Nhà giàu... sướng thật!

(TNO) Đúng vào “ngày mở quà”, Alex Ferguson nhận một món quà bất ngờ: cú hat-trick giúp M.U thắng Wigan 5-0 và bắt kịp đội đầu bảng Manchester City, đến từ Dimitar Berbatov - chân sút mà Ferguson chưa bao giờ đánh giá cao trong bản danh sách ngôi sao từ trẻ đến già của ông.

Đấy mới chỉ là lần thứ 2 Berbatov được đá chính trong đội hình M.U ở Premier League mùa này. Lần đầu cách đây đã hơn 3 tháng.

Chỉ có 2 trận đá chính trong nửa mùa bóng, có quá phí phạm đối với một ngôi sao mà M.U mua về với giá 30,75 triệu bảng, rồi lại trả lương 80.000 bảng/tuần? Và nhìn vào cách ghi bàn của Berbatov, có thấy vô lý khi anh phải ngồi dự bị, phải chịu đứng sau Wayne Rooney, Javier Hernandez, Danny Welbeck trong thứ tự ưu tiên ra sân ở M.U?

Chắc chắn không thể có chuyện Alex Ferguson đánh giá sai Berbatov. Chẳng lẽ ông không biết rằng tiền đạo do chính mình đưa về Old Trafford là cây làm bàn số 1 Premier League mùa trước và có tên trong đội hình tiêu biểu của Premier League, do PFA bầu chọn? Nói cách khác, giá trị chuyên môn của Berbatov là như thế nào thì đấy chỉ là vấn đề quan điểm. Quan điểm của Ferguson có thể là: 3 bàn của Berbatov vào lưới Wigan đều không quá quan trọng. M.U chỉ cần 1-2 bàn.

Với Ferguson, ghi bàn trong những trận đấu lớn mới là đẳng cấp đích thực. Và sở dĩ Berbatov được đá chính trong trận gặp Wigan chủ yếu vì Ferguson không thấy đó là trận đấu lớn. Ngay sau khi đăng quang vua phá lưới Premier League 2011, Berbatov đã bị Ferguson gạt khỏi danh sách 18 cầu thủ M.U dự trận chung kết Champions League. Đấy mới là trận đấu lớn. Mà vinh quang trong những trận đấu lớn lại là thứ Berbatov không có.

Vừa lập hat-trick vào lưới Wigan, Berbatov đã bị gắn kết với các tin đồn trên thị trường chuyển nhượng. Anh sẽ trở về đội bóng cũ Tottenham, hay đội bóng… cũ hơn, Leverkusen? Thông thường, đáng lẽ chính Berbatov là người quyết định vấn đề, bởi anh chỉ còn 6 tháng hợp đồng. Không bán Berbatov bây giờ, M.U sẽ chẳng kiếm được xu nào khi Berbatov tự do ra đi.

Nhưng nhiều khả năng, M.U sẽ không chịu bán Berbatov. “Gỡ” khoảng chục triệu làm gì, khi M.U từng chi đến hơn 40 triệu bảng chỉ để có Berbatov… trên ghế dự bị? Ferguson chỉ cần dùng một tiền đạo như Berbatov để giải quyết những tình huống cụ thể trên sân, để giảm bớt số trận “lặt vặt” cho các tiền đạo khác, và để các đối thủ, như Tottenham, không có Berbatov!

“Có điều kiện” như thế, M.U mà vô địch thì đâu có gì là lạ! Làm HLV của đội nhà giàu kể cũng… sướng thật.

Nguyễn Minh