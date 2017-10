Tản mạn nhân ngày “vua” tròn 70

Ronaldo gần đây hoặc Pele ngày trước đều là đại diện của tầng lớp nghèo khổ xuất thân từ những “favellas” (đại khái giống như những khu ổ chuột). Tại đấy, mẹ của Ronaldo đâu thể “vô cớ” mất một khoản tiền tương đương 10 USD chỉ để làm khai sinh đúng hạn cho một thằng bé mới sinh, không biết tương lai sẽ đi về đâu và ngày sinh chính xác có gì quan trọng.

Cái sự hồn nhiên của việc không biết đích xác ngày sinh của Pele hoặc Ronaldo ở Brazil khác xa với việc không biết đích xác những ngôi sao bóng đá châu Phi – nhan nhản trong thời buổi này – thật ra sinh vào năm nào, đã 30 hay mới 22 tuổi!

Pele giờ đã 70, nhưng có gì để nhớ về ông trong suốt 40 năm qua, kể từ sau khi Pele và đồng đội lên ngôi vô địch World Cup 1970, đoạt vĩnh viễn cúp Jules Rimet cho xứ sở “túc cầu giáo” Brazil? Ông không hề huấn luyện, nói thẳng ra là cũng không có khả năng huấn luyện. Con trai ông là một… thủ môn, lại là một thủ môn tồi tệ. Sau khi vua bóng đá giải nghệ thì cái tên Pele lại nổi lên trên sân cỏ châu Phi: cầu thủ Abedi “Pele” Ayew của Ghana đi vào lịch sử với 3 lần liên tiếp đoạt “Quả bóng vàng châu Phi”. Abedi Pele giờ cũng đã già, nhưng con trai ông là Andre Ayew tiếp tục tỏa sáng, từ giải U-20 thế giới đến World Cup 2010. Hóa ra “Pele Ghana” lại có chỗ hơn cả “Pele xịn”.

Khoảng 20 năm nay, người ta chỉ nói đến Pele về chuyện khi nào ông cũng dự đoán sai kết quả World Cup. Ngoài Brazil, Pele còn đánh giá cao Colombia và các đội châu Phi. Duy có một lần Pele quá chán chường với bóng đá Brazil, khẳng định “Selecao” chẳng có chút hy vọng gì ở World Cup 2002. “Lạy Chúa, xin cảm ơn”! Những Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho hoặc Cafu, Roberto Carlos mừng rỡ ra mặt khi nghe được dự đoán ấy. Và họ đã không bỏ lỡ “cơ hội” vô địch.

Thật ra, người ta thích nghe Pele dự đoán cho vui, chứ đấy chẳng bao giờ là chuyện nghiêm túc. Pele càng đoán sai, thiên hạ càng muốn nghe ông dự đoán ở những lần sau. Huấn luyện bóng đá mới là chuyện nghiêm túc, bởi huấn luyện sai thì sẽ chuốc lấy hậu quả to lớn, rõ ràng, chứ chẳng phải chuyện vô thưởng vô phạt như dự đoán sai. Phải khen ngợi Pele khi ông thấy rõ là mình không biết huấn luyện. Diego Maradona cũng chẳng bao giờ biết cách huấn luyện. Quá đơn giản: muốn huấn luyện thì phải học. Mà Maradona đã không đi học từ năm 13 tuổi. Sự lố bịch (không rõ đâu là chủ nhân đích thực) của việc Maradona cầm quân tại World Cup 2010 là quá rõ ràng.

Từ năm 1986 đến nay, không biết đã bao nhiêu lần thế giới bị cuốn vào vòng tranh cãi lẩn quẩn “Pele hay Maradona thật sự là vua bóng đá”. Đấy hiển nhiên là 2 nhân vật không thể so sánh với nhau, do họ chơi bóng ở 2 thời kỳ khác nhau. Riêng chuyện huấn luyện hay không huấn luyện, chuyện tính cách của hai con người thì luôn có thể so sánh. Pele hơn đứt Maradona trong khía cạnh này.

Và đấy hóa ra lại là những điều đáng nhớ về một Pele trong 40 năm không chơi bóng. Còn trước đó, những gì Pele đã làm được trong suốt sự nghiệp cầu thủ vĩ đại của ông, chẳng cần nhắc lại làm chi.

Ngũ Viên