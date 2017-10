Đắt xắt ra miếng

Nói đắt là so với mức lương mà lâu nay các HLV nội phải nhận, chứ không hề đắt so với năng lực ông Hải, càng không đắt nếu so với mức lương mà các HLV nổi tiếng trong khu vực nhận được.

Đắt, nhưng xắt ra miếng! Ông Lê Thụy Hải đã hoàn toàn tự tin với mức lương này, và ông đã chứng tỏ ngay trong ngày đầu cầm quân ở Ninh Bình, khi đội bóng này thắng Hòa Phát-Hà Nội tới 2-0 ngay trên sân Hà Nội. Có duyên, đã đành, nhưng không chỉ là duyên. Ông Hải là một HLV giỏi thật sự, dù cách ứng xử nói năng của ông đôi khi làm mếch lòng giới truyền thông hay những ai đó.

Một HLV có cá tính mạnh đều có những cách thể hiện như vậy, miễn là họ không xúc phạm tới ai. Và quan trọng hơn, họ làm tốt công việc của mình, xứng đáng với đồng lương mình nhận. Là người quá hiểu các cầu thủ, nhất là những cầu thủ “sao”, ông Lê Thụy Hải luôn có những “chiêu” riêng, mềm và rắn đúng lúc đúng chỗ khiến nhiều cầu thủ nổi tiếng “quậy” phải tâm phục khẩu phục. Nắm được cầu thủ của mình đã là đảm bảo cho ít nhất 50% sự thể hiện năng lực thực sự của đội bóng.

Nhiều đội bóng tuy sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, nhiều “sao”, nhưng do HLV không nắm được cầu thủ, không “điều binh khiển tướng” được trong và ngoài sân cỏ, nên đội bóng không thể đạt được thành tích cao. Về mặt này thì phải khâm phục ông Lê Thụy Hải và HLV Lê Huỳnh Đức, hai người họ Lê đã rất thành công khi nắm đội bóng của mình. Nắm một cách khá chắc chắn. Xem ra, những kinh nghiệm khi họ là cầu thủ đã không hề uổng, kể cả những kinh nghiệm “thuộc” các nết, các “tật” của cầu thủ.

Bóng đá Việt Nam có những đặc thù của một nền bóng đá chưa chuyên nghiệp, nên sự hiểu và nắm không chỉ “tài” mà còn “tật” của cầu thủ thuộc về những điều kiện bắt buộc đối với HLV. Trong tình hình ấy, ai “nắm” giỏi hơn, chắc hơn, HLV đó sẽ có cơ may thành công nhiều hơn.

Khi nắm Bình Dương, đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam”, ông Lê Thụy Hải đã hai lần trong hai năm liên tiếp đưa Bình Dương lên ngôi cao nhất V-League. Đó là thành tích mà chưa HLV Việt Nam nào có được. Ông Hải tự hào về điều đó là đúng. Ông cũng rất bình thản với mức lương được coi là “khủng” hiện nay cũng đúng luôn.

Người ta chỉ còn chờ ông sẽ đưa Ninh Bình tới đâu trong bảng xếp hạng cuối cùng tại V-League mùa này.

Thanh Thảo