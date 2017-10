Nếu Tuấn Anh bị loại khỏi U.23 Việt Nam…

(TNO) Bầu Đức vừa có một nhìn nhận rất lạ rằng tiền vệ tấn công Tuấn Anh có thể bị loại khỏi đội tuyển U.23 Việt Nam sắp tới đá giải SEA Games vì không phù hợp với cách chơi của HLV Miura.

Tuấn Anh (bìa trái) ngồi ngoài trận U.23 Việt Nam gặp Macau hôm 31.3 vì chấn thương - Ảnh: Bạch Dương Tuấn Anh (bìa trái) ngồi ngoài trận U.23 Việt Nam gặp Macau hôm 31.3 vì chấn thương - Ảnh: Bạch Dương

Nhìn lại ba trận đấu ở vòng loại U.23 châu Á, tiền vệ Tuấn Anh chỉ có khoảng 70 phút trên sân trong trận thắng U.23 Malaysia 2-1. Khó nói Tuấn Anh chơi dở nhưng đúng là anh không có nhiều pha bóng sắc sảo như hồi năm ngoái còn khoác áo U.19 Việt Nam và đang có một suất không thể thiếu trong đội hình HA Gia Lai chơi V-League.



Trận gặp U.23 Nhật Bản, Tuấn Anh không có suất ra sân và trước trận cuối thắng đậm U.23 Macau, anh không may bị chấn thương phải ngồi ngoài. Trước đó, trong 5 trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu chính thức, Tuấn Anh chỉ được ông Miura đá mỗi trận một hiệp và không phải lúc nào cũng tỏa sáng.



Vì sao một tiền vệ tấn công trẻ tuổi sở hữu những phẩm chất chuyên môn nổi bật và đang được kỳ vọng là một nhà kiến thiết xuất sắc của các đội tuyển quốc gia tương lai vẫn không là chọn lựa số một của HLV Miura?



Bầu Đức hé mở: “Cứ chơi kiểu này, trước sau gì Tuấn Anh cũng bị loại khỏi U.23 Việt Nam. Nên nhớ Tuấn Anh là một mẫu tiền vệ tấn công có tố chất đặc biệt. Cậu ta là cầu thủ giỏi nhất của Học viện HA Gia Lai Arsenal JMG đào tạo được cho đến thời điểm này. Tôi khẳng định cả trên sân cỏ lẫn việc học văn hóa, Tuấn Anh đều số một, hơn hẳn Công Phượng”.



Hai năm trước, trong cuộc kiểm tra chất lượng đào tạo của Học viện Arsenal đối với học viên ở HA Gia Lai, có bốn cầu thủ được giữ lại tập huấn tại đại bản doanh Arsenal, Tuấn Anh luôn đứng đầu so với Xuân Trường, Công Phượng, Đông Triều.



Thực tế HLV Miura không có hành động thiên vị cầu thủ HA Gia Lai trên tuyển U.23 và cũng không “trù úm” họ. 4/10 cầu thủ HA Gia Lai bị loại ở đợt tập trung này đều do chấn thương chứ không phải vì yếu kém chuyên môn.

Tuấn Anh bắt tay thầy Miura trước khi chia tay trở về HAGL - Ảnh: Hà Phương Tuấn Anh bắt tay thầy Miura trước khi chia tay trở về HAGL - Ảnh: Hà Phương

Cái chính là triết lý bóng đá của ông Miura đang theo đuổi có thiên hướng chọn lựa con người phù hợp cho ý đồ chiến thuật hơn là cách nhào nặn các vệ tinh xoay quanh một nhân vật trung tâm.



Sau trận thua U.23 Nhật Bản 0-2, bầu Đức bộc lộ vẻ tiếc nuối khi HLV Miura chưa khai thác hết khả năng của Tuấn Anh và việc ông không giữ lại tiền vệ này cho SEA Games là chuyện bình thường.



Bầu Đức đưa ra góc nhìn sở trường của Tuấn Anh là tiền vệ cầm bóng tổ chức tấn công. Trong khi đó lối chơi của U.23 Việt Nam lại theo kiểu hậu vệ có bóng phát dài lên cho tiền đạo cắm đầu chạy dễ dẫn đến vai trò của Tuấn Anh bị vô hiệu hóa. Ông còn hóm hỉnh ví von nếu không có Công Phượng thì vẫn có Văn Toàn nhưng nếu không có Tuấn Anh thì tiền đạo không có bóng và chỉ biết đứng nhìn mà thôi.



Không biết HLV Miura chưa biết cách phát huy sở trường của Tuấn Anh hay cách chơi của tiền vệ này không phù hợp với các hệ thống chiến thuật của ông.



Thiên Thanh