Hữu Thắng may mắn có cầu thủ HAGL hay ngược lại

Hai trận giao hữu đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, các cầu thủ của HAGL có nhiều đất dụng võ hơn, khác hẳn với thời ông Miura thường bỏ rơi hoặc ngó lơ họ.

Tuấn Anh (đi bóng) chơi rất tốt trong trận đấu với Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú Tuấn Anh (đi bóng) chơi rất tốt trong trận đấu với Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú

Hai tiền vệ trung tâm của HAGL là Xuân Trường và Tuấn Anh chưa có phút nào ra sân ở các CLB Hàn Quốc - Nhật Bản nhưng sự trở về của họ luôn làm tươi mới cho lối chơi của đội tuyển quốc gia.



Cựu HLV trưởng đội tuyển Phan Thanh Hùng nhìn nhận đàn em Hữu Thắng may mắn có được sự phục vụ của một lứa cầu thủ trẻ tài năng làm nền cho chiến dịch săn vàng SEA Games 2017, trong đó chủ yếu là các vị trí đến từ HAGL.



Ông Hùng nói không sai và ngược lại, cũng có thể đánh giá cầu thủ HAGL may mắn hơn thời của HLV Miura khi có nhiều đất diễn hơn dưới tay Hữu Thắng.



Ở hai trận giao hữu này, đáng chú ý cặp Tuấn Anh - Xuân Trường luôn chiếm suất đá chính bởi sự hòa hợp của họ trong suốt 9 năm đá bóng chung với nhau và điều quan trọng là cách chơi phù hợp với ý tưởng của thầy nội mới.



Thực chất lối đá phối hợp nhóm nhỏ kỹ thuật đã từng được tiền nhiệm Phan Thanh Hùng cách đây 4 năm gầy dựng trên đội tuyển nhưng ông đã không thành công. Mãi sau này ông Hùng mới tiết lộ ngoài những lí do phi chuyên môn, ông còn không có những cá nhân xuất sắc làm chỗ dựa cho lối chơi, theo kiểu không bột sao gột nên hồ.



Thật lạ khi ý tưởng xây dựng bản sắc lối chơi phù hợp nhất với tố chất cầu thủ Việt Nam là cách phối hợp nhóm nhỏ, tích cực kiểm soát bóng với những đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình sau thời HLV Calisto lại bị thầy ngoại cho vào lãng quên.

HLV Hữu Thắng đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ toàn năng nhất của Việt Nam hiện nay - Ảnh: Minh Tú HLV Hữu Thắng đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ toàn năng nhất của Việt Nam hiện nay - Ảnh: Minh Tú Gần nhất là HLV Miura luôn nói rằng sẽ chọn cách chơi hợp lý cho các đội tuyển Việt Nam nhưng rồi khi lâm trận người ta mới biết ông nói một đằng làm một nẻo.



Dĩ nhiên các tuyển thủ có kỹ thuật tốt kiểu của Tuấn Anh - Xuân Trường thường không có suất chơi hoặc mài mòn trên ghế dự bị. Đội tuyển dưới tay ông Miura chú trọng sức mạnh băm bổ như lực sĩ vừa bất hợp lý với cầu thủ, vừa không hợp lòng người yêu bóng đá.



Cũng có khi HLV Miura chiều lòng dư luận cho gọi nhiều cầu thủ HAGL lên tuyển để trấn an nhưng vẫn không khó cho bầu Đức nhìn ra sự đối phó mà ông hay gọi là “kêu lên để khỏi bị ném đá”.



Trở lại với đội tuyển thời của HLV Hữu Thắng chỉ mới tập với nhau một tuần đã cho thấy sự ăn khớp và tiến bộ, từ trận hòa không bàn thắng với Hà Nội T&T cho đến chiến thắng bốn sao trước Than Quảng Ninh.



Không thể ngày một ngày hai, đội tuyển quốc gia sẽ nhuần nhuyễn và đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của HLV trưởng.



Thiên Thanh