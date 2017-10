Công Phượng lên tuyển đá chỗ nào?

(TNO) Chân sút của HAGL không ra sân một phút nào trong trận giao hữu quốc tế của tuyển Việt Nam tiếp khách CHDCND Triều Tiên hòa 1-1 và ngay cả ông Miura cũng nhấn mạnh Công Phượng khó chen chân chiếm suất đá chính.

HLV Miura vẫn chưa thể sử dụng cặp tiền đạo Công Vinh (phải) - Công Phượng ở vòng loại World Cup 2018

Những ngày vừa qua, HLV Miura vài lần bổ sung Công Phượng của đội U.23 Việt Nam lên tuyển quốc gia vừa giúp chân sút trẻ này làm quen với môi trường mới, vừa kiểm tra khả năng để bồi đắp nhân sự hơn là chiều theo sự háo hức của dư luận với cặp Công - Công (Vinh và Phượng).



Thực chất tuổi 20 của Công Phượng không hẳn quá trẻ để chiếm một suất trên tuyển quốc gia, nếu so với hai đồng hương Văn Quyến ở tuổi 18 hay Công Vinh 19 tuổi đã lên tuyển. Thế nhưng sự kỳ vọng lẫn tò mò của dư luận có khi làm ông Miura bật cười bởi sự sốt sắng thái quá. Bởi thực tế HLV Miura có nhiều con tính khác với suy nghĩ của số đông yêu mến Công Phượng, đặc biệt sau hiệu ứng ở AFF Cup 2014.



Trong lúc giới hâm mộ đoán già đoán non ông Miura sẽ cho Công Phượng ra sân thì các nhà chuyên môn vẫn đánh giá không ai hơn Công Vinh đá cặp với Văn Quyết, dù rằng ở trận gặp CHDCND Triều Tiên, ông cho Hải Anh ra trước.



Đây là hai chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh lão luyện lẫn sự hiểu ý nhau hơn Công Phượng mới chỉ có vài trận đá tập chung.



Bên cạnh đó, HLV Miura còn trong tay nhiều chân sút dày dạn, như Quang Hải, Hải Anh to khỏe cùng sức càn lướt tốt. Ngoài ra, ở những cuộc gặp gỡ với đối thủ mạnh mẽ hơn, Mạc Hồng Quân cũng là một chọn lựa bởi khả năng tì đè và tranh chấp.



Họ cũng có thể chơi dạt ra biên theo cách sắp xếp đội hình của HLV Miura để tận dụng sức nhanh và đột biến khi cần cầm bóng đột phá theo chiều ngang rồi dứt điểm. Đấy cũng là lý do ở những lần thay người trong trận giao hữu quốc tế duy nhất, ông Miura tung ra những cái tên kể trên, trừ Công Phượng.

Nơi để Công Phượng trổ hết tài năng hiện tại là SEA Games 28 - Ảnh: Minh Tú Nơi để Công Phượng trổ hết tài năng hiện tại là SEA Games 28 - Ảnh: Minh Tú Sau trận này, ông Miura thừa nhận cầu thủ trẻ Công Phượng (kể cả Mạc Hồng Quân vừa ghi bàn) của đội U.23 khó có thể chen chân chiếm một suất trên tuyển đá chính. Hơn nữa, ông thầy người Nhật chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm thay đổi ở trận đầu tiên vòng loại World Cup 2018 chơi trên sân Thái Lan, nhất là ông chưa thấy sự đặc biệt từ các cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm.



Có thể ông Miura vẫn tìm cách cho Công Phượng ra sân, trong hoặc sau trận gặp Thái Lan, không chỉ bởi sức ảnh hưởng của cầu thủ này với số đông người yêu thích mà biết đâu trong một khoảnh khắc xuất thần sẽ gây bùng nổ.



Còn bây giờ đặt các chân sút ở tuyển quốc gia lên bàn cân, ông Miura phải nhìn ra sự thích nghi và nổi bật hơn hẳn của "tiểu tướng" Công Phượng mới hy vọng cho tiền đạo của HAGL chiếm một suất đá chính.



