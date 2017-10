Lời hẹn của Romario

Cuộc họp báo tại sân Soccer City vào buổi trưa cùng một buổi tiệc chiêu đãi vào chiều tối hôm qua đã đánh dấu sự khởi động chính thức của một hành trình mới: World Cup 2014 tại Brazil. Sự hiện diện của nhiều nhân vật nổi tiếng xứ sở samba, đặc biệt là cựu tiền đạo Romario, đã giúp sự kiện hôm qua nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông trong thời điểm mà lẽ ra mọi sự chú ý đều dồn vào trận chung kết World Cup 2010.

“Mọi việc đang diễn tiến tốt đẹp. Chúng tôi chưa gặp rắc rối nào. Những cuộc họp gần đây về công tác chuẩn bị, kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình quảng bá đều đã thu được kết quả đáng kể”, Chủ tịch LĐBĐ Brazil, Chủ tịch Ban tổ chức World Cup 2014 Ricardo Teixeira khẳng định như thế. Có một điều khiến báo giới thắc mắc trong sự kiện hôm qua là nhân vật nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Brazil - “Vua bóng đá” Pele - lại không có mặt. Theo giải thích chính thức thì Pele đã nhận được thư mời, nhưng do bận công chuyện nên ông đã xin vắng mặt. Dù thế người ta vẫn nghĩ rằng có một lý do tế nhị nào đó khiến “vua bóng đá” không xuất hiện.

Theo những thông tin đã được công bố, các trận đấu của World Cup sẽ diễn ra tại 12 thành phố. Vì Brazil là một quốc gia rất rộng nên điều này đặt ra nhiều bài toán lớn, trong đó vấn đề giao thông được quan tâm hàng đầu. Ông Teixeira cho biết để giải quyết bài toán giao thông, Brazil sẽ chia 12 thành phố trên thành 4 khu vực giúp người hâm mộ đỡ phải di chuyển nhiều. Trong mỗi khu vực đó, cơ sở hạ tầng giao thông sẽ được nâng cấp đáng kể để phục vụ World Cup. Người đứng đầu LĐBĐ Brazil cũng thừa nhận rằng đất nước này đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh, và đã cử một nhóm chuyên gia sang Nam Phi học hỏi kinh nghiệm cũng như sẽ huy động tối đa các lực lượng bảo an để giúp cho kỳ World Cup diễn ra tốt đẹp. Trong khi đó, vấn đề trọng tâm của World Cup 2014 là công tác cải tạo và xây mới hệ thống sân đấu thì có vẻ như Brazil đang tiến hành khá chậm chạp. Tại nhiều nơi, thậm chí ông Teixeira còn chưa gặp được giới chức chính quyền địa phương để bàn về kế hoạch xây dựng sân vận động, chẳng hạn như đối với trường hợp của thành phố Sao Paulo.

Sự kiện vào hôm qua do LĐBĐ Brazil và FIFA tổ chức, nhưng nhân vật được chú ý nhất là cựu tiền đạo Romario, dù anh hiện chẳng giữ một chức danh gì. Sự nghiệp đá bóng với những thành công vang dội của chân sút lẫy lừng này vẫn còn in đậm trong trí nhớ nhiều người. Đó chính là lý do.

Tuy nhiên, Romario xuất hiện ở đây không phải để nói về quá khứ của anh, không phải nói về những trận đấu trên đất Nam Phi. Anh đang đóng vai trò là người quảng bá cho kỳ World Cup sau 4 năm nữa trên quê hương mình. Vì thế, người ta đã không thể nghe được những lời tâm sự thú vị từ anh, một con người tài hoa nhưng cũng rất ương ngạnh.

“Người Brazil đã sẵn sàng. Tinh thần của chúng tôi đang lên rất cao. Mọi người ai cũng mong chờ được bắt tay vào làm việc để tổ chức một World Cup thành công. Tôi tin rằng World Cup 2014 sẽ rất tuyệt. Tôi tin chắc rằng không khí của kỳ World Cup tới sẽ sôi động nhất trong lịch sử. Chúng tôi sẽ biến sự kiện ấy thành một bữa tiệc cho tất cả mọi người, một sự kiện hoành tráng chưa từng có”, nhà vô địch World Cup 1994 và là Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA cùng năm nói. Nhiều câu hỏi về chuyên môn, đặc biệt là các trận World Cup 2010, đã được đặt ra với Romario, nhưng anh luôn giữ nguyên tắc không trả lời hoặc trả lời rất ngoại giao.

Câu chuyện mà Romario đem tới cuộc họp báo hôm qua không có nhiều điều hấp dẫn, nhưng tự thân cái tên của anh đã trở thành một hấp lực mãnh liệt rồi. Vì thế mà cuộc họp báo đã thu hút cả ngàn phóng viên. Khi Romario sắp sửa rời phòng họp, anh đã bị vây kín giữa một đám đông người hâm mộ gồm những phóng viên khắp năm châu bốn biển. Người xin chữ ký, người sấn tới chụp hình chung.

Không thể chen nổi vào đám đông toàn những cơ thể hộ pháp ấy, tôi leo lên bục cao và chụp ảnh anh từ xa. Romario bây giờ là một người đàn ông trung niên, ăn vận rất lịch sự chứ không phải là gã mặc quần đùi ương ngạnh và tài hoa thuở nào. Dù thế, ngắm anh tại sân Soccer City hôm qua, tôi vẫn thấy phảng phất hình ảnh của một thời. Đó là mùa hè 1994 ở nước Mỹ, Romario hợp cùng với Bebeto tạo thành một cặp tấn công đáng sợ, đưa xứ sở samba lên ngôi vô địch, trở thành “đội bóng 5 sao”. Hình ảnh Romario cùng đồng đội nhảy cẫng lên ăn mừng sau khi “thiên thần” Roberto Baggio của Ý sút hỏng quả đá luân lưu 11m trong trận chung kết năm ấy có lẽ là một trong những khoảnh khắc khó quên nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã 16 năm rồi, Romario giờ là một người đàn ông mập chắc. Nhưng những hình ảnh của quá khứ, của một thời anh tung hoành cùng vũ điệu samba trên sân cỏ, vẫn còn đọng lại sâu đậm trong lòng mỗi người hâm mộ.

Romario vào hôm qua - bước xuống khỏi bục họp báo - đã trở lại với chính mình. Anh bắt tay người này người kia, ký tặng và chụp ảnh chung trước khi chào tạm biệt với lời hẹn: “Gặp lại ở Brazil 2014 nhé”.

Đỗ Hùng (từ Johannesburg)