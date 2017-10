Fan Real Madrid mơ cùng Zidane về một thời kỳ 'Pep của Real'

Huấn luyện một đội bóng đá trong thời hiện đại luôn là một thách thức. Dẫn dắt Real Madrid, và thành công, hầu như là nhiệm vụ bất khả thi - hãy hỏi Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez thì biết. Nhưng lúc này, những chiến thắng trước Barcelona và Wolfsburg đang khiến fan Real mơ mộng cùng Zinedine Zidane về một thời kỳ 'Pep của Real'.

Tại Champions League, Real vào tới bán kết - Ảnh: AFP Tại Champions League, Real vào tới bán kết - Ảnh: AFP

Tại La Liga, Real chỉ còn kém Barca có 4 điểm. Tại Champions League, Real vào tới bán kết. Không có nhiều người tin họ có thể làm được vậy, khi nhìn cũng đội bóng ấy, với những con người ấy, trình diễn thứ bóng đá tẻ nhạt và xơ cứng nhường ấy dưới thời Benitez.



Đã có nhiều người nói về việc Zidane thiếu kinh nghiệm chiến thuật, nhưng công bằng mà nói, cần dành cho cựu danh thủ bóng đá người Pháp những lời khen cho sự dũng cảm của ông trong những “trận đánh lớn”. Trước Barca, ông chơi với chủ đề phòng ngự đưa chúng ta về những năm tháng Mourinho, và trước Wolfsburg, “bầy kền kền” của Zidane tấn công mạnh mẽ “bầy sói” ngay sau tiếng còi khai cuộc.



Thử hình dung bức tranh: Real bị dẫn trước 2 bàn, đối đầu với một đội bóng Đức, thi đấu tại tứ kết Champions League… Vậy mà, hàng phòng ngự của Real dâng cao một cách điên rồ, đôi khi “tác chiến” ngay trên phần sân của Wolfsburg. Chiến thuật này giới hạn không gian đội khách có thể chơi bóng, cho phép Madrid liên tục áp sát mục tiêu và tổ chức các đợt tấn công dồn dập.



Để đáp ứng nhu cầu thể lực và đảm bảo tính cân bằng cho chiến thuật “kamikaze - cảm tử”, Zidane đặt Casemiro, được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực hơn chất lượng sáng tạo, nhô cao hơn so với Modric và Kroos trong hiệp 1, nhằm gây sức ép liên tục với hàng tiền vệ Đức. Carvajal và Marcelo cũng được phép nhô cao tuyệt đối, gây sức ép 2 cánh, đặc biệt là Marcelo chơi như một tiền vệ tự do. Trong khi đó, Modric và Kroos đóng vai trò là các bệ phóng tấn công từ giữa sân.



Cách bố trí người của Zidane chỉ thiếu một chút may mắn thì ông và Cristiano Ronaldo có thể đi vào lịch sử Champions League: CR7 lẽ ra đã có thể hoàn tất cú hat-trick ở các phút 16, 17 và 18 thay vì phải chờ tới phút 77.



Cách tấn công của Real trong 20 phút đầu trận đấu khiến người ta dễ liên tưởng tới hình ảnh những gã Viking ồ ạt lao lên bờ, ngay khi chiến thuyền của họ chạm mũi vào doi cát. Nhưng, kế hoạch dũng cảm của Zizou thực sự thành công - ngay khi bàn thắng đầu tiên của Ronaldo xuất hiện, Dieter Hecking cắn môi, hiểu rằng sự hồi sinh là khó thể tránh khỏi.



Chỉ có thể là Usain Bolt

HLV Zidane đang khiến CĐV Real Madrid mơ mộng trở về thời vàng son của Galaticos - Ảnh: AFP HLV Zidane đang khiến CĐV Real Madrid mơ mộng trở về thời vàng son của Galaticos - Ảnh: AFP

Hơn ai hết, Zidane hiểu chiến thuật của mình chỉ hiệu quả đối với Usain Bolt (kỷ lục gia thế giới cự ly 100m) hơn là dành cho Wilson Kipsang (kỷ lục gia thế giới cự ly marathon).

Real thong dong trở lại, sau khi có 2 bàn thắng dẫn trước, chuyển sang hệ thống 4-4-2 kinh điển, với Bale lùi về chơi tiền vệ. Benitez từng bị chỉ trích “cuồng nhiệt”, trên mạng xã hội và bởi các chuyên gia bóng đá, vì cách sắp xếp này. Nhưng mọi người quên rằng, cầu thủ cũng chỉ là con người. Một võ sĩ giỏi là người biết tiết kiệm năng lượng cho cú đấm quyết định, knock-out đối thủ.



Sẽ là vô lý nếu ta đòi hỏi các cầu thủ liên tục chơi với cường độ cao nhường ấy, ngay cả khi đó là đội bóng của… Jurgen Klopp. Và bởi khi tỷ số chung cuộc đã được cân bằng, phần tiếp theo không chỉ còn là cuộc đối đầu trên sân, mà còn là đấu trí giữa 2 vị thuyền trưởng trong cabin.



Real mời Wolfsburg dâng lên tấn công. Những người Đức quả thật đã có vài tình huống sóng gió từ pha bóng tĩnh, nhưng cơ hội thực sự chỉ là khi Schurrle thoát xuống sau Carvajal và có pha dứt điểm khiến cả Bernabeu câm lặng. Nhưng trong một ngày Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, Wolfsburg còn bị thần may mắn quay lưng, khi Julian Draxler chấn thương, rời sân ở phút 32, họ trở thành bầy sói thiếu đầu đàn và mất răng nanh.



