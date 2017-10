Sai hết cả rồi, những huyền thoại ạ!

Đấy là sự thật. Sở dĩ người giỏi chơi bóng chưa chắc đã biết huấn luyện, hoặc người giỏi huấn luyện cũng chưa chắc rành rẽ bóng đá. Chính vì bóng đá là một khái niệm vô cùng vô tận, là cuộc sống chứ đâu chỉ là… bóng đá.

Cuộc chiến giữa Real Madrid – Barcelona chỉ mới trải qua màn dạo đầu không mấy quan trọng (trận hòa ở La Liga) và màn tranh cúp Copa del Rey (Real thắng) vốn cũng ít khi được xem trọng trong thời buổi này. Tuy nhiên, đã có khối vị nói lên những câu tầm phào. Johan Cruyff, Alfredo Di Stefano, Pep Guardiola là những nhân vật huyền thoại nằm trong số này.

Rõ ràng, Barcelona đâu thể nào “chỉ cần thắng trận thứ 2 và trận thứ 4” như nhận định của Cruyff? Nói vậy cũng chẳng khác gì nói rằng một đội chỉ cần ghi bàn nhiều hơn đối phương thì sẽ thắng. Về mặt chuyên môn, khi mà Barcelona không thể thắng Real trong trận đầu tiên thì việc họ thua trận thứ hai (trong hiệp phụ) là quá hợp lý. Sự thật là Barcelona rất muốn thắng Real, nhưng cố mãi vẫn không làm được. Trận thứ hai diễn ra trong hoàn cảnh ai cũng thấy rõ là thầy trò Guardiola đã không tìm ra cách thắng Real. Họ mà thắng để lấy cúp thì đấy mới là chuyện lạ.

Cái sai của huyền thoại Cruyff là ở chỗ: trong bóng đá, không phải khi nào bạn muốn thắng thì sẽ thắng, một cái sai rất… bóng đá. Khoan bàn đến Real lừng danh, mà dù đối thủ có yếu đến mấy, cũng khó có chuyện “muốn thắng thì thắng”. Càng không bao giờ có chuyện bạn lựa chọn được đâu là những trận mà mình sẽ thắng.

Thế còn Di Stefano? Ông này tâng bốc Barcelona đến tận mây xanh và dè bỉu cách chơi bóng của thầy trò Mourinho ở Real. Quá đơn giản. Người ta có thể tranh cãi đến khi tận thế về cái đẹp, không chỉ trong môn bóng đá. Đẹp nhất trên đời chắc chắn là một nàng cóc cái, nếu như giám khảo là chú cóc đực.



Mà khi đã không thể thống nhất thế nào là lối chơi đẹp, thì rõ ràng Guardiola đã phạm phải những sai lầm căn bản về phép khiêm tốn, khi nói rằng Barcelona vẫn sẽ bám chặt vào lối đá đẹp, dù có phải thua 2 trận còn lại. Đẹp hay không, cứ để thiên hạ khen, chứ ai lại tự khen mình đá đẹp, như Guardiola.

Càng sai bét khi Guardiola nói rằng trong thể thao, bạn thường thua hơn là thắng (“in sport, you lose more than you win”). Đây là cái sai về logic, về mức độ thông minh của một câu nói. Đương nhiên là có bao nhiêu người thua thì phải có ngần ấy người thắng chứ, đúng không ngài Guardiola?

Nói vậy thôi. Guardiola chỉ là “đàn em” so với Di Stefano và Cruyff. Mà chắc rằng Cruyff và Di Stefano đều không dám vỗ ngực nói họ vĩ đại hơn 2 huyền thoại khác trong lịch sử bóng đá là Franz Beckenbauer và Bobby Charlton.

Ở trận chung kết World Cup 1966, Beckenbauer và Charlton đều chơi xuất sắc đến nỗi họ hoàn toàn vô hiệu hóa lẫn nhau, cứ như cả hai đều không hiện diện trên sân, không thể giúp gì cho đội mình. Người ta nhìn vào sự mờ nhạt của Charlton để khen Beckenbauer, và ngược lại. Hiếm khi có một cuộc so tài đạt đến mức độ tuyệt luân như cuộc đối đầu giữa Beckenbauer và Charlton trong trận chung kết World Cup 1966: cả hai tuyệt đối không có một sai lầm nhỏ, suốt 120 phút.

Guardiola cứ chê đá thế là không đẹp đi!

Ngũ Viên