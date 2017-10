Đừng câu nệ ấn tượng bên ngoài!

(TNO) Một trong những câu chuyện được thêu dệt... hấp dẫn nhất trong bóng đá hiện đại, là chuyện về chiếc đai đen taekwondo của Zlatan Ibrahimovic. Thủ phạm lớn nhất có lẽ là Wikipedia.

Zlatan Ibrahimovic vừa tỏa sáng trong trận giao hữu giữa tuyển Thụy Điển và Anh - Ảnh: AFP

Trong một bài viết rất kỹ về ngôi sao bóng đá số 1 Thụy Điển, đăng trên tạp chí Four Four Two, chính Ibrahimovic phủ nhận: anh chẳng hề có chiếc đai đen nào, dù anh cũng biết lõm bõm về môn võ của người Hàn Quốc!

Điều đáng nói là: người ta, gồm cả những người trong cuộc, vẫn hay ám ảnh về chuyện Ibrahimovic giỏi võ, hoặc nói rộng hơn là ngán ngẩm cả thể lực, thể hình lẫn sức mạnh "đòn chân" của Ibrahimovic, từ đó đã có không ít ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của ngôi sao này.

Hồi Ibrahimovic mới gia nhập Paris SG với tư cách cầu thủ lĩnh lương cao nhất trên sân cỏ Pháp, anh liên tục thất bại trong những vòng đấu đầu tiên. Bây giờ đã khác: anh không chỉ là cây làm bàn số 1 của Paris SG, mà là của cả giải đấu (ghi 10 bàn trong 12 vòng).

Nguyên nhân của sự thay đổi? Chính Ibrahimovic phàn nàn rằng đồng đội cứ luôn chuyền bóng dài và bổng về phía mình. Vẻ ngoài cao to của Ibrahimovic làm giới bóng đá quên rằng anh rất khéo léo, có thể chơi bằng kỹ thuật là chính và có thể ghi bàn trong không gian chật hẹp. Paris SG thay đổi cách chơi, và thành công!

Cũng vậy, "sếu vườn" Peter Crouth của Stoke tuy cao kều, tay chân loằng ngoằng, nhưng kỹ thuật cá nhân lại rất điêu luyện. Cũng đã có lúc Crouch phát bực vì đồng đội cứ chuyền cho anh bóng bổng.

Hồi đầu mùa, Manchester City chọn cách phòng thủ thập thấp, cho người "quây" Crouch và nghĩ rằng anh không thể làm nên trò trống gì nếu rơi vào khoảng không gian chật hẹp mà lại không có bóng bổng. Kết quả là Crouch trừng phạt hàng thủ Man City!

Vì sao hậu vệ thấp bé Fabio Cannavaro lại nổi tiếng thế giới về khả năng cản phá mọi pha bóng bổng hướng đến khung thành của mình?

Có hai điều cần nói. Thứ nhất, vì Cannavaro tuy "lùn" nhưng bật nhảy rất mạnh, và điều quan trọng là anh có cảm giác không gian cũng như thời gian rất tốt, để luôn chọn đúng thời điểm cũng như vị trí bật nhảy. Điều thứ hai, ít được bàn đến: vì đối phương nghĩ rằng Cannavaro sẽ thua trong các pha bóng bổng, nên cứ thường xuyên rót bóng cho anh trình diễn tài năng của mình.

Gặp Per Mertesacker, đối thủ lại ít tấn công bằng bóng bổng, dù khả năng không chiến của Mertesacker thua xa Cannavaro! Andy Caroll mùa này chưa bao giờ ghi bàn, cũng chỉ có 3 cú dứt điểm đúng hướng khung thành, dù West Ham cứ liên tục đưa bóng bổng cho Caroll (rất cao to).

Đấy là những bài học đắt giá về sự đánh lừa của vẻ ngoài trong bóng đá.

Ngũ Viên