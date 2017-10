Làm gì được nhau

Hàng loạt VĐV đã chọn giải pháp bỏ cuộc tại giải quần vợt Đại hội TDTT toàn quốc đang diễn ra tại Đà Nẵng. Có ba nguyên nhân khiến họ bỏ cuộc tràn lan. Thứ nhất là việc phải đối mặt với tay vợt mạnh hơn. Thứ hai là phải dưỡng sức để thi đấu nội dung khác vốn đủ khả năng tranh chấp.

Thứ ba là phải đối đầu với đồng đội nên chọn giải pháp bỏ cuộc để nhường nhau quyền đi tiếp. Ngẫm ra cứ vin vào 3 nguyên nhân này thì cả giải đấu vốn có đến 5 nội dung, gần 100 tay vợt tranh tài nhưng đích thực họ chỉ thi đấu có vài trận. Đáng nói ngay cả trận chung kết đôi nam nữ mà các tay vợt Việt Nam, đơn cử là đôi Thái Luận/Tâm Hảo (TP.HCM) cũng chọn giải pháp bỏ cuộc trước đồng đội Quang Huy/Mai Huỳnh. Trước đó ở nội dung đơn nam, những cựu tuyển thủ QG như Thanh Hoàng, Quốc Khánh, Đức Quỳnh đã bỏ cuộc.

Những việc làm trên mang lại cảm giác rất khó chịu đối với người hâm mộ, những người đội nắng đến sân hòng mong muốn được xem các tài năng của quần vợt Việt Nam thi thố. Không ít khán giả Đà Nẵng sau khi chứng kiến cảnh này đã phê phán cách hành xử rất ư thiếu chuyên nghiệp của các tay vợt Việt Nam. Đúng là chuyện thi đấu ở một kỳ Đại hội mà “thích thì bỏ cuộc” là chuyện hiếm trên TG và chắc chỉ có ở Việt Nam. Một số ít tay vợt đã lên tiếng về việc này. Họ cho rằng ra thi đấu mà gặp đối thủ như vậy, mình thắng không tốn giọt mồ hôi nhưng thấy “mất hứng” và buồn cho nghề cầm vợt.

Đáng trách là những người có trách nhiệm trong BTC (liên đoàn và bộ môn) đã không có động thái nào để các tay vợt phải nghiêm túc trong thi đấu. Lẽ ra BTC phải có quy định về việc xử phạt những VĐV cố tình bỏ cuộc. Đó là hành vi xem thường đối thủ và xem thường khán giả, BTC. Hành vi này chắc chắn có trong quy định của BTC giải nhưng lại không thấy thực thi. Ngay cả một thành viên BTC khi được chất vấn việc này cũng than trời: “VĐV này nói mình bị đau không thể thi đấu nổi, VĐV khác viện lý do đến trễ để bỏ cuộc. Chúng tôi không thể xử lý với những lý do hợp lý mà họ đưa ra”. BTC bị VĐV qua mặt dễ dàng như vậy, cũng chả trách các VĐV thoải mái làm chuyện ngoài quy định mà vẫn không “làm gì được nhau”.

Cái cảnh “làm gì được nhau” ấy chẳng mang lại lợi ích cho quần vợt VN. Nó chỉ tô đậm thêm bức tranh tối màu của làng quần vợt Việt Nam vốn thời gian dài không thể sản sinh ra một tay vợt đủ tầm bước ra sánh vai với đồng nghiệp ở khu vực chứ chưa nói châu lục hay TG. Và hẳn nhiên khi chứng kiến cảnh này, những bậc làm cha, làm mẹ đang muốn hướng cho con đi theo quần vợt chuyên nghiệp lại thêm đắn đo.

Quỳnh Anh