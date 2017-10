Không để phụ thuộc tiền đạo chủ lực

(TNO) Có thêm một tiền đạo thượng thặng, chưa chắc bạn đã cải thiện được sức tấn công. Ngược lại, nếu mất chân sút chủ lực, gần như chắc chắn bạn đã mất đi phân nửa sức mạnh.

Mất Wilfried Bony, Swansea City bị Chelsea "tàn sát" đến 5-0 - Ảnh: Reuters

Một lần nữa, bài học kinh điển trong bóng đá đỉnh cao được nhắc lại khi Wilfried Bony trở thành cầu thủ châu Phi có giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử. Anh đã chuyển sang Manchester City, nhưng chưa biết có phát huy được điều gì hay không, do còn đang bận khoác áo Bờ Biển Ngà dự Cúp châu Phi. Mất Bony, Swansea lập tức trở thành một đàn cừu non, bị Chelsea "tàn sát" đến 5-0.

Rất có thể, kết quả của cặp đấu tưởng như chẳng đáng quan tâm ấy sẽ trở thành cột mốc quan trọng quyết định Chelsea vô địch Premier League mùa này. Vốn là nhà cầm quân thiên hệ hiệu quả, xem trọng 3 điểm hơn các giá trị "hoa lá cành", Jose Mourinho không bao giờ chủ trương hướng đến chiến thắng đậm đà. 2-0 là tỷ số phổ biến nhất trong các trận đấu thuộc diện "phải thắng" đối với Chelsea.

Vậy thì, do đâu Chelsea thắng Swansea đến 5-0? Đấy là do đội bóng của Mourinho không nhất thiết phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật chiến thuật nữa. Họ mở tỷ số ngay phút đầu tiên và tạo cách biệt an toàn chỉ trong 20 phút đầu. Điều quan trọng là, Chelsea không cần bận tâm đến yêu cầu "an toàn tuyệt đối" nữa. Mất Bony nghĩa là Swansea đã mất hẳn khả năng đe dọa khung thành Petr Cech. Các tiền vệ Chelsea mặc sức tấn công vì họ chỉ có thể thắng đậm hơn chứ không lo bị gỡ hòa.

Cách đây chưa tới 10 ngày, người ta còn đang bàn chuyện Chelsea để Manchester City san bằng cách biệt 8 điểm ở Premier League. Bây giờ, câu chuyện khác hẳn: Chelsea bỏ xa đối thủ chính 5 điểm chỉ trong 1 tuần. Trận thắng đậm nhất ở Premier League kể từ đầu mùa nói lên sự tự tin đến mức độ "thoải mái chơi theo ý muốn" của các cầu thủ Chelsea. Trong khi đó, Manchester City lại liên tục hòa và thua chủ yếu vì không có cây làm bàn chủ lực (hoặc nói cách khác, chủ lực Sergio Aguero không đáp ứng được sự kỳ vọng).

Chính vì loay hoay với bài toán tiền đạo mà Manchester City phải tăng cường Wilfried Bony. Như đã nêu trên, Bony làm Swansea suy yếu hẳn, nhưng anh có giúp được gì cho Manchester City hay không lại là chuyện khác.

Đấy không phải là trường hợp duy nhất. Liverpool mùa này thảm bại vì mất Luis Suarez trong khi Borussia Dortmund rơi luôn vào nhóm rớt hạng ở Bundesliga vì mất Robert Lewandowski. Tất nhiên, chẳng có quy luật nào là tuyệt đối trong bóng đá. Atletico Madrid vẫn luôn đáng gờm qua bao mùa bóng, sau khi lần lượt chia tay Fernando Torres (anh vừa trở lại đội này), Sergio Aguero, Radamel Falcao, Diego Costa, David Villa... Nhưng phải thừa nhận: Atletico là một hiện tượng. Họ được cả thế giới khen ngợi chủ yếu vì khả năng đứng vững sau khi bán đi các tiền đạo giỏi.

Còn Manchester City? Rất có thể, đây là hình mẫu ngược lại. Từ khi trở thành CLB giàu nhất thế giới nhờ tiền đầu tư của các tỉ phú dầu mỏ, chưa bao giờ Manchester City ổn định vị trí tiền đạo chủ lực. Bony là tiền đạo thứ 10 trong vòng 7 năm mà Manchester City mua về (sau Alvaro Negredo, Aguero, Mario Balotelli, Edin Dzeko, Roque Santa Cruz, Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Jo, Benjani).

Chelsea của Mourinho khác biệt ở chỗ, họ có Diego Costa xuất sắc nhưng không hề phụ thuộc vào chân sút này. Đấy sẽ là khác biệt đem về cho Chelsea chức vô địch Premier League.

Ngũ Viên

