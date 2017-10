Petr Cech, người xây dựng niềm tin cho Arsenal

(TNO) Có thể kết luận điều gì khi Arsenal của Arsene Wenger dùng lối chơi thiên về phòng ngự để thắng Chelsea của Jose Mourinho? Hơi lạ, nhưng hãy bình tĩnh: trận đấu không nói lên nhiều điều, các trận tranh Siêu Cúp Anh bao giờ cũng vậy.

Arsenal (áo đỏ) đã chơi phòng ngự sau khi dẫn bàn trước - Ảnh: AFP Arsenal (áo đỏ) đã chơi phòng ngự sau khi dẫn bàn trước - Ảnh: AFP

Khó có khả năng đấy là hình ảnh xuyên suốt trong cả mùa bóng sắp tới của Arsenal. Lý do đơn giản: Premier League là cả một cuộc đua marathon gồm 38 vòng, trong đó 1 trận thắng luôn "to" hơn 3 trận hòa ("to" hơn vì ngoài 3 điểm đạt được, trận thắng còn đem lại hiệu số bàn thắng, bại dương).

Ở một cuộc đua như thế, dĩ nhiên Wenger phải hướng Arsenal đến một cách chơi khác hơn những gì ông vừa thể hiện ở trận tranh Siêu Cúp, vốn chỉ gồm 1 trận duy nhất, trong hoàn cảnh Arsenal dẫn điểm từ giữa hiệp 1.

Cech làm chủ rất tốt khu vực cấm địa - Ảnh: AFP Cech làm chủ rất tốt khu vực cấm địa - Ảnh: AFP

Dù sao đi nữa, không ai phủ nhận: Petr Cech chính là khác biệt, là nhân vật quan trọng giúp Arsenal thành công. Cech không chỉ cứu nguy xuất sắc khi đối đầu với hàng công của đội bóng cũ. Anh còn làm chủ được khu vực 16m50 và chỉ huy tốt cả hàng thủ Arsenal. Anh không chỉ đem lại chiến thắng trong một trận đấu cụ thể. Anh còn gây dựng được cả một niềm tin lớn mà Arsenal chưa hề có được trong rất nhiều năm.

Trước đây, Arsenal không chỉ bộc lộ nhược điểm lớn khi bất cứ ai trong số Manuel Almunia, Wojciech Szczesny, Vito Mannone, Lukasz Fabianski, David Ospina... trấn giữ khung thành. Hậu quả còn là hậu vệ Arsenal thường tỏ ra kém chắc chắn. Một mặt, họ khó có tâm lý tự tin, thoải mái khi biết sau lưng mình không phải là thủ môn giỏi.

Ospina cũng không thể khiến các hậu vệ Arsenal yên tâm - Ảnh: AFP Ospina cũng không thể khiến các hậu vệ Arsenal yên tâm - Ảnh: AFP

Mặt khác, xác suất phải trả giá đắt cho sai lầm khi nào cũng cao, vì thủ môn Arsenal không có khả năng sửa sai cho hậu vệ. Giờ thì tất cả ngược lại. Cả Laurent Koscielny vốn hay sai sót lẫn Per Mertesacker chậm chạp đều hoàn thành nhiệm vụ nơi cặp trung vệ.

Tuy không thể nói Arsenal sắp tới sẽ chơi thiên về phòng thủ, nhưng có thể khẳng định: Arsenal có thể phòng thủ xuất sắc mỗi khi Wenger muốn hướng đến sự an toàn.

Tất cả vẫn chỉ xoay quanh thủ thành mới tuyển Petr Cech. Cách đây không lâu, người ta đã làm một cuộc thống kê tỉ mỉ và đánh giá hiệu quả các bản hợp đồng dựa trên những thang điểm rất hợp lý. Kết quả cho thấy: trong 5 mùa bóng liên tiếp ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thì vị trí thủ môn đem lại thành công lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng (các vị trí khác trong cuộc so sánh này là hậu vệ cánh, trung vệ, tiền vệ trung tâm, tiền vệ công, tiền đạo). Giới chuyên môn khuyến cáo: các đội yếu về phòng ngự nên tìm mua thủ môn giỏi hơn là mua trung vệ nổi tiếng!

Cech có chiếc cúp thứ 3 dù mới gia nhập Arsenal - Ảnh: AFP Cech có chiếc cúp thứ 3 dù mới gia nhập Arsenal - Ảnh: AFP

Ngoài Cech, còn có Iker Casillas, Sergio Romero, Maarten Stekelenburg, Asmir Begovic, Hugo Lloris, David De Gea... khiến báo chí phải tốn nhiều giấy mực trong thời gian gần đây. Chưa bao giờ các thủ môn lại đồng loạt diễn "vai chính" trên thị trường chuyển nhượng như trong mùa hè 2015 này.

Đấy là "mốt", hay là một xu thế tất yếu về chuyên môn? Sao cũng được. Điều quan trọng là từ nay, Arsenal đã có thủ môn xuất sắc, người mà thủ quân Chelsea John Terry bình luận: "Một đội bổ sung được thủ môn Petr Cech có thể sẽ gặt hái thêm 10-15 điểm/mùa".

Ngũ Viên