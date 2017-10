Ban quản lý sân Mỹ Đình và VFF không tìm được tiếng nói chung trong quá trình chuẩn bị AFF Cup là vì “thông lệ” san sẻ nguồn lợi từ tài trợ, quảng cáo bỗng dưng biến mất.



Trước đây, khi VFF là chủ xị các giải đấu tổ chức trên sân Mỹ Đình, ban quản lý sân luôn nhận được những nguồn lợi về tài chính từ việc san sẻ bản quyền quảng cáo, truyền hình.



Tuy nhiên, AFF Cup lại không phải là sân chơi thuộc sở hữu của VFF nên tổ chức này không có quyền khai thác quảng cáo, thương mại từ giải đấu. Quyền đó thuộc về LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), nhưng ban quản lý sân Mỹ Đình lại không chịu hiểu cho việc này mà cứ nhất định đòi quyền lợi như mọi lần.



Tiến độ chuẩn bị cho AFF Cup 2010 vì thế, chút nữa đã bị chậm lại vì sự “lệch pha” này. Nếu chuyện nhỏ này không giải quyết kịp thời, rất có thể AFF sẽ xét lại tư cách bảng trưởng của Việt Nam. Khi đó có rất nhiều quốc gia sẵn sàng đứng ra đăng cai thay VN.



Rất may là lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Tổng cục TDTT đã kịp thời can thiệp vào vụ việc nên ban quản lý sân đã chấp nhận “luật chơi quốc tế” chứ không đem “lệ làng” ra làm thước đo chung cho mọi giải đấu nữa.



Lại cũng liên quan đến sân Mỹ Đình, tại VFF Cup vừa rồi HLV Calisto không dưới một lần phàn nàn về mặt sân khá xấu, làm ảnh hưởng tới chất lượng trận đấu cũng như kết quả thi đấu của đội tuyển.



Dư luận có quyền đặt ra câu hỏi: Liệu chuyện ban quản lý sân không bằng lòng với VFF có liên quan đến mặt sân ngày càng tệ của Mỹ Đình? Trước đây, đội tuyển từng có lần bị “cấm cửa” tại sân chính và phải sang sân ở tập phụ do ban quản lý đưa ra lý do “VFF không đăng ký lịch tập”. HLV Calisto đã phải thốt lên: “Chuyện này chỉ có ở VN!”.



Nhưng chuyện tư duy “ao làng” của ban quản lý sân Mỹ Đình không phải là chuyện hiếm trong làng thể thao VN. Mới cách đây hai hôm, đội tuyển cầu mây nam VN dự Á vận hội 2010 bất ngờ ngồi nhà vì lý do lãng xẹt.



Tại lễ bốc thăm chia bảng, BTC không hề điền tên VN nhưng đại diện của ta vẫn không hay biết, hay có biết nhưng không lên tiếng? Đến khi lễ bốc thăm kết thúc thì kết quả đã an bài và công sức tập luyện của VĐV, HLV suốt mấy tháng qua đổ sông đổ biển!



Thể thao VN đã có vị thế ngày càng lớn hơn, đã là chủ nhà của những giải đấu tầm cỡ, đã hòa mình vào những sân chơi châu lục và thế giới nhưng tư duy “ao làng” vẫn tồn tại như một căn bệnh khó chữa!

Theo Người Lao Động