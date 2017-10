Có nên sử dụng Torres?

Chính vì Torres chơi kém nên lối đá của TBN trong mấy trận liền giống như chấp người, cả hàng tiền vệ hoạt động quá nhiều và cũng không thật hữu hiệu do triển khai các đường bóng lên trên tới Torres hay bị mất. Do vậy TBN dù vào bán kết nhưng nhiều người nói rằng do Villa quá hay chứ lối đá của đội chưa thật thuyết phục.

Có ý kiến nêu ra tại sao không đưa Pedro hoặc Llorente vào sân từ đầu để tạo ra luồng gió mới, giúp TBN có thêm sinh khí thay vì cứ giữ khư khư Torres. Cũng có đề nghị nên trả David Villa lại ở vai trò tiền đạo cắm rồi đưa Fabregas vào tăng thêm sức mạnh cho trục giữa, chia lửa bớt cho Xavi để tăng thêm khả năng tổ chức tấn công. Thế nhưng theo tôi, ông Del Bosque sẽ vẫn để Torres đá trong đội hình xuất phát trận gặp Đức. Vì sao? Trước hết Torres vẫn là chân sút có kinh nghiệm.

Tuy phong độ của anh không thật ấn tượng và sự nhạy cảm ghi bàn vẫn chưa tìm lại, nhưng anh vẫn rất đáng ngại trước cầu môn Đức nhờ khả năng lôi kéo hàng thủ đối phương tạo khoảng trống cho Villa. Hơn nữa, Torres còn là khắc tinh của người Đức, anh từng ghi bàn trong trận chung kết Euro cách đây 2 năm. Thế nên sự có mặt từ đầu của anh vẫn là một bảo đảm, buộc hàng thủ Đức phải cảnh giác không dám dâng cao hỗ trợ thế công. Chỉ khi nào Torres không còn thật sự cần thiết nữa trong trận đấu, chẳng hạn thể lực xuống hay TBN cần tăng cường trục giữa, thì khi đó tôi nghĩ ông Del Bosque mới thay Torres.

Chỉ người trực tiếp cầm quân mới biết được cầu thủ của mình thực sự hay dở điểm nào để có chọn lựa tốt nhất. Trên tinh thần đó, nếu không vì chấn thương hay một lý do nào khác ngoài chuyên môn, tôi tin đêm mai Torres vẫn ra sân trong đội hình chính.

HLV Nguyễn Văn Vinh