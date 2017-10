Đồng Tháp không ăn may

Đội bóng của HLV Phạm Công Lộc không chỉ chơi hay làm cho đoàn quân thủ đô phải ngả mũ chào khâm phục mà còn chứng minh một nghịch lý mà trước đây nhiều người hay nói về họ, là thắng bằng chính thực lực và lối chơi của mình chứ không ăn may. Sở dĩ ĐT bị ghép cho chuyện ăn may vì nói đến Cao Lãnh người ta cứ hình dung đây là ‘tử địa” cho các đội phương bắc.

Bất cứ đội bóng nào đến đây ít nhiều cũng sẽ bị “nung cháy’ do thời tiết nắng nóng, có khi lên đến 40 độ C và không khí ngột ngạt. Chính vì thế đã có nhiều HLV khi thua trận tại đây cứ một mực đổ thừa cho thời tiết, có ý kiến còn nói rất quá lời khi ví đến ĐT như đến “địa ngục”. Ngay Vissai Ninh Bình thua đậm 2-5 trước đây không chịu nhận mình thua là do không có những phương án khả thi để đối phó với lối đá của đối phương, mà từ người cầm quân cho đến cầu thủ đều cứ đổ hết cho thời tiết.

Chính vì vậy trận thắng hôm qua của ĐT chính là lời khẳng định “Chúng tôi không ăn may và thời tiết không phải là lý do để phủ nhận chiến thắng của ĐT”. Thực tế hôm qua trời rất mát mẻ, nhiệt độ chưa đến 30 độ C. Ngay HLV Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng trước trận đấu cũng nhìn nhận “đá ở Cao Lãnh mà thời tiết này quá lý tưởng”.

Đội bóng thủ đô đã chơi hay không kém trận họ thắng Hòa Phát hay Đà Nẵng. Từng cầu thủ Hà Nội T&T tỏ ra tinh tế, tuân thủ đấu pháp tốt và tổ chức đội hình kín kẽ. Nhưng ĐT lại đầy khát vọng. Họ không có ngôi sao trong đội hình, nhưng rất có ý chí, rất có niềm tin và nhất là chơi rất quả cảm. Cả đội chơi hừng hực, chơi với tinh thần ‘thép”, liên tục đẩy tốc độ để gây sức ép, bóng cỡ nào cũng lao vào tranh chấp nhưng tuyệt nhiên không đá xấu, không làm cho Hà Nội T&T chùn chân. Cứ thế cộng với tiếng vỗ tay từng chập của gần 15 ngàn khán giả ở Cao Lãnh như tiếp thêm “lửa” làm cho sức nóng cuồn cuộn từ những đôi chân của cầu thủ ĐT như muốn thiêu đốt đội bóng thủ đô.

Không vì thời tiết, ĐT đá vẫn hay, đầy khí thế. Có thể Hà Nội T&T đã không may mắn trong 3 tình huống chạm cột và xà ngang. Nhưng họ chỉ có thể tự trách mình vì có lúc quá nôn nóng và vội vã trước một ĐT chơi tự tin, nhất là tài nghệ của thủ môn Tấn Trường đã cho thấy anh xứng đáng với 5 tỉ đồng ma ĐT bỏ ra.

Trong khi đó, ĐT đã tận dụng tốt sức mạnh của mình, đó là sự linh hoạt trong phản công, nhất là cặp tiền đạo Samson-Aganun chơi như “nhảy múa” liên tục trước cầu môn Dương Hồng Sơn. Đặc biệt vai trò của Samson quá nổi bật. Không chỉ thay thế thành công “bò mộng” Timothy trước đây mà cầu thủ chỉ mới 21 tuổi này vừa nhanh, vừa khéo, vừa mạnh đã nhiều lần làm chao đảo hàng thủ Hà Nội T&T. Ngay cả thủ môn lão luyện như Hồng Sơn cũng bị Samson chơi trò “mèo vờn chuột” nhá bên phải, đảo người bên trái rồi bất thình lình đâm thẳng vào giữa 2 chân Hồng Sơn để vượt qua, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn mở tỉ số.

Tài nghệ của Samson với sự hỗ trợ của Aganun, Được Em, Văn Mộc đã giúp anh phá nát thế thủ Hà Nội T&T. Cùng với Gaston Merlo, có thể khẳng định đến giờ phút này đó là 2 cầu thủ ngoại chơi hay nhất V-League. Nhưng ở góc cạnh cá nhân, Samson tuyệt vời hơn. Anh không chỉ trẻ mà chính khả năng càn lướt, quấy phá đã làm cho ĐT chơi như thăng hoa chiều qua. Chiến thắng của ĐT tóm lại không ăn may, mà họ thắng chính vì có một tập thể vững vàng và những cá nhân biết tạo nên đột biến.

Quang Tuyến