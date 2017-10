Nỗi buồn giải vô địch châu Phi

(TNO) Giải vô địch Bóng đá châu Phi (CAN 2013) sẽ khai diễn vào cuối tuần này. Thế nhưng, chất lượng của giải đấu này đang bị đặt một dấu hỏi.

Nhiều ngôi sao như Demba Ba sẽ không dự CAN 2013 - Ảnh: AFP

Vòng đấu cuối tuần qua tại Premier League một lần nữa cho thấy khá rõ tầm quan trọng của Demba Ba. Chỉ có điều, giá trị của Ba được thể hiện ở nơi anh vắng mặt, chứ không phải ở nơi anh có mặt. Ba đá chính trong đội hình Chelsea và không ghi bàn.

Dù sao đi nữa, Chelsea vẫn thắng trên sân Stoke, và Ba vẫn có những đóng góp nhất định về mặt lối chơi. Trong khi đó, giới hâm mộ Newcastle hẳn đã cảm nhận rất rõ sự bế tắc của một hàng công không còn Demba Ba.

Trong vài tuần lễ sắp tới, những ai thích xem bóng đá châu Phi cũng có thể cảm nhận giá trị của những ngôi sao... không có mặt. Ngoài Demba Ba, bóng đá châu Phi hiện còn có Papiss Cisse, Samuel Eto'o, Adel Taarabt, Michael Essien, Shola Ameobi, Obafemi Martins, Victor Anichebe, Osaze Odemwingie, Alex Song... Tất cả đều đáng gọi là hảo thủ, và tất cả đều không tham dự CAN 2013. Chưa bao giờ đấu trường CAN lại thiếu vắng ngôi sao một cách thảm hại như giải năm nay.

Essien đã quay lưng với đội tuyển Ghana để cố vớt vát sự nghiệp đỉnh cao trên sân cỏ châu Âu. Eto'o, Song, và các ngôi sao khác của Cameroon vắng mặt vì đội bóng nổi tiếng này không qua nổi vòng loại. Họ thua đội tuyển... Cape Verde, hoàn toàn "vô danh tiểu tốt".

Cũng có thể nói, Cameroon bị loại chủ yếu vì Eto'o nói "không" và toàn đội tan rã như một hệ quả tất yếu. Vì hàng loạt nguyên nhân "trời ơi đất hỡi", giới chức lãnh đạo bóng đá Cameroon loại Eto'o khỏi đội tuyển.

Đến khi thất bại, họ cử phái đoàn sang Nga năn nỉ anh quay lại đội tuyển, nhưng Eto'o từ chối. Odemwingie, Martins, Taarabt cũng đều né tránh đội tuyển của mình. Ba và Cisse thì vắng mặt do Senegal bị loại sau một trận đấu hỗn loạn...

Tất nhiên, những cái tên vừa nêu sẽ chìm vào quên lãng nếu CAN 2013 lại giới thiệu một thế hệ ngôi sao mới, như điều thường thấy trước đây. Đằng này, giới quan sát lại không lạc quan chút nào với một nhận định như thế.

Điều ngược lại dễ xảy ra hơn. Giới hâm mộ có thể phải xem giải đấu hàng đầu châu Phi và nhớ đến Cameroon, Senegal hoặc Ai Cập của những giải trước, hoặc nhớ đến Ba, Cisse, Eto'o, Odemwingie không có mặt tại giải này.

Đấu trường CAN từng rất hấp dẫn giờ đã xuống cấp về mặt chuyên môn. Năm ngoái, chức vô địch CAN 2012 rơi về tay Zambia, một đội bóng không có ngôi sao, do cựu... công nhân vệ sinh Renard Herve dẫn dắt. CAN bây giờ cao mấy cũng chỉ gồm Didier Drogba. Đâu có gì mới mẻ!

Ngũ Viên