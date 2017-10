Premier League và những chiếc thẻ đỏ ngu ngốc

Louis Van Gaal không nhịn được nỗi tức giận, dùng từ 'ngu ngốc' để nói về 3 phút điên rồ và 2 tấm thẻ vàng ngớ ngẩn của Juan Mata. Nhưng, anh cũng chỉ là 1 trong 4 tiền vệ nhận thẻ đỏ ở vòng đấu này. Thẻ đỏ đang ngày càng 'lạm phát' ở Premier Leaague, nhưng tại sao?

Mata vừa nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh: AFP Mata vừa nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh: AFP

Mata vẫn được biết đến như một cầu thủ lành hiền tới vô hại. Thế nhưng, một pha ngăn cản quả đá phạt trực tiếp (nghiễm nhiên nhận thẻ vàng) và cú quăng người, đạp chân vào đội trưởng West Brom, Darren Fletcher, buộc trọng tài Mike Dean không còn cách nào khác rút ra thẻ vàng thứ 2.

Van Gaal dùng từ “ngu ngốc” để miêu tả hành động của học trò, nhưng cũng phàn nàn Mike Dean lẽ ra không cần thiết phải rút thẻ vàng ở tình huống thứ nhất. Thất bại này khiến cơ hội lọt vào tốp 4 của M.U trở nên cực kỳ mong manh. Nhưng LVG chưa phải là ông thầy điên tiết nhất vòng này – Arsene Wenger.

Giáo sư thậm chí còn khẳng định đã “cảnh báo cậu ta trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, không nên tắc bóng không đúng lúc đúng chỗ”. Arsenal toát mồ hôi mới giằng được 1 điểm từ tay chủ nhà Tottenham, nhưng cũng chỉ để thấy cơ hội vô địch Premier League lần đầu tiên sau 12 năm càng trở nên vô vọng.

Đó là 2 trong 4 cầu thủ nhận thẻ đỏ ở vòng này, bên cạnh Kevin Mirallas và James Milner. Chỉ là trùng hợp hay có lý do khi cả 4 người bị truất quyền thi đấu, bởi thẻ vàng thứ 2, đều là các tiền vệ?

HLV Wenger cay đắng khi chứng kiến Coquelin bị truất quyền thi đấu - Ảnh: AFP HLV Wenger cay đắng khi chứng kiến Coquelin bị truất quyền thi đấu - Ảnh: AFP

Nếu vẫn chưa thực sự thuyết phục, thì đây: Wanyama (3 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ), Tettey (10 thẻ vàng), Colback, Dier (9 thẻ vàng), McClean (6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ). Họ chơi ở hàng tiền vệ và lần lượt đứng đầu danh sách các cầu thủ nhận thẻ nhiều nhất!

Và nếu khẳng định các số liệu thống kê không nói dối, vậy ta sẽ phải giải thích thế nào về việc các cầu thủ Everton chỉ phạm lỗi 22 lần – ít nhất Premier League – nhưng đã nhận về tới 3 thẻ đỏ; Arsenal phạm lỗi 26 lần – ít thứ 2 – nhưng có 4 thẻ đỏ; Stoke đứng thứ 3 trong danh sách các đội ít phạm lỗi – 27 lần – nhưng có 5 cầu thủ bị truất quyền thi đấu; và West Ham đứng thứ 5 danh sách trên, có 4 cầu thủ bị thẻ đỏ? Họ có điểm chung là càng ít phạm lỗi càng… nhận thẻ đỏ nhiều.

Rõ ràng, đây không phải là vòng đấu yên lành với các tiền vệ. Và các tiền vệ dường như có xu hướng trở thành “nạn nhân” của trọng tài nhiều nhất trong mùa này. Thực tế, các trọng tài đúng là nhân tố gây ra tình trạng “lạm phát” thẻ. Cứ mỗi năm qua đi, các quy định an toàn đối với cầu thủ càng được đề cao và giám sát thực hiện chặt chẽ hơn, dẫn tới việc trọng tài có xu hướng sẵn sàng sử dụng thẻ phạt, trong khi các cầu thủ chật vật thích nghi với những điều chỉnh mới về luật thi đấu.

