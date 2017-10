World Cup 2010 đã khép lại một cách trọn vẹn. Người Nam Phi ngẩng cao đầu với thế giới sau khi chứng minh được năng lực tổ chức tuyệt vời của mình, chứng minh rằng những lo ngại của thế giới bên ngoài trước đây là không có cơ sở. World Cup 2010 đã diễn ra trong an toàn, hầu như không có nạn côn đồ bóng đá, tình hình an ninh bên ngoài sân cỏ cũng rất tốt. Hệ thống tòa án đặc biệt được thiết lập nên để phục vụ World Cup đã hoạt động hiệu quả, bên cạnh lực lượng bảo an.

Mô tả World Cup 2010 đã khép lại một cách trọn vẹn. Người Nam Phi ngẩng cao đầu với thế giới sau khi chứng minh được năng lực tổ chức tuyệt vời của mình, chứng minh rằng những lo ngại của thế giới bên ngoài trước đây là không có cơ sở. World Cup 2010 đã diễn ra trong an toàn, hầu như không có nạn côn đồ bóng đá, tình hình an ninh bên ngoài sân cỏ cũng rất tốt. Hệ thống tòa án đặc biệt được thiết lập nên để phục vụ World Cup đã hoạt động hiệu quả, bên cạnh lực lượng bảo an. Đêm chung kết, trên khán đài Soccer City tôi đã chứng kiến hình ảnh nhiều cổ động viên nước ngoài giương cao biểu ngữ: “Cám ơn Nam Phi đã dành cho chúng tôi một World Cup tuyệt vời”. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã dành những lời tốt đẹp nhất cho nước chủ nhà. Các phóng viên nước ngoài, cầu thủ bóng đá sau hơn một tháng thâm nhập vào đất nước ở tận cùng Lục địa đen này cũng đã cảm nhận được những điều tốt đẹp, khác xa với những gì mà họ từng nghe được trước đó. Một World Cup thành công tất nhiên đem lại cảm giác hân hoan và tự hào cho nước đăng cai. Và trong khi niềm kiêu hãnh đang dâng trào, người Nam Phi đã nhanh chóng nâng cấp tham vọng của mình. Sau World Cup, họ đang hướng tới việc đăng cai Olympic. Trong cuộc tiếp xúc báo chí vào hôm qua, giới chức Tổng liên đoàn Thể thao và Ủy ban Olympic Nam Phi (SASCOC) đã tuyên bố sẽ chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2020. Ông Tubby Reddy - Tổng thư ký SASCOC – đã kêu gọi các thành phố ở nước này lập kế hoạch để hướng tới mục tiêu to lớn này. Trước đó, Tổng thống Jacob Zuma đã nhấn mạnh: “Đặt mục tiêu cho năm 2020, chúng ta không có gì phải lo ngại, vì chúng ta có sẵn cơ sở vật chất. Ông Reddy sau đó đã diễn giải ý kiến của ông Zuma: “Tổng thống đã bật đèn xanh và chúng ta cần đặt ra những mục tiêu cụ thể để có thể tổ chức kỳ Olympic đầu tiên tại châu Phi”. Nam Phi đến nay đã tổ chức nhiều sự kiện lớn, trong đó có World Cup bóng bầu dục và World Cup bóng đá. Họ cũng tổ chức giải đua xe Công thức 1 hằng năm. Điều đó có nghĩa là năng lực tổ chức của họ rất lớn, bên cạnh cơ sở hạ tầng cực kỳ tốt. Thế nên, thật dễ hiểu khi họ biến cơn hân hoan của một kỳ World Cup tuyệt vời thành tham vọng tổ chức Olympic sau 10 năm nữa. Trên thực tế, Nam Phi cũng từng chạy đua đăng cai Olympic 2004. Thành phố đại diện nước này ra “ứng thí” là Durban đã thua cuộc trước Athens của Hy Lạp. Đó là chuyện của quá khứ. Giờ thì tình hình đã khác. Một World Cup 2010 thành công đã nâng cao uy tín của Nam Phi lên rất nhiều. Thế nên giờ đây đặt ra mục tiêu Olympic 2020 không phải là một tham vọng quá tầm với. Họ đủ năng lực và đủ uy tín để giành chiến thắng trong cuộc chạy đua này. Và một khi giành được quyền đăng cai, họ cũng đủ sức biến đại hội thể thao thế giới năm 2020 thành một sự kiện tuyệt vời như World Cup vừa qua. Vậy thì tại sao chúng ta không chúc đất nước Nam Phi sớm đạt được tham vọng của mình? Đỗ Hùng