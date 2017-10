Khinh địch

HLV Pep Guardiola của Barcelona đã thẳng thắn giải thích: “Chúng tôi chẳng có lý do gì để bào chữa cả, hoàn toàn không phải do các cầu thủ đang mệt mỏi khi vừa trở về thi đấu với ĐTQG mà đơn giản, đối thủ tân binh Hercules đã có một trận đấu rất hay. Barca vẫn chơi với phong độ và đẳng cấp như mọi khi, nhưng cơ bản là chúng tôi đã đánh mất sự hứng khởi, thiếu một chút sự sắc bén thường thấy và có phần thiếu quyết tâm cao trong lối đá của chính mình”. HLV Alex Ferguson nổi giận lôi đình khi M.U để mất 2 điểm lãng xẹt trong trận hòa Everton 3-3 ở 2 phút cuối: “Chúng tôi đã ném đi mọi thứ chỉ trong vài phút cuối. Đây là trận thứ 2 ở mùa này mà chúng tôi để xảy ra như vậy. Một bàn thua trước Fulham khi chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc trận đấu. Lần này lại tương tự, mà còn đáng trách hơn, vì đáng ra chúng tôi đã có thể chôn vùi Everton rồi, thế mà không thể làm được. Tất cả là do chúng tôi mất tập trung trong những thời điểm cần có sự tập trung cao và do nhiều vị trí nghĩ rằng mọi chuyện đã an bài nên chơi chùng xuống”. Tương tự, HLV Massimiliano Allegri cũng nhìn nhận trận thua này là cần thiết cho AC Milan vì các cầu thủ áo sọc đỏ đen đã quá xem thường đối thủ tân binh Cesena.

Từ những trận đấu tệ hại này mới thấy trong bóng đá nhiều khi không hẳn cứ mạnh hơn là nghĩ rằng có thể dễ thắng đối phương, thậm chí khi thắng có cách biệt rồi mà bóng chưa ngừng lăn vẫn chưa thể coi là chiến thắng. M.U, Barca, Milan có trong tay dàn sao mà ai cũng mơ ước, nhưng để khẳng định được đẳng cấp của mình và luôn tạo được sự tôn trọng của các đối thủ thì không thể tự cho phép mình dễ dãi với những trận đấu có phần chênh lệch hay đã tạo được cách biệt. Tất nhiên một trận hòa hay thua chưa phải đã làm vơi đi hy vọng của những đội bóng lớn này, nhưng nếu không củng cố lại tư tưởng cũng như thái độ đánh giá đối phương một cách chặt chẽ trong suốt 90 phút thì bi kịch có thể ập đến bất cứ lúc nào.

G.L - T.K