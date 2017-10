Lời nói gió bay?

Các trận đấu cùng 17 giờ chiều nay: Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai (trực tiếp trên VTV6), Đồng Tâm Long An - Becamex Bình Dương (VTV2, BTV2), Thanh Hóa - Hùng Vương An Giang (Thể thao TV), SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T (VTC3), QNK Quảng Nam - Đồng Nai (QRT2) và Hải Phòng - Than Quảng Ninh (VTC3 HD).