Những người hùng mạt vận ở M.U

(TNO) Ashley Young, Marouane Fellaini, Juan Mata và Chris Smalling là các cầu thủ ghi bàn giúp M.U thắng đẹp 4-2 trong trận derby thành Manchester. Đâu là điểm chung? Họ đều bị M.U - từ HLV Louis Van Gaal đến giới hâm mộ tại Old Trafford - tỏ ra lạnh nhạt hồi đầu mùa.

Fellaini tỏa sáng trong chiến thắng của M.U ở trận derby Manchester - Ảnh: AFP Fellaini tỏa sáng trong chiến thắng của M.U ở trận derby Manchester - Ảnh: AFP

75.000 cổ động viên M.U đứng bật dậy vỗ tay khi Fellaini rời sân như một người hùng trong trận thắng Man City. Có bao nhiêu người trong số họ từng chế diễu Fellaini trong một trận giao hữu, cũng tại Old Trafford, trước mùa bóng mới? Fellaini trước sau vẫn chỉ được xem là "biểu tượng" của cái giai đoạn tồi tệ nhất trong kỷ nguyên hiện đại ở Old Trafford. Đấy là giai đoạn do David Moyes cầm quân.



Không chỉ có Fellaini "chết chìm" cùng Moyes. Smalling và Young cũng vậy. Người ta dùng họ của Smalling và Young để chế diễu các cầu thủ này. "Nhỏ dần" hoặc "trẻ" mãi thì làm sao mà vươn lên được? Mata thì được xem là một bản hợp đồng phí phạm. Moyes mua lại ngôi sao này chỉ để "rước nợ" dùm Chelsea hơn là để đem về cho M.U một tượng đài mới!

Mata cũng ghi bàn vào lưới Man City - Ảnh: AFP Mata cũng ghi bàn vào lưới Man City - Ảnh: AFP Bây giờ, họ đều tỏa sáng. Không chỉ xuất sắc trong trận thắng Man City, Mata còn ghi 2 bàn cực kỳ quan trọng ngay tại Anfield, giúp M.U thắng Liverpool. Fellaini chơi rất hay trong trận thắng Tottenham. Young là cầu thủ số 1 ở trận thắng Newcastle... Chính anh, trong đêm Chủ nhật vừa qua, còn góp được 2 đường chuyền thành bàn, ngoài việc tự mình ghi bàn.



Di Maria giờ chỉ được vào sân từ ghế dự bị - Ảnh: AFP Di Maria giờ chỉ được vào sân từ ghế dự bị - Ảnh: AFP Bây giờ, chẳng còn ai chờ đợi Falcao nữa. Marcos Rojo, Daley Blind, thậm chí Angel Di Maria giờ cũng đã "khiêm tốn" hẳn. Chính họ mới là những người hùng được chờ đợi sẽ giúp M.U hồi sinh, dưới sự dẫn dắt của Van Gaal. Khi lục tục kéo đến M.U, họ che khuất cả "thủ lĩnh" Wayne Rooney, chứ nói gì đến những cầu thủ thấp cổ bé họng như Young hoặc Smalling. Bản thân Rooney mùa này thường được ra sân chỉ vì anh là đội trưởng. Vậy nên, giống Young hoặc Fellaini, Rooney cũng là một trong những cầu thủ chơi rất thành công trong chuỗi trận vừa qua.



HLV Van Gaal mới là người quyết định tương lai các cầu thủ - Ảnh: AFP HLV Van Gaal mới là người quyết định tương lai các cầu thủ - Ảnh: AFP Van Gaal từng hé lộ rằng ông sẽ tạo điều kiện cho bất cứ đội nào muốn mua Fellaini, hoặc sẽ không hề ngăn cản nếu Fellaini muốn ra đi trong mùa hè vừa qua. Với Smalling, giới quan sát cho rằng anh không có hy vọng ký tiếp sau khi hợp đồng hiện thời hết hạn. Phải chăng, đấy chính là động lực quan trọng khiến họ tỏa sáng?



Đúng 10 năm trước, HLV Rafael Benitez nói rằng ông sẽ không ký tiếp hợp đồng với Vladimir Smicer. Thế là Smicer bùng nổ, ghi bàn cả trong thời gian chính thức lẫn trong loạt sút luân lưu, giúp Liverpool đăng quang một cách kỳ lạ ở Champions League (thua trước 3-0 mà vẫn vô địch). Đấy là thành tích lịch sử. Nhưng rồi, Smicer vẫn phải ra đi khi mùa bóng khép lại.



Ngũ Viên