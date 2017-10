Không thể cào bằng trách nhiệm của ông chủ và cầu thủ

(TNO) Mặc dù chưa có văn bản giấy trắng mực đen, nhưng tuyên bố của Chủ tịch Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) Nguyễn Xuân Thủy 'không thi đấu hai trận cuối' đã đồng nghĩa với quyết định bỏ giải của CLB này.

Cầu thủ XTSG vẫn ra sân tập bình thường trong ngày 19.8 - Ảnh: Khả Hòa

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ cho đây là “quyết định xưa nay chưa từng có, kể cả trên thế giới”, nhưng xưa chưa có thì nay có, bóng đá thế giới chưa có thì bóng đá Việt Nam (VN) có, thế thôi!

Cách đây chưa lâu, ông bầu của CLB Thanh Hóa cũng từng tuyên bố sẽ bỏ giải, nếu VFF cứ duy trì “kiểu trọng tài” như đã bắt những trận có Thanh Hóa đá. Dù mới là dọa, nhưng như thế cũng coi là có tiền lệ rồi.

Bây giờ, thì XTSG bỏ giải thật (hay sẽ nghĩ lại ở phút…89, cũng chưa biết), cứ coi như bóng đá VN “đột phá” so với bóng đá thế giới ở “khâu” này đi. Bỏ giải, dĩ nhiên, đồng nghĩa với bỏ bóng đá, nghỉ chơi hẳn luôn. VFF cũng đừng kỷ luật bằng cách đưa CLB này xuống hạng… Ba mà làm gì, vì ở giải “ngoại hạng” họ đã bỏ, thì họ đá ở giải hạng Ba mà làm gì.

Bỏ giải, nghĩ cho cùng, là quyền của CLB, của những ông chủ CLB, những người đã bỏ tiền nuôi đội bóng. Bỏ giải, không hề là quyền của cầu thủ, dù là cầu thủ giỏi cách mấy trong đội bóng. Họ cũng chỉ là những người làm thuê, họ phải tuân theo những quyết định của ông chủ.

Vì thế, khi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói rằng, cầu thủ XTSG phải có trách nhiệm trong chuyện CLB mình bỏ giải, nếu không tán thành thì phải cùng làm kiến nghị phản đối quyết định của những ông chủ CLB. Cái này, theo dân gian Việt Nam hay nói, là “xúi trẻ con ăn cứt gà”, cầu thủ CLB XTSG chắc chắn không dám nghe theo.

Không cầu thủ nào dại, để trong những ngày cuối cùng ở CLB XTSG, họ bị những ông chủ trù dập hay ghét bỏ. Vì như thế, có thể đồng nghĩa với không được nhận lương, hoặc bị “ken-xồ” lương (không dám nói thưởng, vì chắc không có), bét nhất cũng bị trừ 50% lương do có thái độ… chống đối CLB (!?)

Liệu lúc ấy, VFF có “bù giá vào lương” cho những cầu thủ này không? Một khi CLB đã hoàn toàn tự chủ về tài chính và ai bỏ tiền ra nuôi CLB, nuôi cầu thủ thì người ấy là ông chủ, thì VFF không nên xúi cầu thủ nổi loạn kiện chủ của mình, vì làm thế là đưa cầu thủ vào đường cùng.

Vả lại, nếu chuyện XTSG “đá giỡn” là có thật, thì ở đây những “người thích đùa” là các ông chủ, chứ không phải cầu thủ. Nếu cầu thủ chủ trương bán độ, thì hãy bắt đầu điều tra và kỷ luật cầu thủ, chứ không phải kỷ luật CLB. Vì trong trường hợp này, CLB cũng là nạn nhân, bị cầu thủ của mình “gác kèo”.

Nhưng đây VFF đã kết luận: gây nên chuyện tiêu cực là CLB, chứ không phải cầu thủ, thì không thể đòi hỏi cầu thủ phải lên tiếng tán thành hay phản đối. Ai cũng biết những quyền rất giới hạn của cầu thủ và không thể đòi hỏi họ làm quá những quyền mà họ được hưởng ở CLB, ở đội bóng.

Bây giờ, khi VFF cào bằng trách nhiệm của những ông chủ CLB với trách nhiệm của cầu thủ, là đã tỏ ra bất cận nhân tình với các cầu thủ. Họ có thể đá không tích cực, nhưng đó là họ "đá theo chỉ đạo” của ông chủ. Nay bắt họ phải đồng ký tên phản đối, nếu không sẽ gây khó cho họ khi chuyển nhượng là vô lý.

Ở đây cần phân biệt: cầu thủ đã ra sân đá bóng là đá theo “ý đồ chiến thuật” của HLV, thậm chí trong một số trường hợp họ đá theo “chỉ đạo” của ông chủ. Đó là điều họ phải chấp hành và không cần biết lý do. Vì thế, không thể nói cầu thủ chấp nhận hay không chấp nhận bỏ giải. Họ cần đá bóng và cần lương. Lương ấy, do các ông chủ CLB trả, chứ không phải do VFF trả. Sao bây giờ tự nhiên lại dọa sẽ “phạt nặng” hoặc treo giò họ?

Chưa ai dám nói trước, là sau “tiền lệ bỏ giải” của CLB XTSG, sẽ có những CLB khác mỗi khi bực mình vì VFF dám chạm vào mình, họ sẽ tuyên bố bỏ giải (?). Có lẽ, VFF nên tập làm quen với tình huống này, và phải chỉnh sửa lại điều lệ cùng các qui định của Liên đoàn và của giải đấu sao cho thật chặt chẽ, để không bị bất ngờ trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Làm sao, để những CLB ngay thẳng không phải chịu thiệt thòi vì những tình huống mà họ không hề gây ra. Cũng như làm sao để các cầu thủ lương thiện đàng hoàng không vì những chuyện này nọ của CLB mà con đường đá bóng của họ gặp trắc trở.

