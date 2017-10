Đã đến thời của Rafael

(TNO) Tin hay không tùy bạn, nhưng một bài báo nghiêm túc trong làng bóng Anh đã thống kê như sau: M.U từng sử dụng 18 cầu thủ khác nhau ở vị trí hậu vệ phải, kể từ khi Gary Neville chấn thương vào tháng 3.2007.

Sir Alex Ferguson tin tưởng Rafael da Silva sẽ "bắt chết" Cristiano Ronaldo trong cuộc quyết đấu sắp tới với Real Madrid tại Champions League - Ảnh: Reuters

Bây giờ, đã có thể nói chắc một điều: sau gần 6 năm tìm kiếm, Alex Ferguson mới thực sự có câu trả lời. Rafael da Silva đã trở thành hậu vệ phải hay nhất của M.U sau thời đỉnh cao của Gary Neville. Hậu vệ trẻ người Brazil xứng đáng kế tục Gary Neville, không chỉ ở chỗ anh được phát áo số 2 trong mùa bóng này. Chưa bao giờ Rafael tỏ ra thành công và ổn định như hiện nay.

Phát biểu nhân dịp đầu năm, Alex Ferguson đã nói 2 điều quan trọng liên quan đến Rafael. Đây chính là cầu thủ có bước tiến lớn nhất tại M.U mùa này. Và, khi nhìn về cuộc quyết đấu sắp tới với Real Madrid tại Champions League, Ferguson hứa hẹn: "Rafael có thể chiến thắng trong cuộc so tài tay đối với Cristiano Ronaldo"!

Không khó liệt kê các ưu điểm chuyên môn của Rafael. Anh giỏi lừa bóng, chuyền bóng, đi bóng, nói chung là xuất sắc trong mọi phần việc có yêu cầu cao về đẳng cấp kỹ thuật. Rafael không có điểm yếu. Tuy nhiên, các đặc điểm chuyên môn đáng chú ý nhất của Rafael lại là khả năng chọn vị trí tuyệt vời và tranh bóng rất hay. Cũng có lúc, Rafael thể hiện hình ảnh hơi "ác liệt" trong những pha tranh chấp tay đôi.

Cách chọn vị trí rất nhạy bén giúp Rafael trở nên đồng đều trong cách chơi công thủ toàn diện. Còn sở trường tranh đoạt bóng của Rafael thì tương đối lạ, so với thể hình không hề cao to của anh, càng lạ so với đặc điểm truyền thống của các hậu vệ phải người Brazil xưa nay.

Từ Carlos Alberto, Nelinho ngày xưa đến Josimar giữa thập niên 1980 hoặc Cafu, Maicon gần đây, hậu vệ phải luôn là vũ khí tấn công đặc sắc nhất trong đội hình Brazil mỗi khi đội bóng nổi tiếng này tranh ngôi vô địch World Cup. Trừ Cafu, các cầu thủ còn lại đều đã ghi những bàn thắng "để đời" trên sân cỏ World Cup.

Phải chăng, Rafael thành công trong đội hình M.U nhờ anh khác hẳn với hình mẫu thường thấy của các hậu vệ Brazil, và đấy chính là khả năng thích ứng trong một môi trường bóng đá xa lạ?

Ai nấy đều biết tình trạng ngôi sao Brazil tràn ngập trên khắp thế giới trong suốt hàng chục năm nay, nhưng số cầu thủ Brazil thành công trên sân cỏ Anh đúng là không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Việc Rafael khẳng định được vai trò trụ cột trong đội hình chính của M.U thật sự là một hiện tượng.

Ở tuổi 22, Rafael còn có thể tiến rất xa so với mùa bóng hiện tại, vốn đã là mùa bóng thành công nhất của anh từ trước đến nay. Và chắc chắn, Rafael hơn đứt Gary Neville về đẳng cấp kỹ thuật!

Ngũ Viên