Thấy vui mà buồn

Một cựu cầu thủ TP.HCM ngồi trên khán đài chứng kiến cảnh này chỉ biết lắc đầu nói: “Thấy họ vui mà buồn”. Anh cho rằng nếu lãnh đạo thể thao TP.HCM, Liên đoàn bóng đá TP.HCM biết chăm chút cho đội bóng ngay từ khi chuẩn bị cho giải thì không đến nỗi đội phải “sống lây lất” trong cả mùa và phải trụ hạng bằng trận đấu mà đối thủ tự thua là chính. Ngay HLV Lưu Đình Tuấn sau khi vui mừng cũng trăn trở: “Mừng vì đội bóng đã trụ hạng thành công nhưng rất mong ban lãnh đạo quan tâm để làm lại đội bóng”.

Hôm qua cảnh “vui mà buồn” xuất hiện nhiều lần ngay trên sân Thống Nhất. Lối thi đấu chặt chém của hai đội, cách câu giờ lộ liễu của đội nhà khiến trọng tài bù giờ đến 5 phút khiến những ai mê bóng đá TP.HCM thấy “thẹn thẹn” trong ngực. Đã vậy, BTC sân lại làm việc không giống ai: khi trận đấu còn khoảng 10 phút, tiếng loa trong sân Thống Nhất bỗng nhiên nổi lên. Xướng ngôn viên đọc lảnh lót kết quả trận đấu giữa An Giang gặp Than Quảng Ninh đang có tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách. Lạ là ngay khi nghe thông tin này, người hâm mộ bóng đá TP.HCM đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Hỏi ra mới biết khi An Giang để thua Than Quảng Ninh thì SQC Bình Định có thắng TP.HCM cũng chỉ cán đích hạng ba. Do đó đây là đòn tâm lý để hàng công SQC Bình Định chùn chân ở những phút cuối trận nhằm giúp chủ nhà mọi giá có được trận thắng.

Hoàng Quỳnh