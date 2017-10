Chuyện về các 'thằng béo' trong bóng đá Việt

(TNO) Chỉ vừa nhìn thấy Timothy, chứ chưa cần xem anh chàng đá bóng (trận Hà Nội T&T - HA.GL chiều chủ nhật tuần rồi) là hai tiếng 'thằng béo' bất giác lại nảy lên trong tôi.

Timothy (9) bây giờ béo hơn hẳn cái hồi mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

Timothy bây giờ béo khủng khiếp. Béo hơn hẳn cái hồi mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam và ngay trong trận ra mắt đã giúp Đồng Tháp hạ đo ván Hoàng Anh Gia Lai 3 bàn. Béo hơn cả cái hồi còn khoác áo Hòa Phát Hà Nội, CLB Bóng Đá Hà Nội rồi The Visai Ninh Bình cách đây một vài năm.

Và chàng béo đã làm gì trên sân? Thì đây: tất cả các pha tấn công của Hoàng Anh Gia Lai đều được phất lên cao cho "Thy" cùng một chàng ngoại khác, nhưng trong khi cái gã ngoại này thuộc vào hàng "chân gỗ" thì "Thy" lại ục ịch tới mức chỉ cần chạy thôi (chứ chưa nói đến việc xử lý bóng) đã khiến nhiều khán giả sân Hàng Đẫy phát cười.

Nhìn cái đầu trọc lốc, cái dáng chạy ì à ì ạch của "Thy" người ta không khỏi tiếc nhớ: đâu rồi một Timothy với những pha băng tốc đã trở thành thương hiệu? Nhìn cái chân quặt bóng khó khăn, sút bóng cũng khó khăn (vì cơ thể nặng quá) của "Thy" người ta phải hỏi: Đâu rồi một Timothy với những pha dứt điểm sấm sét?

Không hiểu sao cả 90 phút trận đấu này tôi chẳng nhớ đến pha mở điểm của Hoàng Anh, cũng chẳng nhớ đến 3 bàn thắng khá đẹp tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục của chủ nhà, mà cứ nhớ và cứ bị "ám" bởi cái bộ dạng cục mịch - béo trên mức béo - béo đến phát hãi của "Thy".

Và nhìn "Thy" ký ức chợt mách bảo: vài năm trước, CLB Đồng Tâm Long An trình làng một tiền đạo khá triển vọng có tên Gustavo. Nhưng khi chuyển từ Long An về Ninh Bình thì Gustavo cũng béo nhanh tới chóng mặt. Buồn cười là sau một vài pha ghi bàn Gustavo lại có thói quen cởi áo ăn mừng, và người ta chợt thấy, cái bụng của Gustavo to như cái trống!

Chính những đồng đồng cũ của Gustavo ở Long An cũng sốc với tốc độ "nở bụng" của anh. Còn như nhận xét của giới cầu thủ Ninh Bình thì tốc độ "nở bụng" ấy tỷ lệ thuận với tốc độ ăn chơi. Dĩ nhiên, ăn chơi chẳng xấu, nhưng chơi tới độ biến mình trở thành một gã béo - một gã nặng nề khốn khổ với mỗi pha di chuyển thì "cái cần câu cơm" lại bị ảnh hưởng tiêu cực rồi.

Cần nhắc lại, Gustavo đã bị Ninh Bình cho "giải thể" trước khi CLB này giải thể. Bây giờ, Gustavo đã trôi dạt ở đâu? Tôi không biết. Mà cũng không muốn biết.



Biệt danh "thằng béo" trong giới bóng đá Việt Nam gắn liền với Phạm Văn Quyến (10) - Ảnh: Minh Tú

"Thằng béo" - trong giới bóng đá Việt Nam thì hai tiếng ấy gắn liền với Phạm Văn Quyến thời đỉnh cao. Công bằng mà nói thì thời ấy Quyến thấp, lùn và chỉ hơi hơi... thừa mỡ. Nhưng sau này, khi hoạt động bóng đá trở lại sau một bản án đời thì Quyến béo thật. Và người ta bảo chính vì giải mãi không xong chuyện "béo", chuyện thừa cân mà Quyến mãi mãi không bao giờ có thể trở lại dù chỉ một phần hình ảnh của một thằng "béo" tài hoa thủa nào.

Hôm rồi Quyến cưới vợ. Một đồng nghiệp của tôi "chọc" Quyến: "Cưới xong, giảm cân đi nhé". Nếu Quyến làm được điều này để tìm lại được một phần thanh thoát nào đó, dẫu chỉ trên sân đá phủi hẳn sẽ là kỳ tích.

Trong bóng đá, nhiều khi chỉ cần nhìn vào độ tăng cân của một cầu thủ là người ta có thể suy ra cách sinh hoạt, ý thức nghề nghiệp của cầu thủ ấy.

Và nếu tôi nhớ không lầm thì trên thế giới, những cầu thủ có tuổi thọ nghề nghiệp cao phần lớn đều...không phát phì!

Phan Đăng

