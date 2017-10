Đồng tiền nói tiếng cuối cùng

(TNO) Nếu bạn không là cổ động viên ruột của hai đội bóng thành phố Madrid thì cảm xúc của bạn trong thời gian diễn ra trận chung kết Champions League rạng sáng nay biến chuyển thế nào?

>> 120 phút kịch tính trận chung kết Champions League

>> Ronaldo và Ancelotti đi vào lịch sử Champions League

>> Lội ngược dòng nghẹt thở, Real Madrid đăng quang Champions League 2013-2014



Real Madrid đã lần thứ 10 vô địch C1/Champions League - Ảnh: Reuters

Bắt đầu trận đấu là 50-50. Sau phút thứ 9, khi Diego Costa bị rút ra sân, bạn bắt đầu nghiêng về Atletico Madrid. Bố trí Costa vào sân có thể là sai lầm của HLV Diego Simeone, việc tin vào liệu pháp dùng nhau thai ngựa để chữa trị chấn thương là điều không đúng với các bác sĩ của Atletico nhưng khi chân sút tốt nhất của một đội bóng bị rút ra quá sớm, bạn cảm thông với đội bóng đó. Không có Costa, Atletico vẫn chơi bóng với cường độ cao và khoa học như thể hơn Real một cầu thủ trên sân.

Sau khi Real thua bàn 0-1 do sai lầm sơ đẳng của thủ môn Iker Casillas và do một phần may mắn từ cú đánh đầu của Diego Godin, bạn hẳn không muốn trận cầu đỉnh cao của mùa giải được phân thắng bại bằng một bàn thắng như thế. Và bạn quay sang ủng hộ Real cho đến khi cú đánh đầu của Sergio Ramos gỡ hòa cho Real.

Sang hiệp phụ, bạn cảm giác có gì đó bất nhẫn với Atletico. Đội bóng này vào 40 năm trước đã để mất chiếc cúp khi trận đấu chỉ còn 1 phút. Bây giờ họ cũng để vuột mất chiếc cúp khi đồng hồ đang đếm ngược về những chục giây cuối cùng. 40 năm trước, trung vệ Schwarzenbeck của Bayern lôi cúp khỏi tay họ. 40 năm sau, cũng là một trung vệ.

Sự bất nhẫn còn lớn hơn khi trong 10 phút cuối của hiệp phụ thứ hai, Real lần lượt ghi 3 bàn trong sự kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần của Atletico, họ đã dốc hết năng lượng trong 90 phút và tinh thần họ bị gặm nhấm bởi bàn gỡ của đối phương ở phút 90+3.



Về nhì tại Champions League đã là thành quả tốt nhất của thầy trò HLV Diego Simeone - Ảnh: Reuters

Nhưng hết trận, bạn tổng kết lại và thấy đó là một kết cục lô-gic: Đồng tiền nói tiếng cuối cùng.

Gareth Bale bỏ lỡ vài cơ hội trong hai hiệp đấu chính đã có mặt đúng chỗ, đúng thời điểm để ghi bàn quyết định nâng tỷ số lên 2-1 (hai bàn thắng sau của Marcelo và Ronaldo không có nhiều ý nghĩa lắm vì Atletico đã mất hết sức kháng cự khi thua 1-2). Bale được Real mua về đầu mùa này với cái giá kỷ lục thế giới: 93 triệu euro.

Với mục tiêu lần thứ 10 giành cúp Champions League, trong 12 năm qua, Real đã chi hơn 1 tỉ euro một cách rất bền bỉ. Cùng thời gian đó, Atletico luôn ở trong tình trạng ăn đong từng mùa bóng. Họ là “kẻ qua đường” ở sân chơi này.

Khâm phục tài năng của Simeone, ý chí của các cầu thủ Atletico nhưng bạn sẽ cảm thấy bất nhẫn nếu sự đầu tư bền bỉ của Real bị nẫng tay trên bởi một “kẻ qua đường”. Nó khiến bạn hoài nghi: vậy thì tiền rút cục là mang chức năng gì?

Năm ngoái, Bayern thắng Dortmund ở trận chung kết cũng là đồng tiền lên tiếng. Trước nữa, Inter và Chelsea vô địch Champions League cũng vậy. Sau này, không ngạc nhiên nếu sẽ là Paris Saint Germain và Manchester City.

Nếu bạn nghèo, bạn nghĩ ôi sao đời bất công thế, đời sao ưu ái những kẻ giàu thế. Nhưng bạn ở vị thế của kẻ giàu, bạn nghĩ khác: tôi xứng đáng với những gì thuộc về tôi. Còn lô-gic cuộc đời: đồng tiền luôn có tiếng nói rất trọng lượng.

Atletico thua vì thua tiền ở trận đấu này, nhưng họ đã là nhà vô địch Tây Ban Nha, là á quân của châu Âu, từ đây, nếu làm ăn có tính toán, họ sẽ bước vào hàng ngũ nhà giàu.

Khúc Dương

Khúc Dương