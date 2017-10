Vòng đấu chiều qua có nhiều trận đấu mà “cái chết” đến vào giờ chót. Có những trận thua rất đau do thiếu bình tĩnh hoặc do những non kém bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, cũng có những kết cục đầy chua xót chỉ vì những sai lầm và hớ hênh không đáng có.

Mô tả Vòng đấu chiều qua có nhiều trận đấu mà “cái chết” đến vào giờ chót. Có những trận thua rất đau do thiếu bình tĩnh hoặc do những non kém bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, cũng có những kết cục đầy chua xót chỉ vì những sai lầm và hớ hênh không đáng có. Trận Bình Dương và Đồng Tâm Long An là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận nhất. Trước trận đấu ai cũng nhắc đến "cái duyên" của ĐT.LA trên sân Gò Đậu dưới thời của ông Calisto là luôn thắng hoặc có điểm ra về chứ ít thua. Nhưng khi Trần Công Minh cầm quân, nhiều người cũng lo lắng cho anh, nhất là khi Tài Em không thể ra sân và Antonio chấn thương trở lại lúc đang khởi động. Thiếu 2 trụ cột quan trọng này, sức mạnh của ĐT.LA giảm sút nghiêm trọng so với thiếu 2 cầu thủ Hữu Thắng và Hoàng Vương của phía Bình Dương. Thế nhưng cái duyên Gò Đậu cuối cùng vẫn thuộc về ĐT.LA bất chấp họ bị ép sân liên tục, nhất là trong hiệp 2. Vào phút 87, khi mà nhiều người vẫn nghĩ BD trước sau gì cũng ghi bàn thì cú đâm ngược của Danny David đã mang 3 điểm về cho đội của bầu Thắng. Lý giải về chiến thắng của ĐT.LA như thế nào? Thực tế ĐT.LA thắng là do các lý do sau. Trước hết là cách bố trí đội hình quá mạo hiểm của HLV Mai Đức Chung khi tung ra đến 4 mũi nhọn là Elendino, Huỳnh Kesley, Amaobi và Philani. Trong khi đó, vị trí tiền vệ trung tâm do Châu Phong Hòa đảm nhận quá yếu. Anh đã không thể ngăn được Minh Phương và cũng không làm tròn khả năng giữ nhịp. Chính sự mạo hiểm đó mà BD dù gây sức ép nhiều nhưng không có một thế trận liền lạc, rất dễ vỡ khi bị đánh vỗ mặt mà bàn thua là một ví dụ. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến cú hồi mã thương của ĐT.LA chính là cách bố trí đội hình của HLV Trần Công Minh. Chấp nhận thân phận “chiếu dưới”, ĐT.LA chơi 5 hậu vệ, một sơ đồ rất cũ kỹ, nhưng được cái là có nguồn nhân lực dày trong việc thu hồi bóng. Từ đây lối chơi của ĐT.LA toát lên sự vững vàng, chặt chẽ. Họ như chịu đau để rình rập đối phương, tận dụng sự nôn nóng và bế tắc của Bình Dương tạo ra sự phản đòn chính xác. Đó chính là thành công về mặt đấu pháp, bởi may mắn xét cho cùng không phải tự nhiên mà đến. Cũng cú hồi mã thương ngoạn mục như vậy là chiến thắng của Sông Lam Nghệ An trên sân Thanh Hóa hay trận thắng ngược của Khánh Hòa trên sân Nha Trang đều vào phút chót khi mà đối phương tưởng như đã có thế trận an bài. Nhưng những bàn thắng không phải tự nhiên mà đến của Doribo hay Jonathan đã làm cho toàn đội Thanh Hóa và Đồng Tháp đổ sụp. Nhưng nghiệt ngã nhất có lẽ là Xi Măng Hải Phòng. Khi họ chỉ còn cách chiến thắng có vài giây, trọng tài Phạm Quốc Dũng đã giơ đồng hồ lên xem và đặt còi vào miệng chuẩn bị thổi hết giờ (phút 90+5) thì từ pha treo bóng của Đặng Văn Thành, Gustavo sút nối hạ gục thủ môn Bùi Quang Huy mang về trận hòa 2-2 cho Ninh Bình khiến cho đội bóng đất Cảng ôm hận. Nhiều người tiếc cho XM.HP, bởi chỉ cần họ bình tĩnh hơn, chỉ cần chắc chân hơn với cái đầu vững vàng hơn, đừng bị cuốn theo lối đá của Ninh Bình thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Cũng có người trách HLV Vương Tiến Dũng. Giá mà ông đừng rút tiền vệ Leandro ra quá sớm để anh cầm trịch trên sân, gây áp lực với phía Ninh Bình thì chắc XM.HP sẽ không bị ép ngược lại để chịu cú hồi mã thương quá đau. Quang Tuyến