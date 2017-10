Đâu phải chỉ may mắn

May mắn đã giúp đoàn quân cam đứng vững trước sức ép khủng khiếp của người Brazil trong suốt thời gian của hiệp 1. May mắn đã giúp khung thành của thủ môn Skeletenburg chỉ rung lên một lần sau vô số cơ hội của đối thủ. May mắn đã giúp những cú dứt điểm của Juan hay Kaka chỉ đi chệch cầu môn trong gang tấc. May mắn đã giúp Hà Lan có được bàn gỡ có tính chất quyết định từ đường chuyền cầu may của Wesley Snejder. Và đặc biệt may mắn đã biến những vũ công samba ở hiệp 1 thành những gã khờ ngớ ngẩn ở hiệp 2.

Nhưng may mắn không thể tự nhiên mà đến. Với bản lĩnh và tinh thần của một đội bóng lớn họ đã biết gượng dậy đúng lúc. Nỗ lực đeo bám và cản phá những đợt tấn công của Brazil trong hiệp 1 đã giúp họ lột xác và lội ngược dòng một cách ngoạn mục ở hiệp 2. Trong những thời điểm khó khăn nhất thì những chàng trai của HLV Van Marwijk đã biết vượt qua và vươn lên mãnh liệt. Đang từ thế bị dẫn và bị ép một cách toàn diện, chỉ cần hai đường lên bóng họ đã biến Brazil thành kẻ bại trận. Họ đã biết chuyển sức ép từ chính bản thân mình sang đối thủ, biến các cầu thủ Brazil từ một đội bóng thăng hoa ở hiệp 1 thành một đội quân bạc nhược và bế tắc ở hiệp 2. Điều đáng khâm phục ở đội bóng này là dù ở hoàn cảnh nào họ cũng luôn giữ nguyên tắc và lối chơi của mình, một lối chơi thực dụng và đầy toan tính. Và khi đã có lợi thế dẫn bàn họ cũng rất biết cách khiêu khích, đánh vào tâm lý nôn nóng của đối thủ và hướng trận đấu theo chiều hướng có lợi cho mình.

Có thể đến bây giờ những người Brazil vẫn chưa tin vào thất bại của mình nhưng những người hâm mộ bóng đá Hà Lan vẫn có lý do để tin rằng đội bóng của họ xứng đáng giành chiến thắng. Bởi vì họ có một đấu pháp cực kỳ chặt chẽ và hợp lý. Họ có một HLV cáo già và sử dụng cầu thủ một cách thành công và chuẩn xác, và hơn tất cả họ có những cá nhân có thể xoay chuyển cả thế trận. Đó là thủ môn Skeletenburg, Sneijder, Robben... Chính sự tinh quái của Robben đã khiến Melo từ người hùng thành tội đồ chỉ trong giây lát. Không chỉ thế Hà Lan còn khiến người ta nể phục bởi tính tập thể, tinh thần đoàn kết của đội bóng. Ngay cả những ngôi sao như Van Bommel, De Jong cũng sẵn sàng làm thợ, sẵn sàng lăn xả trong những pha tranh cướp và thu hồi bóng để các cầu thủ tuyến trên thỏa sức sáng tạo và ghi bàn.

Có lẽ là cả ba yếu tố trên: may mắn, chiến thuật hợp lý, thực lực đã tạo nên một trận thắng lịch sử của Hà Lan trước Brazil. Dù vẫn còn nhiều người không thích Hà Lan thi đấu với phong cách thực dụng và vẫn hoài niệm về “những cơn lốc” với phong cách tấn công tổng lực, nhưng những thất bại đau đớn trong quá khứ đã khiến lãnh đạo của bóng đá Hà Lan đã có một cách nhìn khác. Người ta có thể không hài lòng với lối chơi này, nhưng nếu một lần nữa Hà Lan có mặt ở trận chung kết và thành công thì đó có lẽ là câu trả lời tốt nhất.

HLV Đặng Phương Nam