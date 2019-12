M.U sắp chạm đến cột mốc vĩ đại

Trận M.U - Everton ở vòng 17 Ngoại hạng Anh sẽ là trận đấu thứ 4.000 liên tiếp luôn có cầu thủ do chính M.U đào tạo xuất hiện trên sân hoặc ngồi ghế dự bị. Truyền thống này kéo dài từ ngày 30.10.1937 đến nay. Người ta đã cố gắng tìm hiểu trong suốt nhiều năm để thấy rằng vài đội đứng gần nhất với M.U về con số vừa nêu là Everton (khoảng 2.000 trận) và Nottingham Forest (khoảng 1.000 trận).

Bóng đá Nam Mỹ thì rất ít số liệu lưu trữ. Dù sao đi nữa, Brazil chỉ có giải VĐQG từ năm 1970. Ở châu Âu, "tuổi thọ" của các giải La Liga, Serie A, Ligue 1 đều chưa đến 100 năm, Bundesliga còn "trẻ" hơn nhiều. 4.000 trận đấu trong lịch sử một CLB cũng đã là quá nhiều rồi, nói chi đến số trận liên tiếp sử dụng cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo! Xin được nói thêm: cầu thủ được đưa vào diện thống kê này phải là những người mà ngoài chuyện thi đấu trong hệ thống đào tạo trẻ của M.U thì bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của họ phải là ký với M.U, và họ phải ký hợp đồng ở tuổi 18 trở xuống.

Tổng cộng, có 15 HLV tham gia vào chuỗi trận đáng tự hào này. Thú vị ở chỗ: đa số không hề hay biết về truyền thống dùng cầu thủ do chính M.U đào tạo. Ryan Giggs chẳng hạn. Ông này chỉ tạm dẫn dắt M.U vài trận, và sở dĩ ông tạo điều kiện cho James Wilson hoặc Tom Lawrence ra mắt dưới màu áo M.U là vì "ai tập tốt sẽ thi đấu". Giggs không hề biết khi ấy, ông đang duy trì truyền thống dùng cầu thủ do chính M.U đào tạo. Ron Atkinson khẳng định M.U không hề có chính sách phải dùng cầu thủ do mình đào tạo. Trợ lý McClaren thì nói HLV Alex Ferguson không biết gì về điều này.