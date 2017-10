Thái độ đáng tôn trọng của Tim Howard

(TNO) Trong khoảng 20.000 bàn thắng được ghi qua 20 mùa giải ở Premier League, chỉ có 4 tác giả ghi bàn là thủ môn. Một trong số đó là Tim Howard, vừa ghi bàn cho Everton ở trận gặp Bolton. Vậy mà Howard không hề biểu lộ niềm vui sau cú ghi bàn từ cự ly khoảng 90m của mình.



Howard không biểu lộ niềm vui sau cú ghi bàn từ cự ly khoảng 90m - Ảnh: Reuters

Tất nhiên, hễ có bàn thắng là phải ăn mừng. Người ta thậm chí ăn mừng kể cả sau khi phải gian dối để có bàn thắng, hoặc ở mức độ nhẹ hơn, khi có bàn thắng nhờ sai sót của trọng tài thì cũng ăn mừng. Thế nên, đồng đội lập tức chạy đến ôm chầm lấy Howard. HLV David Moyes cũng không giấu được niềm vui bên ngoài đường biên. Howard không đến nỗi bất lịch sự, nên anh không hề phản đối thái độ của đồng đội. Nhưng rõ ràng, anh không hề tận hưởng niềm vui ghi bàn sau tình huống lịch sử ấy.

Thể thao thường mang nặng yếu tố may, rủi, và đấy cũng chính là một trong những nét đẹp làm tăng thêm tính hấp dẫn cho thể thao. Khi một vận động viên (VĐV) bóng bàn may mắn ăn điểm vì bóng leo lưới khiến đối phương không thể nào đỡ được, VĐV ấy thường ra dấu xin lỗi đối phương thay vì vui mừng với sự may mắn của mình. Đấy là một trong những quy tắc ứng xử trong thể thao. Nhưng trường hợp của Howard lại khác, phức tạp hơn.

Là một thủ môn, Howard hiểu rõ nỗi đau của đồng nghiệp Bogdan trong khung thành Bolton. Có thể tuyệt đại đa số người xem đều cho rằng Howard may mắn ghi bàn, nhưng không phải ai cũng thông cảm cho rằng Bogdan thủng lưới chỉ vì rủi ro. Bogdan chủ quan. Bogdan phản xạ chậm chạp. Bogdan tự thua… Đấy sẽ là những lời chỉ trích mà nạn nhân từ sự may mắn của Howard có thể hứng lấy. Và Howard không thể làm cho đối thủ thêm đau đớn vì may mắn ngẫu nhiên của mình.

Nếu như muốn “nói lấy được”, Howard cũng không thiếu gì cơ hội để chứng tỏ mình. Anh có thể nói đấy là một cú châm ngòi cho pha phản công, dù không thành bàn thì cũng là một cơ hội tốt, khi hàng thủ Bolton đang dâng cao, để lại khoảng trống thênh thang sau lưng họ.

Anh cũng có thể nói đấy là thành quả xứng đáng cho khả năng phân tích tình huống của mình. Howard có đủ cả thời gian lẫn không gian để “đọc” trận đấu, lựa chọn giải pháp trước khi quyết định tung ra cú sút cực mạnh… Nhưng tóm lại, Howard chỉ nói: “Tôi rất hiểu Bogdan, và muốn Bogdan hiểu rằng tất cả là do may, rủi”.

Không phải ngôi sao nào trong bóng đá đỉnh cao cũng thành thật và đáng phục như Howard.

Dưới đây là hình ảnh của pha ghi bàn từ khoảng cách gần 90m của Tim Howard



Tim Howard phát bóng lên...

Bóng rớt xuống chỉ cách khung thành của Bolton khoảng 4m...

Sau đó bóng nảy lên...

Thủ môn của Bolton Bogdan đang băng ra...

Bogdan đã lố đà...

Nên không thể với tay tới để cản phá bóng...

Hình ảnh thủ môn Bogdan bất lực trước cú phát bóng của Tim Howard -Ảnh: AFP/Reuters

Nguyễn Minh