Khó cho thầy ngoại

V-League đã diễn ra đến lượt trận thứ 2 nhưng xem ra dấu ấn của các ông thầy ngoại trên sân cỏ VN chưa nhiều. Đầu tiên là HLV Joes Luis của Đồng Tâm Long An đến nay vẫn chưa chứng tỏ được gì khi mùa rồi chỉ đưa đội về thứ 10 với kỷ lục 13 trận hòa, còn mùa này khởi đầu dường như lịch sử có nguy cơ lặp lại khi ĐTLA lại có 2 trận hòa.

Quan trọng là cả 2 trận này đều không để lại chút dấu ấn nào của HLV trên sân. Nếu tình thế này tiếp tục kéo dài, nghĩa là ĐTLA vẫn không biết thắng thì có lẽ bầu Thắng vốn có nhiều tham vọng vào top 3 trở lại trong mùa này nhiều khả năng sẽ “tính sổ” ông Luis.

Còn với HLV người Singapore Lim Lee Huat, ai cũng biết ông chỉ là kẻ thế vai bất đắc dĩ khi HLV Tavares ra đi và Vissai Ninh Bình đã lỡ tuyên bố mời HLV ngoại dẫn dắt cho ngon nên “dựng” ông đang làm tuyến trẻ lên thay. Cả 2 trận cầm quân, ông Lim cũng chưa cho thấy cá tính cũng như tài điều binh khiển tướng nhạy bén của mình. Nhưng người xem lại thấy ông thầy này hay phản ứng cầu thủ của mình hoặc tỏ thái độ không bằng lòng với trọng tài. Chiều qua trên sân Thống Nhất, ông đã bị trọng tài đuổi khỏi khu kỹ thuật do có những hành vi khiếm nhã. Thế là ông bị bảo vệ sân áp tải mời lên khán đài làm mất thể diện của một nhà cầm quân.

Nhưng thất vọng nhất có lẽ là HLV Kiatisak. Nếu trận thua đầu trước Khatoco Khánh Hòa còn có thể đổ lỗi do một vài yếu tố như mất người sớm, đối thủ đá rát, trọng tài nương tay với hành vi bạo lực, thì trận thua muối mặt ngay tại Pleiku hôm qua rõ ràng không thể bào chữa. Nhiều người rất ngạc nhiên đá trên sân nhà trước đối thủ mới từ giải hạng nhất lên mà HAGL lại yếm thế đến mức chọn lối đá cầu toàn nghiêng về phòng thủ với thủ môn ngoại, trung vệ ngoại và chỉ cắm một mũi nhọn ngoại không lấy gì làm xuất sắc ở trên. Có thể hiểu Kiatisak chịu áp lực trận thua vừa rồi, sợ phải thua nữa nên không dám đẩy cao đội hình, thậm chí sau khi có bàn thắng dẫn trước thì co lại để vuột thế trận. Thế nên, Hòa Phát đã điểm trúng huyệt bằng 2 cú hồi mã thương kết liễu đội bóng phố núi ngay trên sân nhà. Rất thành thật, HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát phát biểu sau đó cho biết: “Chúng tôi rất lo khi phải xây dựng phương án đối phó với Lee Nguyễn vì cầu thủ này có khả năng xử lý khôn ngoan trong phạm vi hẹp. Nhưng rất may Lee Nguyễn không đá, giúp cho Hòa Phát như trút được gánh nặng và bình tĩnh tháo gỡ sức ép của HAGL dễ dàng hơn”.

Rõ ràng các HLV ngoại hiện đang rơi vào vòng xoáy khó khăn, không phải vì họ không hiểu hết bóng đá VN mà chính là bản lĩnh xử lý từng vấn đề liên quan đến trận đấu chưa nhạy bén, chưa thanh thoát...

Q.T