blatter từng tuyên bố ông "sẽ không ứng cử" ở nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 5.2015, nhưng sau đó ông lại nuốt lời, có sao đâu! Vậy nên, đừng bao giờ quên chữ "sẽ" trong sự kiện ầm ĩ đêm qua.

Thứ hai, cho dù rút cuộc Blatter phải ra đi thật, FIFA ít nhất cũng sẽ có đủ thời gian chuẩn bị. Người lên thay Blatter chắc chắn chỉ là một "tay trong", do chính bộ sậu của Blatter chuẩn bị, giống như chuyện Blatter kế tục chiếc ghế của Joao Havelange hồi năm 1998 vậy.



Đấy là nguyên nhân vì sao Blatter cứ phải tranh cử - để chiếc ghế chủ tịch FIFA không "lọt ra ngoài". Điều đó đồng nghĩa với việc sổ sách FIFA vẫn không bị đưa ra ánh sáng. Còn chuyện ai thay Blatter thì vẫn chỉ là "bình mới rượu cũ".



Chi tiết chủ đạo trong cuộc điều tra của Mỹ là chuyện FIFA chuyển 10 triệu USD vào tài khoản của chủ tịch CONCACAF Jack Warner vào năm 2008. Có thể hiểu: đấy là tiền hối lộ để Nam Phi đảm bảo lấy trọn số phiếu của khu vực CONCACAF và giành quyền tổ chức World Cup 2010. Tất nhiên, cuộc bỏ phiếu đã diễn ra vào năm 2004, nhưng đây là chuyện "thanh toán chậm".

Vì sao FIFA - chứ không phải Nam Phi - phải trả tiền cho CONCACAF (Warner hưởng phần lớn số tiền ấy)? Chẳng có gì khác biệt. Đấy là số tiền mà FIFA định dùng để giúp Nam Phi tổ chức World Cup. Theo những chi tiết đang được công bố dần thì cuộc điều tra này đã sờ vào gáy tổng thư ký Jerome Valcke tức nhân vật số 2 ở FIFA, và đang tiếp cận chính chủ tịch FIFA Sepp Blatter.



Còn theo cuộc điều tra của Thụy Sĩ thì cả World Cup 2018 ở Nga lẫn World Cup 2022 ở Qatar đều vi phạm những nguyên tắc khách quan. Có thể kết luận đấy là hối lộ hay không, tất nhiên còn phải chờ khi mọi chuyện ngã ngũ. Trên thực tế, chính FIFA đã "tự điều tra", nhưng người đứng đầu cuộc điều tra là Michael Garcia sau đó từ chức vì nguyên nhân rõ ràng: FIFA không chịu công bố đúng những gì ông điều tra được. Nói vậy là hiểu.



Từ năm 2008, tờ báo Anh The Observer đã trích lời của một "ông trùm" tại Nga, nói rõ nước này sẽ tổ chức World Cup 2018. FIFA phải "đền" cho Nam Phi kỳ World Cup 2010, do vụ "lật kèo" trong việc chọn nơi tổ chức World Cup 2006. World Cup 2014 đương nhiên phải là của Brazil, do Nam Mỹ chưa hề đăng cai giải này từ năm 1978. Vậy là mất toi hai đợt "hốt bạc" lớn. World Cup 2018 và 2022 sẽ phải thuộc về những nơi có thể cung cấp cho FIFA rất nhiều tiền, theo kiểu không cần hóa đơn. Nga và Qatar chứ còn đâu nữa. Đại cục là như vậy. Tất nhiên, muốn đảm bảo được như vậy thì phải chỉ có một con đường... Việc điều tra chẳng qua chỉ là công việc tìm bằng chứng của cái con đường vừa nêu mà thôi.



Các cuộc điều tra sẽ làm cho một vài chi tiết, một vài cái tên, một vài số tiền, trở nên rõ ràng. Không loại trừ khả năng tù tội. Nhưng đấy vẫn không phải là tất cả những gì người ta nghi ngờ. FIFA sẽ lại có "Blatter khác", giống như bản thân Blatter chỉ là "Havelange khác".

Ngũ Viên