Không nhất thiết quan tâm đến bản quyền truyền hình độc quyền?

IMG đã sở hữu bản quyền truyền hình Premier League tại Việt Nam như thế nào? Hồi tháng 11.2012, gói bản quyền truyền hình (BQTH) giải Premier League - Ngoại hạng Anh (EPL) trên lãnh thổ Việt Nam 3 mùa 2013 – 2016 đã bất ngờ rơi vào tay tập đoàn IMG (Mỹ). IMG là cái tên khá xa lạ với thị trường Việt Nam (VN) dù ra đời từ năm 1960. Tập đoàn này có quy mô lớn toàn cầu, hoạt động tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, chuyên kinh doanh về lĩnh vực thể thao, thời trang, dịch vụ giải trí và truyền thông, song chưa có văn phòng đại diện tại VN. Kết quả IMG thắng đấu giá ngay ở vòng 2 được ban tổ chức Anh công bố vào trưa 15.11.2012. Theo đó, tập đoàn “cá mập” này bỏ ra khoản tiền khổng lồ gần 35 triệu USD, nhiều hơn 22 triệu USD so với mức 13 triệu USD mà công ty Ý MP&Silva mua gói 3 mùa 2010 - 2013 (sau đó bán lại cho các đài tại VN với giá 19,5 triệu USD). Dù đã ủy quyền cho Canal Plus - đối tác của VSTV đứng ra mua và đàm phán (Canal cũng là đối tác chiến lược của EPL) song VTV (đại diện cho phía nhà đài Việt Nam) đã không thắng thầu khi khoản đầu tư chỉ bằng một nửa với IMG. Với phương châm không mua bằng mọi giá, VTV đã quyết định dừng lại ở vòng 2, không lao vào cuộc chay đua với đối thủ. Cũng vượt qua được vòng 1 nhưng ngay cả đại gia máu mặt như MP&Silva cũng bị IMG hạ knock out. Lan Phương