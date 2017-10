Nỗi đau ông Sự và Đồng Nai

(TNO) V-League 2015 ở các lượt đấu cuối nhạy cảm luôn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ khiến ngay cả những người trong cuộc giống như bác sĩ nhìn đâu cũng thấy... vi trùng.

Đồng Nai tự đóng cánh cửa thoát hiểm của mình trong trận đấu sinh tử với HAGL ở vòng 23 V-League 2015 - Ảnh: Bạch Dương

Rõ nhất là HLV Trần Bình Sự sau trận Đồng Nai hòa sân khách Đồng Tâm Long An (ĐTLA) 4-4 đã buột miệng mỉa mai: “Các cầu thủ ĐTLA đã cố gắng hết mình để giúp HAGL trụ hạng”. Ông còn tiên đoán ở lượt đấu tới, ĐTLA vắng nhiều trụ cột (có 2 cầu thủ bị thẻ đỏ trận gặp Đồng Nai) sẽ thua trên phố núi Pleiku và HAGL chính thức trụ hạng.



Những lời trần tình đầy cay đắng của HLV lão làng Trần Bình Sự cứ như ông nhìn thấu ruột gan đối phương và cũng đồng nghĩa với việc Đồng Nai không còn đường trụ hạng.



Thực tế thì thầy trò ông Sự tự đóng cánh cửa thoát hiểm của mình trong trận đấu sinh tử với HAGL ở vòng 23 V-League khi có trong tay tất cả ưu thế về điểm số lẫn thành tích đối đầu đều hơn. Thế mà Đồng Nai đã đào hố chôn mình với hàng loạt cơ hội treo trước mũi giày mà điển hình là một cú penalty hỏng ăn.



Trước đó, HLV Trần Bình Sự cũng đánh giá HAGL sân nhà thắng ngược SLNA 3-1 do cầu thủ đội khách chỉ đá thật trong 55 phút đầu (!?). Có thể do ông Sự thấy rõ những sự thua thiệt của đội bóng Đồng Nai so với các đối thủ và chặng đường cuối còn gặp nhiều khó khăn nên nhìn đâu cũng thấy sự ngờ vực với đối thủ xếp trên mình.



Trong khi đó, giới chuyên môn có cái nhìn công bằng hơn với HAGL khi họ biết tự cứu mình ở chính trận đấu một mất một còn tại Đồng Nai. Cái thua tâm phục khẩu phục 1-2 ngay trên sân nhà mới là những chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài chứ không phải bởi nghi vấn “tình thương mến thương” do HAGL tạo ra.



Có nghịch lý không cho đội bóng phố núi từ đầu giải luôn để các đối thủ “đè ra mà đá” đến nỗi bầu Đức chua chát thốt lên: “HAGL bị đánh hội đồng” thì bây giờ khi họ đang nỗ lực cứu mình lại bị cho là giỏi “quan hệ”.

Chính vì HLV Trần Bình Sự đánh giá sai về con người lẫn khả năng của HAGL nên mới nhận lại một kết quả buồn ở trận đối đầu trực tiếp - Ảnh: Bạch Dương



Đến thời điểm này, Đồng Nai đã đánh mất khả năng trụ hạng dẫu là nhỏ nhoi nhất của mình và tâm tư luôn chứa đựng những nỗi nghi ngờ, đặc biệt trong môi trường V-League còn quá nhiều cám dỗ lẫn còn tồn tại thứ bóng đá tình nghĩa.



Chắc hẳn chưa ai quên hơn nửa đội hình Đồng Nai mới ở mùa bóng trước, khi không còn lo nghĩ đến việc trụ hạng đã tranh thủ “làm thêm” ở trận thua Than Quảng Ninh 3-4 khiến cho 6 cầu thủ phải hầu tòa. Đấy chính là nỗi đau và thiệt thòi lớn nhất của bóng đá Đồng Nai vào mùa V-League mới đã không còn đứng vững trên đôi chân của mình. Nó như một cái chết được báo trước mà ngay từ vạch xuất phát, thầy trò Trần Bình Sự đã hụt hơi, nằm đội sổ nhiều nhất so với nhóm cuối bảng.



