HLV Ong Kim Swee: Tôi bất ngờ vì sự sa sút của U.23 VN

Trả lời phỏng vấn Báo The Jakarta Post và The Star sau khi giành chức vô địch SEA Games 26, HLV Ong Kim Swee (ảnh) của U.23 Malaysia nói: “Chúng tôi đã may mắn vượt qua chủ nhà trong trận chung kết, nhưng đây là chiến thắng ấn tượng vì không thể nào trong vòng 4 ngày, bạn lại có thể 2 lần quật ngã một đối thủ rất mạnh nếu không có sự chuẩn bị tốt. Tôi rất tự hào vì tập thể đội U.23 Malaysia đã chơi rất hay tại SEA Games lần này. Chúng tôi đã có lực lượng tiếp nối sức mạnh năm 2009, đồng thời có được điểm rơi phong độ và sự làm việc nghiêm túc trong hơn 1 năm qua, nhất là nhờ được cọ xát nhiều giải quốc tế trong khu vực nên đẳng cấp cầu thủ cũng dần khẳng định”.

Ảnh: Khả Hòa Đánh giá về các đối thủ, HLV Ong Kim Swee nói: “Tôi tiếc cho Thái Lan vì họ cũng rất mạnh nhưng lại để sẩy chân vì một vài trục trặc. Hơn nữa, do bảng A chỉ lấy 2 đội nên nếu họ rơi vào bảng B, chắc chắn họ sẽ đi xa hơn. Tôi cũng bất ngờ vì sự sa sút của VN. Cách đây một tháng, họ đã chơi rất hay tại VFF Cup ở Hà Nội. Chúng tôi khi đó vẫn chưa hoàn thiện và vẫn dưới cơ họ. Thực sự, VN có rất nhiều cầu thủ giỏi, trình độ cao, nhưng không hiểu vì sao VN lại chơi không thật thuyết phục đến như vậy tại SEA Games lần này, giống như họ có 2 bộ mặt khác nhau dù chỉ cách có một thời gian ngắn. Có lẽ có vấn đề gì đó đã xảy ra ở U.23 VN...”. Q.T