Nội tình Đồng Tháp

Trận thua mất mặt của Cao su Đồng Tháp (ĐT) ngay trên sân nhà 0-6 trước Đồng Tâm Long An (ĐTLA) chiều 4.8 không chỉ đơn thuần do chuyên môn như cách đổ lỗi của HLV Phạm Công Lộc sau trận đấu.

Khó có thể tin rằng do mật độ thi đấu dày, do phải di chuyển bằng ô tô từ Gia Lai về vì không có vé máy bay nên cầu thủ ĐT không đủ sức thi đấu. Ai cũng biết từ đầu giải đến giờ, khi ĐT chơi trên sân nhà thì họ như hổ mọc thêm cánh vì luôn được sự cổ vũ hết mình của cổ động viên nên chơi rất khí thế, không có những trận đấu dưới sức và chưa thua trận nào. Thậm chí dù gặp khó khăn do thiếu người vì thẻ phạt, ĐT vẫn chấp nhận chỉ bị chia điểm trước Khatoco Khánh Hòa chứ không để thua. Nói thế để thấy dù ĐTLA có thể đã chơi hay hơn và bàn thua sớm ở giây thứ 32 làm cho ĐT có phần bối rối, nhưng chưa đến nỗi đánh gục một tập thể giàu ý chí quyết thắng và luôn đầy khát vọng như ĐT.

Vậy điều gì đã xảy ra ở ĐT? Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Phạm Duy Tiến, người từng có thời làm HLV trưởng đội ĐT, nhìn nhận ngoài bất ổn về chuyên môn mà theo ông là do nhiều cầu thủ ĐT bản lĩnh thi đấu còn yếu, đúng là nội tình đội đang có vấn đề. Ông Tiến cho biết lương, thưởng ở đội ĐT không thua kém bất cứ đội nào, có trận thưởng đến 300-400 triệu đồng, nhưng không loại trừ gần đây có hiện tượng cầu thủ ĐT đang bị một vài CLB khác lôi kéo nên dao động. Điều này lãnh đạo đội ĐT không phải không biết vì những năm trước đã từng bị “chảy máu” tài năng khi một loạt trụ cột như Việt Cường, Văn Pho, Thanh Bình, Phong Hòa... ra đi và đã cảnh giác bằng việc tái ký hợp đồng với thủ môn Tấn Trường với giá 5 tỉ đồng với hy vọng có thể tác động đến những cầu thủ trụ cột còn lại tiếp tục cống hiến cho ĐT. Nhưng điều này chỉ giữ vững một thời gian vì càng gần về cuối mùa, một vài cầu thủ lo cho chuyện đi - ở của mình bắt đầu đặt vấn đề hợp đồng, song không thấy động thái nào từ phía lãnh đạo đội nên phải chăng đó chính là nguyên nhân tạo ra sự chán nản và sa sút trong vài trận gần đây?

Thực tế trận thua ĐTLA, hàng thủ ĐT gần như mở toang cửa cho đội khách mặc tình bắn phá. Nhiều tình huống thủ môn Tấn Trường phải ở thế mặt đối mặt với các chân sút ĐTLA thì làm sao giữ được mành lưới? Thế nên nếu lãnh đạo đội ĐT không có những biện pháp rốt ráo để giữ chân cầu thủ của mình thì ĐT khó có hy vọng giữ được vị trí trong top 3 từ nay đến hết giải.

Q.T