Thế nào là "hay"?

Câu trả lời: Wenger thành công. Và mấu chốt của sự thành công: Arsenal về nhì, chỉ thủng lưới 17 bàn.

Nhưng cần lưu ý: chẳng ai khen Arsenal đá đẹp. Khái niệm “boring Arsenal” (tạm dịch là Arsenal tẻ nhạt) vẫn được nhắc đi nhắc lại, như một sự nối tiếp từ lối chơi truyền thống của đội này. Wenger chỉ yên tâm xây dựng một Arsenal có lối chơi đẹp nhất trên sân cỏ Premier League sau khi đã củng cố chỗ đứng. Nhưng khi ấy, vẻ đẹp của Arsenal lại không đi liền với cái hay về mặt chuyên môn. Hệ thống phòng thủ vững chắc của Arsenal ngày càng nhạt nhòa. Trên đỉnh cao chói lọi, Arsenal vô địch mùa bóng 2003-2004 mà không thua bất cứ trận nào. Khi ấy, họ thủng lưới 26 bàn, gấp rưỡi số bàn thua trước đó 5 năm.

Vậy thì, Arsenal với 17 bàn thua trong mùa bóng 1998-1999 hay Arsenal trong mùa bóng 2003-2004 xuất sắc hơn? Rất khó nói. Về mặt chuyên môn, đội bóng xuất sắc trước tiên phải là đội biết cách phòng thủ.

Mới đây, Arsenal thua Blackburn 3-4 sau khi dẫn điểm đến hai lần. Với Arsene Wenger, có thể xem đấy là điểm tận cùng của thất bại trong những ngày này. Vừa thua, vừa không biết phòng thủ. Nhưng với số đông khán giả trung lập, 3-4 mới là tỷ số của một trận hay.

0-0 cũng là tỷ số của trận đấu lớn trong vòng vừa qua tại Serie A, Inter Milan - AS Roma. HLV đôi bên đều vào cuộc với áp lực lớn và họ đều phải trình bày một lối chơi thật sự an toàn, chặt chẽ. HLV Gasperini bố trí sơ đồ chiến thuật 3-4-3 cho Inter Milan, và HLV Enrique bên phía AS Roma đối phó bằng đội hình 4-3-3. Khu vực giữa sân trở nên chật chội, khi nào cũng có hơn chục cầu thủ lọt vào ống kính truyền hình. Cả khách lẫn chủ đều đá chặt chẽ đến nỗi họ không có sơ suất nào, cũng không chừa cho đối phương con đường nào để mở ra hy vọng ghi bàn.

Tóm lại, đấy là một trận rất hay, về mặt chuyên môn. Nhưng ngay từ xuất phát điểm, tỷ số 0-0 đã là “tai họa” đối với người xem. Khó mà nuốt trôi ý tưởng: một trận đấu hay không có bàn thắng.

Người hâm mộ Arsenal kể cũng đáng buồn, nhưng thà buồn với một trận thua 3-4 còn hơn vui với kết quả 0-0! Thế nào là trận đấu hay, đâu dễ nói?

Ngũ Viên