May mắn cho Real và Zidane

Casemiro (áo trắng) có giá trị tuyệt đối về phòng ngự từ xa - Ảnh: AFP Casemiro (áo trắng) có giá trị tuyệt đối về phòng ngự từ xa - Ảnh: AFP

3 bàn thắng. 16 cú sút cầu môn. Đó có thể là những số liệu thống kê bẻ gẫy mọi nghi ngờ về sức mạnh tấn công của Real. Những hãy chứng minh tôi sai đi: 2/3 bàn thắng của Real được thực hiện từ pha bóng tĩnh và một tỷ lệ lớn các pha dứt điểm của Real được thực hiện sau khi tỷ số là 3-0.

Đó là thời điểm Wolfsburg buộc phải dâng cao tìm kiếm 1 bàn thắng, mở không gian hậu phương cho những pha phản công. Và vì thế, Jese, Benzema và Bale mới có thể tiếp cận khung thành “bầy sói”.



Cũng cần phải nói thêm, Madrid rõ ràng thiếu chất sáng tạo thường thấy, khi cả Kroos và Modric bị kéo lùi về quá sâu, chỉ có thể phát động tấn công bóng dài - âu cũng là cái giá phải trả cho sự cân bằng chiến thuật.



Hơn 100/181 pha chuyền bóng bên phần sân của Wolfsburg được Madrid lái ra 2 cánh, nơi mà đội bóng Đức đã khóa thành công ở lượt đi. Họ không làm được ở lượt về, nên Carvajal và Marcelo đã tạo ra tới 8 đường chuyền có thể trở thành bàn thắng trong khu cấm địa. Nhưng, con số này chỉ là 0 trong hiệp 2.



Mặt khác, Zidane có thể xoa tay hài lòng với sự tỏa sáng của CR7, nhưng Florentino Perez sẽ nghĩ khác, khi chứng kiến Bale vất vả xoay trở trong vòng vây cầu thủ Đức, bất lực trong việc tạo dấu ấn trong những tình huống tấn công của Real, đặc biệt trong hiệp 2. Tương tự, dù Benzema có tới 4 cú sút cầu môn, nhưng khi chơi ở vị trí số 9, giá trị của cầu thủ chỉ được đánh giá bằng số bàn thắng anh ta tạo ra trong trận đấu.

Tất nhiên, Bale hay Benzema chơi mờ nhạt cũng chỉ là hệ quả tất yếu của việc Casemiro, thay vì Modric hay Kroos, hiện diện gần với khu cấm địa Wolfsburg. Khi tính toán giá trị trong bài toán tấn công và phòng ngự, ẩn số Casemiro cho giá trị tuyệt đối về phòng ngự từ xa, nhưng với cái giá của tính hiệu quả trong tấn công.



May mắn cho Real và Zidane, Kroos trở thành người hùng thầm lặng thứ 2 của đội. Những con số của anh sau trận đấu thực sự ấn tượng: 96 pha chuyền bóng, 1 đường kiến tạo thành bàn (pha kiến tạo duy nhất của trận), 6 pha chuyền bóng tạo cơ hội ghi bàn, tỉ lệ chuyền bóng chính xác đạt 91,3%, thực hiện thành công 5/11 quả tạt vào khu cấm địa, thực hiện thành công 5/6 pha chuyền dài vượt tuyến (chính xác nhất đội)…



Cristiano Ronaldo cứu Madrid (vẫn vậy)

Ronaldo (bìa trái) lập hattrick đưa Real vào bán kết Champions League - Ảnh: AFP Ronaldo (bìa trái) lập hattrick đưa Real vào bán kết Champions League - Ảnh: AFP

Sau khi ghi bàn ấn định 2-1 vào lưới Barca, ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn vào lưới Eibar, Ronaldo lập hattrick đưa Real vào bán kết Champions League. Ai dám nghi ngờ năng lực và hiệu suất thi đấu của người đã ghi 16 bàn/10 trận tại Champions League (33 bàn/36 trận knock-out Champions League), 30 bàn/32 trận La Liga mùa này, dù đã 31 tuổi?



Trong khi bản đồ di chuyển cho thấy Benzema chuyên dạt trái, Bale thiên cánh phải, Ronaldo là tất cả. Anh là cầu nối với Kroos ở trung lộ, là liên lạc viên với 2 hậu vệ cánh, là điều phối viên những tình huống phản công của Real.



Nếu bàn thắng đầu tiên của CR7 mang tính điển hình của bản năng, có mặt đúng lúc, đúng chỗ, 86 giây sau đó, pha ghi bàn bằng đầu của Ronaldo khiến “bầy kền kền” thực sự tin có thể cất cánh. Và trong khi những Benzema, Bale bỏ lỡ những cơ hội vàng, Real bắt đầu ngấm những đòn phản công của “bầy sói”, Ronaldo ghi bàn từ quả phạt trực tiếp - chỉ duy nhất một người có thể thực hiện quả phạt đó.



Nếu sau bàn thắng thứ 2, ống kính truyền hình cho thấy một Ronaldo gườm gườm, phóng ánh mắt đầy đe dọa ra xung quanh, ngay cả khi Sergio Ramos chạy tới chúc mừng, ở bàn thắng thứ 3, người ta chỉ có thể cảm nhận điều duy nhất: Hạnh phúc.



Nếu có điều gì có thể phủ bóng lên khoảnh khắc của Ronaldo, chỉ có thể là một và duy nhất, cơn xúc động của Zidane. Pep Guardiola tự làm rách quần vì nhảy nhót chỉ đạo bên đường piste. Zizou, hơn thế, tự xé quần vì cảm xúc dâng trào.

Trọng Đức