Phải hoan hô sự ra đi của Maradona

Phi lý đến độ tạc tượng Maradona sau khi đội bóng do ông dẫn dắt bị loại khỏi World Cup ở vòng tứ kết, với 4 bàn thua tan nát. Hàng loạt tuyên bố đã được đưa ra, đại khái là LĐBĐ Argentina (AFA) chỉ mong Maradona gật đầu, chứ chẳng ai hoài nghi khả năng huấn luyện của huyền thoại bóng đá này. Thế rồi, thông tin chính thức bây giờ lại là AFA biểu quyết để Maradona ra đi với mức độ 100%. Lý do đương nhiên là có. Không những có, mà còn hợp lý: Maradona yêu cầu giữ nguyên thành phần ban huấn luyện, nhưng AFA không chịu!

Cũng khó tin AFA mù quáng đến nỗi nghĩ rằng Maradona quả biết cách huấn luyện. Ai xem bóng đá cũng biết: Arsene Wenger, Jose Mourinho, Joachim Loew… chưa bao giờ là cầu thủ giỏi, nhưng họ đều là những HLV xuất sắc. Ngược lại, có khối cầu thủ chơi bóng rất giỏi và có đầy đủ bằng cấp chuyên môn nhưng không thành công trong nghề huấn luyện, như Lothar Matthaeus, Hristo Stoichkov hoặc anh em nhà Koeman. Lý do đơn giản: chơi bóng và huấn luyện bóng đá là hai lĩnh vực khác nhau. Chúng ta chỉ nói về những Matthaeus hoặc Stoichkov. Ít ra, họ đều đã là HLV thực thụ. Maradona thậm chí chưa bao giờ học hành gì trong lĩnh vực này. Giống như Pele, Maradona không bao giờ là HLV. Ai cũng biết vậy.

Vấn đề ở chỗ: phải có lý do thì AFA mới quyết định một chuyện trọng đại là cử Maradona dẫn dắt ĐTQG ở VCK World Cup. Trên màn ảnh truyền hình đã có những cảnh làm cho người xem phải ôm bụng cười hồi tháng 6 vừa qua: Maradona nghiêng người nghe ai đó từ trong băng ghế chỉ đạo nói vài câu, rồi ra sát vạch vôi chỉ trỏ, quát tháo, rồi lại chạy vào trong nghiêng người nghe tiếp! Thật ra, chuyện này chỉ lố lăng về mặt hình ảnh. Về mặt chuyên môn, ai cũng biết rằng HLV trưởng trong thời buổi hiện đại này không nhất thiết phải là một nhân vật am tường chuyên môn. Juergen Klinsmann thậm chí ở Mỹ để huấn luyện đội Đức trong suốt một thời gian dài. Ở CLB M.U, phía sau HLV trưởng Alex Ferguson thường là những trợ lý cực kỳ danh tiếng, đủ sức làm HLV trưởng ở bất cứ đội bóng lớn nào. Carlos Queiroz hoặc Steve McClaren chẳng hạn. Maradona có thứ mà không ai có: danh tiếng của cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá (ít ra, đấy là chân lý của người Argentina). AFA hoàn toàn có thể tận dụng vốn quý ấy bằng cách trao cho Maradona chiếc ghế HLV trưởng, còn việc huấn luyện thật sự lại do người khác đảm trách. Đấy có thể là một tuyệt chiêu, sẽ đi vào sử sách nếu Argentina thành công. Còn chuyện thành công đôi khi là “tại thiên” chứ không “tại nhân”. Suy cho cùng, ngay cả Brazil cũng thất bại. Anh, Pháp, Ý… đều thất bại cả. Nếu như đội tuyển Argentina của Maradona thất bại, đấy cũng chỉ là chuyện bình thường.

Chỉ có điều, nếu như trò chính trị vụng về của AFA mà lại dẫn đến thành công thì bóng đá chỉ có thể dở đi mà thôi. Bóng đá không bao giờ hay khi nó được quyết định bởi những trò chính trị như vậy. Tỷ lệ chính trị, kinh tế, khoa học... trong bóng đá đỉnh cao đã quá nhiều rồi. Cũng phải dành lại một phần quan trọng cho bóng đá thuần túy nữa chứ. Thế nên, phải vỗ tay hoan hô khi bóng đá đỉnh cao không còn những trò như người Argentina đưa Maradona lên ghế HLV trưởng.

Nguyễn Minh