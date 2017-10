Hai trận đánh của Miura và phó chủ tịch VFF

Đầu tiên là trận đánh liên quan đến ông HLV trưởng Toshiya Miura. Cái trận mà ông phó chủ tịch tài chính Đoàn Nguyên Đức đã "tuyên chiến" bằng phát biểu: nếu sa thải Miura, dùng quân HAGL làm nòng cốt dự SEA Games, VFF sẽ có những bản hợp đồng giá khủng. Trận đánh này diễn ra trong bối cảnh ông Miura vừa hội quân đội tuyển U.23 quốc gia, chuẩn bị tham dự vòng chung kết U.23 châu Á.



Tiếp đến là những trận đánh liên quan đến những con người trong thường trực VFF. Cái trận mà ông phó chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Gụ "vung đòn" ngay tại nơi vẫn được cho là có thể tác động, điều chỉnh lên các hoạt động của VFF: Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch. Giữa đầy đủ văn võ bá quan của Bộ và Tổng cục TDTT, ông Gụ không ngại chỉ ra những bất hợp lý trông công tác tổ chức, điều hành VFF.



Nói cho công bằng, ông Gụ không nói người ta cũng quá biết và quá hiểu những bất hợp lý này, từ chỗ VFF đang thiếu tiền, dù ở đầu nhiệm kỳ 7, ông chủ tịch hứa hẹn sẽ mang về mỗi năm trên 300 tỉ đồng tài trợ, đến việc "VFF giống như công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên", và nực cười nhất là việc "tiền trả lương cho Miura bao nhiêu, ngoài 2 thành viên này, không ai biết".



Ông Gụ nói những điều này vào đúng lúc U.23 Việt Nam ra quân, đá trận đấu tiền với U.23 Jordan tại vòng cung kết U.23 châu Á tại Qatar.



Và như thế, từ ông Đức đến ông Gụ người ta thấy một điểm chung, không biết là cái chung vô tình hãy hữu ý: thời điểm họ "tuyên chiến" là thời điểm mà U.23 Việt Nam lẽ ra cần phải được tập trung, quan tâm cao độ nhất.



Bây giờ thì chúng ta sực hỏi, rốt cuộc U.23 đá đấm ra sao? Rốt cuộc là hai trận đầu thua cả hai và dù cái thua sau có sáng sủa hơn cái thua trước thì nó - màn trình diễn đã qua thật khó hài lòng.

Ông Nguyễn Xuân Gụ (bìa phải) đã có những tiết lộ về nội bộ VFF gây chấn động - Ảnh: Khả Hòa Ông Nguyễn Xuân Gụ (bìa phải) đã có những tiết lộ về nội bộ VFF gây chấn động - Ảnh: Khả Hòa

Từ trận đánh chính trường đến trận đánh sân cỏ, rốt cuộc bóng đá Việt Nam còn lại cái mầm hy vọng nào? Từ trận đánh ở một tổ chức mà các thành viên "không phải là không đoàn kết, mà chỉ là đoàn kết chưa cao" - lời ông Gụ cách đây ít lâu, đến trận đánh của các em, các cháu tại đất Qatar trước những đối thủ vừa cao to, vừa kinh nghiệm hơn mình, rốt cuộc bóng đá Việt Nam có thể nhìn gì, hy vọng gì về tương lai?Khi nói về cái thua của U.23 Việt Nam trước Jordan, cái thua mà ai cũng bảo là lỗi phần lớn thuộc về cách cầm quân khó hiểu của Miura, chính một quan chức VFF nói đại ý rằng, với cách cầm quân như thế, ngay cả khi có Ronaldo hay Messi, U.23 Việt Nam vẫn sẽ thua.Vậy thì cứ cho là sau thời Miura sẽ là thời của một ông A, ông B, ông C nào đó sáng sủa và tử tế hơn đi, vấn đề là với một tổ chức điều hành lãnh đạo nền bóng đá như bây giờ, sự xuất hiện của cái ông A, B, C đầy sáng láng ấy liệu có thể giúp bộ mặt đội tuyển quốc gia khá khẩm hơn không?Có một chi tiết mà chúng tôi muốn đề cập trước khi kết thúc bài viết này, đó là trận U.23 Việt nam - U.23 Úc tại vòng chung kết U.23 châu Á vừa rồi diễn ra gần trùng thời điểm với trận Liverpool - Manchester United ở trời Anh. Và từ những diễn đàn Internet, đặc biệt là mạng xã hội facebook, chúng tôi giật mình nhận ra nhiều CĐV trung thành của đội tuyển Việt Nam, của bóng đá Việt Nam trước đây đồng loạt cho biết họ đã chọn trận Liverpool để mà ngắm nghía.Xin hỏi, những quan chức của ngành thể thao, từ Tổng cục TDTT đến Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch - những người được cho là đã "thải nổi" cho ai đó ở VFF dùng "một bàn tay che cả bầu trời", từ đó tạo ra hàng loạt những trận chiến ngang dọc như đã kể - các vị nghĩ gì, và có thể nói gì về câu chuyện này?Bây giờ, không chờ những động thái từ VFF nữa, mà phải chờ những động thái từ Tổng cục - những người hơn ai hết nhìn ra tất cả những cuộc chiến ngang - dọc đã qua, nhưng không hiểu sao, không biết vì những cái X, Y Z "khó nói" nào đấy mà suốt thời gian qua vẫn giữ một thái độ cầm chừng đến lạ.