Howard Webb không phải là diễn viên chính!

Kinh nghiệm sẽ giúp trọng tài Howard Webb trở nên chính xác hơn, khôn ngoan hơn, khi ông bắt trận đấu quyết định ngôi vô địch Premier League của mùa giải 2010-2011? Điều này là đáng nghi ngờ và sẽ không cảm thấy lạ nếu như trận đấu lại gây tranh cãi bởi một quyết định không thật hợp lý của trọng tài Webb.

Cũng nên nhắc lại, trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan là trận đấu đầy bạo lực, nhưng không thể gọi là quá hấp dẫn, với một trong những chi tiết đáng nhớ là tình huống Nigel de Jong đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso mà không bị đuổi.

Huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson tuyên bố ông rất hoan nghênh quyết định chọn trọng tài Webb điều khiển trận đấu tối mai. Ông ca ngợi: “Webb là trọng tài hay nhất nước Anh hiện nay”. Cứ như đấy là một “dấu chứng nhận” cho đẳng cấp của trọng tài Webb vậy.

Ferguson mà không chấp nhận thì trọng tài Webb không đủ tư cách điều khiển trận đấu của M.U? Đáng chú ý ở chỗ: trong 4 lần cầm còi trên sân Old Trafford gần đây nhất, trọng tài Webb đã cho M.U hưởng đến 3 quả phạt đền – một tỷ lệ hẳn nhiên là hơi bị cao. Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti cũng bình luận theo hướng… khen trọng tài Webb, cho rằng ông này có thể kiểm soát cuộc quyết đấu tại Old Trafford.

Báo chí Anh lại mời hàng loạt trọng tài nổi tiếng, từng điều khiển những trận đấu lớn trong làng bóng Anh, để cố vấn cho trọng tài Webb trước khi ông này điều khiển cuộc thư hùng M.U – Chelsea. Nào là không nên sửa một sai lầm bằng một sai lầm khác cho tình thế cân bằng, nào là không nên đôi co với cầu thủ, không nên chùn bước khi đưa ra quyết định quan trọng và bị đám đông cầu thủ phản đối…

Trọng tài Webb mà bỏ ngoài tai những bình luận ấy, mặc kệ khuyến cáo của những đồng nghiệp đi trước, thì xác suất thành công của ông trong trận M.U – Chelsea sẽ cao hơn. Nhưng chắc không thể có chuyện như vậy. Dĩ nhiên là Webb phải nghe, phải đọc những gì liên quan đến công việc quan trọng mà ông sắp làm. Nghe kỹ, đọc kỹ là đằng khác.



Trọng tài Howard Webb (ảnh nhỏ góc phải) sẽ bị "soi" rất kỹ khi bắt trận M.U - Chelsea vào tối 8.5 - Ảnh: Daily Mail

Những gì diễn ra xung quanh công việc sắp tới của trọng tài Webb có vẻ đang biến ông thành diễn viên chính tại “Nhà hát của những ước mơ”. Điều đó đi ngược với nguyên tắc tự nhiên của môn bóng đá. Hãy trả lại sân khấu cho các diễn viên đích thực, như Wayne Rooney, Drogba... Và hãy trả Howard Webb về với vai trò đích thực của một trọng tài trong môn bóng đá, một vai trò phục vụ thuần túy.

Trọng tài Webb có mặt trên sân Old Trafford là để giúp cho trận đấu đỉnh cao M.U – Chelsea diễn ra một cách tự nhiên, công bằng. Ông có mặt tại Old Trafford không phải để người ta xem cách cầm còi của mình, xem Webb có đúng là trọng tài số 1 nước Anh như bình luận của ngài Alex hay không. Được hay mất trong cuộc quyết đấu tại Old Trafford là chuyện của M.U và Chelsea, chứ đấy không phải là vấn đề của trọng tài Webb.

Điều cốt lõi đối với trọng tài Webb (hay với bất cứ trọng tài nào khác) là ở chỗ: ông ta không được gì, mà cũng chẳng mất gì. Trọng tài không bao giờ là một nhân vật có thể vụ lợi từ một trận đấu.

Nói tóm lại, Howard Webb chỉ có thể điều khiển trận đấu thành công nếu ông quên ngay tầm quan trọng của mình trong trận đấu này. Trọng tài giỏi thì chẳng bao giờ thấy mình quan trọng, chẳng bao giờ thấy vinh dự khi điều khiển một trận đấu lớn. Liệu Howard Webb có được suy nghĩ như thế?

Ngũ Viên