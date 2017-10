Chuyện cái hộ chiếu

Cả hai cầu thủ người Nghệ An Hồng Sơn và Văn Quyến đều là những tên tuổi nổi như cồn trong làng bóng đá Việt Nam. Ngoài điểm chung về sự nổi tiếng, cùng xuất thân từ lò đào tạo Nghệ An, mới đây, họ có thêm một điểm chung rất thú vị khác là cùng không có hộ chiếu trước khi xuất ngoại vì những lý do khác nhau....

Mô tả Cả hai cầu thủ người Nghệ An Hồng Sơn và Văn Quyến đều là những tên tuổi nổi như cồn trong làng bóng đá Việt Nam. Ngoài điểm chung về sự nổi tiếng, cùng xuất thân từ lò đào tạo Nghệ An, mới đây, họ có thêm một điểm chung rất thú vị khác là cùng không có hộ chiếu trước khi xuất ngoại vì những lý do khác nhau.... Cả hai cầu thủ người Nghệ An Hồng Sơn và Văn Quyến đều là những tên tuổi nổi như cồn trong làng bóng đá VN. Ngoài điểm chung về sự nổi tiếng, cùng xuất thân từ lò đào tạo Nghệ An, mới đây, họ có thêm một điểm chung rất thú vị khác là cùng không có hộ chiếu trước khi xuất ngoại vì những lý do khác nhau. Hồi đầu năm, thủ môn Hồng Sơn bỗng dưng bị mất hộ chiếu đúng ngày lên đường đi Lebanon khiến cả đoàn VN như không tin vào tai mình. Còn cánh báo chí khi đó tốn biết bao giấy mực cho “câu chuyện cổ tích” với nhân vật chính Dương Hồng Sơn. Lần này đến luợt Văn Quyến, cũng đúng ngày đi Singapore để phẫu thuật, tiền đạo này mới biết hộ chiếu của mình hết hạn từ lâu. Chẳng còn cách nào khác, Văn Quyến phải nhờ vào mối quan hệ của VFF để hộ chiếu của mình được cấp lại một cách nhanh nhất. Cả 2 cầu thủ gốc Nghệ đều có chung điểm giống nhau liên quan đến quyển hộ chiếu, họ đã không thể thực hiện chuyến đi theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, xét về bản chất của vấn đề, chuyện mất và không có hộ chiếu của cả hai lại khác nhau một trời một vực và đều khiến người ta phải suy nghĩ. Với Hồng Sơn, mặc dù sự việc đã bị “chìm xuồng” sau đó nhưng rõ ràng, chẳng ai tin rằng sự cố mất hộ chiếu của thủ môn này lại không có vấn đề. Chuyện cầu thủ viện lý do để thoái thác nghĩa vụ quốc gia đã nhiều lần xảy ra với bóng đá VN và nó còn có nguy cơ bùng phát ở ngay lần tập trung tham dự giải Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội lần này. Nhưng quả thực, nó rơi vào trường hợp Quả bóng vàng 2008 với những lý do hồn nhiên như thế khiến người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng. Sự việc khép lại nhưng chính Sơn mới là người thiệt nhất. Đáng tiếc là với trường hợp nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận như Sơn, những người có trách nhiệm đã không làm tới cùng, dù họ đủ sức làm rõ điều đó. Chuyện của Sơn đáng trách bao nhiêu thì chuyện của Quyến lần này lại cười ra nước mắt bấy nhiêu. Ít ai ngờ một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp lại không có hộ chiếu. Hay nói chính xác hơn, hộ chiếu của Quyến có nhưng tiền đạo này cũng chẳng bận tâm gì tới “hạn sử dụng” quyển hộ chiếu của mình. Trường hợp của Quyến thật đáng thương. Có lẽ suốt thời gian qua tại CLB, cầu thủ này chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội được xuất ngoại. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi chỉ đến khi được gọi lên tuyển lần này, Quyến mới được xem xét giảm án kỷ luật thi đấu quốc tế của FIFA. Ở một khía cạnh khác, có vẻ phía CLB SLNA cũng chưa thực sự sẵn sàng với việc Quyến được đưa ra nước ngoài chữa trị chấn thương trong thời gian qua tại CLB. Đau đớn hơn, ý nghĩ đó cũng chưa bao giờ xuất hiện với các lãnh đạo CLB suốt thời gian Văn Quyến vật lộn với chấn thương dai dẳng. Sự việc của Hồng Sơn được “hợp thức hóa” và “chuyên nghiệp” bao nhiêu thì chuyện của Quyến lại khó hiểu và đáng thương một cách nực cười. Sơn và Quyến, một người “có vẻ” không muốn tìm ra nhanh còn một người lại rất mong có “giấy thông hành” để đi tìm cơ hội được trở lại sân cho mình. Chỉ với quyển hộ chiếu bị mất (lãng quên) mới thấy số phận của họ khác nhau quá. An An