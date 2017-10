Công luận Argentina làm hại... Argentina

(TNO) Nếu cho rằng sút 11m chỉ là chuyện may rủi, thì Carlos Tevez có thể là một biểu tượng không may cho đội tuyển Argentina. Và một lần nữa, biểu tượng không may ấy “phát huy tác dụng”.

Mô tả (TNO) Nếu cho rằng sút 11m chỉ là chuyện may rủi, thì Carlos Tevez có thể là một biểu tượng không may cho đội tuyển Argentina. Và một lần nữa, biểu tượng không may ấy “phát huy tác dụng”. Cú sút hỏng của Tevez trong loạt “đấu súng” với Uruguay khiến đội chủ nhà Argentina trở thành khán giả Copa America 2011. Nếu cho rằng thắng, thua trong việc sút 11m là bản lĩnh, là kinh nghiệm, là tinh thần trách nhiệm…, thì Tevez cũng đều thất bại trong những khía cạnh ấy. Tóm lại, nhân vật mà một bộ phận đông đảo trong giới hâm mộ Argentina, gồm cả huyền thoại Diego Maradona, gây áp lực buộc HLV Sergio Batista phải gọi vào đội tuyển, hóa ra lại là tội đồ khiến Argentina thất bại ngay tại sân nhà. Trước giải, Batista đã có lúc gạt bỏ Tevez trong các trận giao hữu. Và đấy được xem là dấu hiệu để Batista truyền đi thông điệp: ông sẽ không dùng Tevez tại Copa America. Dư luận Argentina chỉ trích Batista dữ dội vì đối với họ thì Tevez, chứ không phải Lionel Messi, là người hùng của bóng đá Argentina. Mặt khác, người ta phản đối kế hoạch của Batista còn vì nghe theo Maradona. Người Argentina không hiểu, nói đúng hơn thì họ không muốn hiểu, rằng Maradona không có khả năng dạy cho ai bất cứ điều gì. Bởi Maradona chỉ có một giá trị duy nhất là tài chơi bóng thiên bẩm, thứ mà ông không thể dạy cho ai, cũng chẳng ai dạy được cho ông. Maradona không có khả năng huấn luyện, tư cách cũng kém, lại thích làm chuyện lập dị. Đấy là những điều quá rõ ràng. Vậy mà phần đông giới hâm mộ Argentina vẫn luôn ủng hộ Maradona, kể cả trong các vấn đề nặng tính chuyên môn, hoặc trong những việc yêu cầu phải có trình độ. Dùng hay không dùng Tevez là một trong những việc như vậy. Tevez không phải là trung phong số 1 Argentina. Anh cũng không chuyên đá tiền đạo cánh. Trong kế hoạch xây dựng lối chơi dựa trên sơ đồ 4-3-3 của Batista, không có chỗ cho Tevez, bởi nếu có Tevez thì lại không có Messi. Mà Tevez không bao giờ là loại ngôi sao gương mẫu, biết hướng đến lợi ích chung của đồng đội. Không thể có chuyện anh này hài lòng khi phải ngồi ngoài. Thậm chí không được chơi ở vị trí ưa thích đã là điều phiền toái đối với Tevez. Loại ngôi sao như Tevez có thể chinh phục cả thế giới khi gặp “ngày đẹp trời”. Nhưng lúc không rơi vào “ngày đẹp trời”, Tevez có thể là hiểm họa cho toàn đội, từ phong độ cá nhân đến lối chơi đồng đội, từ phòng thay đồ đến sân cỏ. “Ngày đẹp trời” khi nào cũng ít! Gạt bỏ Tevez là một việc làm nguy hiểm cho HLV Batista. Dùng Tevez lại nguy hiểm hơn. Tiếc thay, Batista không đủ can đảm để đi đến cùng điều mà ông đã tính được từ lâu! Ngũ Viên