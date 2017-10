HAGL vẫn còn 2 trận chung kết ngược...

(TNO) Sau trận thua đậm Than Quảng Ninh 0-3, thầy trò Guillaume lần đầu tiên rơi xuống đáy bảng xếp hạng và HAGL đã không còn đường lùi nữa.

HAGL (áo xanh) còn quyền tự quyết đến số phận của mình ở hai trận chung kết ngược sắp tới với hai đội nhóm cuối Cần Thơ, Đồng Nai theo kiểu được ăn cả, ngả về không - Ảnh: Minh Tú HAGL (áo xanh) còn quyền tự quyết đến số phận của mình ở hai trận chung kết ngược sắp tới với hai đội nhóm cuối Cần Thơ, Đồng Nai theo kiểu được ăn cả, ngả về không - Ảnh: Minh Tú

Khổ thân đội bóng phố núi đã nghèo (điểm) lại còn gặp cái eo gặp trời mưa lũ khiến trận đấu phải dời lại khiến họ chỉ còn có 3 ngày chuẩn bị cho trận cầu 6 điểm với Cần Thơ ở vòng 20 V-League.



Rõ ràng lãnh đội HAGL đang rất lo lắng cho số phận của mình và muốn giải quyết nhanh gọn khi cuộc đua V-League không còn dài. Những tia hy vọng cuối cùng của thầy trò Guillaume là sau khi tiếp Cần Thơ thì ba vòng sau đó, HAGL làm khách ở Đồng Nai đồng nghĩa có tính quyết định đến sự tồn tại của họ tại V-League hay không.



Đến lúc này, HAGL mới thấm thía cách toan tính kỹ lưỡng cho cuộc đua đường dài dù không phải lúc nào trời cũng chiều lòng người. Dễ thấy các học trò Guillaume trận nào cũng căng ra chơi hay, chơi đẹp như ý nghĩa của trận chung kết để chiều theo ý của ông chủ. Có khi nhiều cầu thủ trẻ bị vắt sức và thậm chí là ngán bóng, ngán… thua nên rất dễ thua.



Chuỗi 11 trận không biết thắng của HAGL may mắn tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm lại chính là trận qua mặt đương kim vô địch B.Bình Dương khi ông thầy Guillaume biết dưỡng quân và chịu thử nghiệm. Sự thay đổi muộn màng ấy của HAGL khác hẳn với cách tính của các đối thủ ngồi chung mâm lo rớt hạng như Cần Thơ, Đồng Nai biết chọn trận mà đá, chọn bạn mà chơi.



Từ niềm hy vọng đội bóng non trẻ mới tốt nghiệp lớp đá bóng sẽ làm mưa làm gió như hồi khoác áo U.19 Việt Nam có thể gây địa chấn tranh chấp vô địch V-League, giờ thì HAGL lo trối chết chạy điểm từng trận.



Tiếc cho các cầu thủ trẻ bị dồn vào thế đường cùng, họ lại đánh mất mình khi chưa tạo ra một cú hích cần thiết, như bầu Đức nói là “phải chên và “đập” cho bọn trẻ tỉnh người ra”.



Rất dễ thấy HAGL ở trận đấu muộn với Than Quảng Ninh gánh nặng áp lực tâm lý phải thắng khi trình độ lẫn kinh nghiệm chưa bằng đối thủ khiến cho những đôi chân nặng nề như đeo chì.



Chính HLV Guillaume không phải lần đầu tiên thú nhận nhiều cầu thủ trẻ của ông đã đánh mất sự tự tin vốn có. Các pha xử lý bóng đã không còn nhiều linh hoạt và tiêu tốn rất nhiều thời gian cho một quyết định dứt điểm.



Vẫn may là HAGL còn quyền tự quyết đến số phận của mình ở hai trận chung kết ngược sắp tới với hai đội nhóm cuối Cần Thơ, Đồng Nai theo kiểu được ăn cả, ngả về không.



Nếu đúng như lời bầu Đức hay nhắn nhủ cầu thủ trẻ cứ chơi đẹp, chơi trung thực mà xuống hạng cũng vui lòng, thì học trò ông Guillaume cần rũ bỏ sức ép xuống hạng để chơi thanh thoát như khả năng vốn có. Điều này sẽ tích cực hơn là mang một tư tưởng nặng nề sợ thua và sợ rớt hạng dễ làm cái đầu khó điều khiển đôi chân.



Nụ cười hạnh phúc lấp đầy các khán đài mỗi nơi HAGL đi qua từ ngày bóng khai cuộc đã thay bằng nỗi lo chơi ở hạng nhất khi nước đã đến chân.

Thiên Thanh