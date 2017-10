Niềm vui đơn giản của bầu Đức và khoảng cách mênh mông của Bình Dương - HAGL

(TNO) 8 năm trước, Bình Dương lần đầu tiên đoạt chức vô địch V-League thì lứa cầu thủ nhí HAGL mới chân ướt chân ráo bước vào học bóng đá tại Hàm Rồng...

Niềm vui của bầu Đức (bìa trái) đơn giản là những lần lặng lẽ lái xe lên Hàm Rồng xem bọn nhỏ đá bóng... - Ảnh: Minh Trần Niềm vui của bầu Đức (bìa trái) đơn giản là những lần lặng lẽ lái xe lên Hàm Rồng xem bọn nhỏ đá bóng... - Ảnh: Minh Trần

Hồi ấy, Bình Dương rất bạo chi tiền săn cầu thủ giỏi sau bốn mùa liên tiếp, chức vô địch nằm trong tay của HAGL (2003-2004) và Đồng Tâm Long An (2005-2006). Dưới thời HLV Lê Thụy Hải, Bình Dương lần đầu tiên qua mặt các đại gia và đẩy hai đại đối thủ HAGL xuống hạng nhì, Đồng Tâm Long An hạng ba.



Thế hệ cầu thủ B. Bình Dương vô địch quốc gia 8 năm trước giờ chỉ còn lại mỗi đội trưởng Anh Đức và duy nhất chân sút này có gốc gác bản địa.



Cũng thời đó, bầu Đức đã… chán vô địch V-League và sẵn sàng đốn 7ha rừng cao su cho xây Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG lẫn đổ tiền tính bằng triệu đô nuôi dưỡng lứa cầu thủ khóa I vừa tốt nghiệp với những cái tên đình đám Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…



Bầu Đức thường tự hào các lứa cầu thủ sau đó của Học viện còn hay hơn cả Công Phượng và hãy kiên nhẫn chờ đến lúc tốt nghiệp sẽ biết đá biết vàng.



Suốt 8 năm sau đó, HAGL không một lần đăng quang V-League chủ yếu do bầu Đức không còn mạnh tay chi tiền mua cầu thủ giỏi mà nói như ông là không thích cảnh chụp giựt phá giá cầu thủ.



Bầu Đức dám tuyên bố ông không sợ đua tiền săn cầu thủ và bảo đảm không có ông bầu nào chơi lại. Vì thế, ông chuyển hướng đầu tư cho lứa trẻ sau cái bắt tay lịch sử với Arsenal.



Một thời gian rất dài, bầu Đức viện cớ bận kinh doanh nên không sâu sát với đội lớn HAGL và hầu như không ra sân xem V-League. Niềm vui của ông đơn giản là những lần lặng lẽ lái xe lên Hàm Rồng xem bọn nhỏ đá bóng và ngồi cười một mình…



Chức vô địch V-League chỉ vây quanh nhà bầu Hiển với hai đội bóng SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T cùng thú vung tiền mua cầu thủ chơi bóng đá của đại gia B. Bình Dương.

Bình Dương (áo đỏ) thắng dễ dàng lứa cầu thủ trẻ HAGL tại V-League 2015 - Ảnh: Khả Hòa Bình Dương (áo đỏ) thắng dễ dàng lứa cầu thủ trẻ HAGL tại V-League 2015 - Ảnh: Khả Hòa Thực chất con đường đi của đối thủ lớn như Bình Dương từ 8 năm trước chẳng khác gì bầu Đức từng đi. Họ dễ dàng có thêm chức vô địch V-League 2009 và mới lên ngôi lần nữa vào năm ngoái.



Mùa bóng này, Bình Dương lại thênh thang trên đường bảo vệ ngôi vua V-League khi luôn chiếm số một về tiêu tiền trên thị trường chuyển nhượng. Cái việc rút ruột cầu thủ giỏi của Bình Dương vừa bồi đắp cho sức mạnh và thỏa mãn chinh phục của mình, lại vừa khiến các đối thủ yếu đi trông thấy.



Số tiền mua cầu thủ của Bình Dương cao hơn gấp nhiều lần tổng chi của HAGL mà bầu Đức tiết lộ thầy trò Guillaume xài chỉ 15 tỉ đồng, trong khi tiền tài trợ cho họ lên đến 21 tỉ đồng.



Những giá trị khác như sự hấp dẫn công chúng và tiền bán vé xem cầu thủ nhỏ HAGL đá bóng cũng cao hơn Bình Dương rất nhiều lần. Giá trị sử dụng và thặng dư cầu thủ của HAGL dĩ nhiên càng cao hơn Bình Dương khi mỗi mùa bóng mới lại có thói quen sử dụng nhiều cầu thủ giỏi cho đội hình mới.