Các trọng tài tại Premier League rất mạnh tay trong việc rút thẻ - Ảnh: AFP Các trọng tài tại Premier League rất mạnh tay trong việc rút thẻ - Ảnh: AFP

Hiển nhiên, Premier League hiện nay, đặc biệt là về cuối mùa, nhất là với những Aston Villa (59 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ - đứng đầu danh sách đội nhận thẻ nhiều nhất mùa), Norwich (50, 3) chiến đấu cật lực vì quyền trụ hạng, tân binh Watford (54, 2) quen với lối chơi quyết liệt truyền thống vẫn được duy trì ở hạng Nhất, có xu hướng “bẩn” hơn.

Áp lực mà Coquelin, Milner đối mặt trong những trận đấu thực tế của họ là cực lớn. Trong khi đó, Mata ức chế từ mùa giải tệ hại của M.U và việc bị sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau có thể ảnh hưởng tới quyết định của Del Bosque ở đội tuyển. Tương tự là trường hợp của Mirallas (lần thứ 2 nhận thẻ đỏ tại Premier League) với một mùa giải quen ngồi dự bị, hơn là tỏa sáng trên sân.

Việc giành quyền trụ hạng tại Premier League đồng nghĩa với cơ hội nhận dòng tiền lên tới cả trăm triệu bảng từ gói bản quyền truyền hình mới, sẽ có giá trị từ mùa bóng mới, buộc các đội bóng phải chiến đấu sống còn ở từng vòng đấu, đừng nói tới những đội khát khao giành quyền dự cúp châu Âu.

Vậy là, trong khi các trọng tài có xu hướng “lạm phát” thẻ bằng những quyết định hấp tấp, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng không thể tránh khỏi: Arsenal chơi với 10 người từ phút 55 và chật vật gỡ hòa 2-2, M.U chơi với 10 người từ phút 27 và thua 0-1, Liverpool phải chờ tới phút 90+6 và một quyết định gây tranh cãi của trọng tài mới giành thắng lợi 2-1…, 11 cầu thủ trong mỗi đội bóng chịu áp lực thành tích lớn hơn bao giờ hết, đặc biệt là hàng tiền vệ - điểm nóng cực độ của mỗi trận đấu.

Sai lầm vì thế nối đuôi nhau xuất hiện.

Van Gaal chỉ trích hành động của Mata là ngu ngốc - Ảnh: Reuters Van Gaal chỉ trích hành động của Mata là ngu ngốc - Ảnh: Reuters

9 thẻ đỏ đã được sử dụng ngay trong hiệp 1 của mùa này, ngang bằng với toàn bộ mùa trước. Và tỉ lệ thẻ đỏ được rút ra trong 45 phút đầu tiên cũng cao nhất trong 7 mùa gần đây – 41% thẻ đỏ xuất hiện ngay trong hiệp 1, so với 18% (2014/15), 34%, 27%, 32%, 22%, 21%, 29% (2008-2009). Trong đó, 10 thẻ đỏ xuất phát từ việc trọng tài rút thẻ vàng thứ 2, 5 thẻ đỏ vì lỗi thô bạo, 4 thẻ đỏ do lỗi cố ý, 2 thẻ đỏ vì bạo lực sân cỏ và 1 thẻ đỏ do đánh nhau.

Các cầu thủ chưa bao giờ là những kẻ thông minh nhất. Và với áp lực thành tích của đội bóng, cùng ức chế tinh thần của bản thân, họ đang ngày càng bất lực hơn trong việc giúp bản thân tránh khỏi hành động bất cẩn và “ngu ngốc”, thường xảy ra sớm và cũng thường khiến đội bóng phải trả giá đắt.

Trọng Đức